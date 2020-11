Á hậu bị TVB ruồng bỏ vì scandal cướp chồng

HK01 đưa tin Hoàng Tâm Dĩnh sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với đài TVB, sau khi hợp đồng cũ của cô hết hạn cuối năm nay. Một số nguồn tin khác cho hay TVB không muốn tiếp tục làm việc với Hoàng Tâm Dĩnh do scandal của cô, vì thế đã "bỏ rơi" cô. Quyết định được đưa ra dựa trên việc hình ảnh của Hoàng Tâm Dĩnh không được cải thiện trong suốt một năm qua, kể từ khi cô từ Canada trở về. Hiện tại Hoàng Tâm Dĩnh ở Hong Kong, chưa có công việc mới và chưa có bất cứ kế hoạch nào để thay đổi sự nghiệp. Suốt từ đầu năm, cô nằm trong tình trạng "nghỉ không lương". Người đẹp cũng hạn chế gặp gỡ truyền thông, thậm chí thường quay đầu bỏ đi khi phóng viên hỏi thăm.

Hoàng Tâm Dĩnh bị cho là mất cả sự nghiệp, sau scandal tình ái với Hứa Chí An (phải). Hứa Chí An hiện quay về bên vợ, cuộc sống kín tiếng.

Hôm cuối tuần trước, phóng viên liên lạc với Hoàng Tâm Dĩnh và hỏi cô có cảm thấy buồn lòng không, có hướng đi mới nào trong công việc hay không trước quyết định của nhà đài. Tuy nhiên, cô chỉ cảm ơn ngắn gọn và nói sẽ chia sẻ sau, nếu có thông tin mới.

Trước đó, tháng 4/2019, báo chí đăng đoạn video ghi lại cảnh nam ca sĩ Hứa Chí An - chồng của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn - công khai âu yếm diễn viên, á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh trong taxi. Ngay sau sự việc, Hứa Chí An tổ chức họp báo, khóc xin lỗi vợ vì chút say mê tức thời, gây tổn thương cho gia đình. Trong khi đó, Hoàng Tâm Dĩnh vì quá xấu hổ nên trốn chạy sang nhà chị gái ở nước ngoài suốt 8 tháng. Cuối 2019, cô mới về Hong Kong xin lỗi khán giả. Đến nay, cô gần như vắng bóng.

Trong khi đó, theo tờ Ifeng, Mã Quốc Minh - bạn trai cũ của Hoàng Tâm Dĩnh - đang rục rịch kết hôn với người đẹp Thang Lạc Văn. Mặc dù Hoàng Tâm Dĩnh từng nói chúc phúc cho tình cũ, hiện tại, Thang Lạc Văn và Hoàng Tâm Dĩnh được cho không còn là bạn của nhau trên mạng xã hội, tuy họ từng rất thân thiết.

Hoàng Tâm Dĩnh, Thang Lạc Văn (ngoài cùng bên phải) từng là bạn bè rất thân thiết, nhưng giờ thì họ đã là hai người xa lạ.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Người đẹp có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức và đoạt giải á hậu, từ đó đóng phim cho TVB. Tâm Dĩnh từng góp mặt trong Cung tâm kế 2, Tái chiến minh thiên... Năm 2017, người đẹp công khai hẹn hò tài tử đồng nghiệp Mã Quốc Minh. Vì scandal với Hứa Chí An, cô đã chia tay tài tử họ Mã.

Theo Ngôi sao