7 năm nhiều thành công, lắm thị phi của Hương Tràm

Hương Tràm sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Nghệ An. Ngay khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2012, Hương Tràm đã trở thành hiện tượng bởi giọng hát đẹp và cách xử lý điêu luyện với màn trình diễn 'I will always love you'. Cô được tất cả các huấn luyện viên bấm nút chọn và dành cho những lời có cánh. Sau khi về đội của Thu Minh, Hương Tràm càng thể hiện tiềm năng ở nhiều dòng nhạc khác nhau bên cạnh sở trường ballad. Thời điểm đó, dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt, Hương Tràm vẫn được đánh giá cao và thu hút lượng fan lớn.

Dưới sự dìu dắt của Thu Minh, ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên thuộc về Hương Tràm. Kết quả này làm hài lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả đồng thời mở ra con đường thênh thang cho Hương Tràm bước vào showbiz.

Sau khi trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm được trao giải Cống hiến cho hạng mục 'Nghệ sĩ mới của năm'. Rơi nước mắt lên sân khấu nhận giải, Hương Tràm nói lời cảm ơn rất nhiều người nhưng không nhắc đến người thầy của mình là ca sĩ Thu Minh. Đó cũng là thời khắc những thị phi bắt đầu bủa vây lấy cô. Quán quân Giọng hát Việt 2012 đối mặt với những chỉ trích cho rằng cô là kẻ vô ơn, không nhớ đến những đóng góp Thu Minh dành cho mình.

Bước ra khỏi Giọng hát Việt, Hương Tràm tích cực cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Single đầu tay mang tên 'Ngại ngùng' của cô nhanh chóng trở thành hit. Tiếp nối thành công đó, cô có thêm bản hit 'Sẽ có người cần anh' thể hiện cùng Cao Thái Sơn.

Dù có nhiều đồn thổi về mối quan hệ thầy trò với Hương Tràm, Thu Minh vẫn có mặt tại buổi ra mắt single 'Ngại ngùng' để ủng hộ học trò. Đến tháng 11/2013, Thu Minh khiến người hâm mộ bất ngờ vì bài phỏng vấn cho biết sau cuộc thi, Hương Tràm gần như cắt đứt liên lạc với cô nên cô chẳng biết gì mà hỗ trợ. Chia sẻ này được lan truyền rộng rãi và làm dấy lên sự hoài nghi về mối quan hệ rạn nứt của hai người. Hương Tràm sau đó đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, nhắc lại một lần giận dỗi nghiêm trọng giữa hai thầy trò, tố cáo Trúc Nhân là người hay nịnh nọt để lấy lòng Thu Minh. Hương Tràm khẳng định, dù bị đặt vào tâm điểm của những điều không hay ho vì phát ngôn của Thu Minh thì cô vẫn luôn tôn thờ đàn chị. Tâm thư này của Hương Tràm chẳng những không nhận được sự cảm thông mà còn khiến cô bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Nữ ca sĩ sau đó phải đóng trang cá nhân một thời gian. Sau này, Hương Tràm cho biết, cô viết tâm thư trong tình trạng thiếu tỉnh táo vì mất ngủ và căng thẳng kéo dài. Nếu được quay lại quá khứ, cô sẽ không viết như vậy và muốn gửi lời xin lỗi đến Thu Minh, Trúc Nhân.

Thị phi tiếp tục bủa vây lấy Hương Tràm khi cô xuất hiện trong ngoại hình ngày càng khác lạ với gương mặt thon gọn, thanh thoát hơn. Nhiều người đồn đoán cô đã nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ ca sĩ phủ nhận. Đến tháng 3/2014, một video ghi lại hình ảnh sửa mũi của Hương Tràm tại một bệnh viện thẩm mỹ được tung lên mạng, càng làm cho cô nhận thêm nhiều "gạch đá". Lúc này, cô mới thừa nhận rằng mình đã xin phép gia đình cho đi nâng mũi và chỉ thực hiện tiểu phẫu chứ không hề nâng ngực, gọt cằm như mọi người đồn đoán. Scandal này khiến Hương Tràm không xuất hiện trên sân khấu suốt 3 tháng. Nữ ca sĩ cho biết, suốt một năm từ khi rời Giọng hát Việt, cô vừa ra mắt được vài single đã vướng phải ồn ào nên công chúng chỉ quan tâm đến scandal.

Vực dậy sau những scandal, tháng 7/2014, Hương Tràm cho ra mắt album đầu tay và cho biết đang hướng đến hình ảnh mạnh mẽ, gợi cảm.

Ít ngày sau khi ra mắt album đầu tay, Hương Tràm lại liên tiếp dính phải các scandal khác vì lỗi ăn mặc phản cảm. Một trong những hình ảnh tai tiếng nhất của Hương Tràm là khi cô biểu diễn trong minishow tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8/2014 với chiếc váy ngắn cut-out phơi bày da thịt, để lộ nội y một cách phản cảm. Sự cố này khiến nữ ca sĩ bị cấm diễn 3 tháng và chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng. Trước những lời chỉ trích, Hương Tràm và êkíp nói lời xin lỗi vì đã quá hồn nhiên trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn. Tuy nhiên, sau đó, cô vẫn nhiều lần gây xôn xao với những thiết kế hở bạo.

Sau scandal liên quan đến trang phục, Hương Tràm mất một thời gian mới có thể trở lại. Đến tháng 2/2015, cô có sự thay đổi lớn trong phong cách âm nhạc với ca khúc thuộc thể loại dance mang tên 'I'm still loving you'. MV này nhanh chóng thu về 3 triệu lượt xem trên Youtube và định hình phong cách gợi cảm cho nữ ca sĩ. Cùng năm đó, cô cho ra mắt ca khúc 'Người từng yêu anh rất sâu nặng'.

Năm 2016, Hương Tràm cùng các đồng đội giành giải vàng tại cuộc thi The Remix 2016. Hình ảnh trong cuộc thi giúp cô tự tin theo đuổi phong cách sôi động trên con đường âm nhạc. Cùng năm đó, cô tung ra hàng loạt sản phẩm như: 'Vẫn luôn chờ mong', 'Ngốc', 'Cho em gần anh thêm chút nữa'... Những ca khúc này đều thu hút lượng view khủng trên Youtube.

Năm 2017, Hương Tràm trở thành huấn luyện viên của cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Cùng năm này, cô đạt thành công lớn với bản hit 'Em gái mưa'. MV thu về hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube, thường xuyên lọt top 1 trending, nổi bật khắp các bảng xếp hạng âm nhạc và giúp Hương Tràm nhận thêm một giải Cống hiến ở hạng mục 'MV của năm'.

2018 cũng là một năm rất thành công của Hương Tràm khi có thêm bản hit 'Cánh hoa tàn', dẫn dắt thí sinh giành giải quán quân The Debut và đoạt giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc' tại MAMA 2018.

Đầu 2019, cô tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên 'Hộp thư số 1'. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tháng 5/2019, Hương Tràm đột ngột tuyên bố sẽ tạm biệt showbiz một thời gian để sang Mỹ du học và điều trị tâm lý. Khi chia tay fan, Hương Tràm khóc và nói, chọn con đường âm nhạc từ tuổi 17 giúp cô chạm đến thành công lớn nhưng cũng có cả giông bão lớn và những sai lầm. Cô bị khủng hoảng tâm lý kéo dài dẫn đến mất ngủ triền miên. Cô mong muốn hoàn thiện chuyên môn để khi trở lại, sẽ cống hiến cho mọi người thứ âm nhạc giàu sức sống hơn.

Theo Ngôi sao