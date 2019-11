5 nghệ sĩ được mời dự cưới Bảo Thy là ai?

'Sorry', 'Ngốc nghếch' và những ca khúc nổi tiếng nhất của Bảo Thy "Please Tell Me Why", "Sorry", "Ngốc nghếch", "Thiên thần trong truyện tranh"... là những ca khúc do Bảo Thy thể hiện gắn liền với ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Lễ cưới Bảo Thy diễn ra vào 15-16/11 tới. Lâu nay, nữ ca sĩ kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong khoảng một tháng trở lại đây, khi thông tin được rầm rộ chia sẻ trên mạng xã hội, cô cũng từ chối trả lời. Đến sáng 12/11, Bảo Thy mới xác nhận chuyện tình cảm. Đại diện nữ ca sĩ cho biết đây là thời điểm hợp lý nhất để cô sẵn sàng công bố tin vui tới người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, cô cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. “Xin cảm ơn vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Thy vô điều kiện. Không ai được khóc nhè. Tối qua đến giờ nhiều bạn khóc lắm rồi. Từ bây giờ trở đi là cùng nhau cười nhé”.

Quy định từ lễ cưới

Trong thông cáo gửi truyền thông, ê-kíp của Bảo Thy nhấn mạnh việc không tác nghiệp, đưa tin về lễ cưới. Lý do phía nữ ca sĩ đưa ra là “hôn lễ ngày 15/11 làm ở nhà thờ, nơi đòi hỏi sự trang nghiêm, nên Thy nhắn nhủ mọi người không thể tác nghiệp. Tương tự, tiệc cưới ngày 16/11 diễn ra ở khách sạn khép kín, gia đình 2 bên cũng muốn có sự riêng tư nên xin phép báo chí không tác nghiệp”. Theo đại diễn nữ ca sĩ, hình ảnh trong hôn lễ sẽ do ê-kíp của cô chọn lọc và gửi tới báo chí.

Chồng sắp cưới của Bảo Thy là Phan Lĩnh, doanh nhân gốc Hà Tĩnh. Bảo Thy tâm sự chồng sắp cưới là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè, đối tác quý trọng. Nữ ca sĩ cho biết cô được cầu hôn vào tháng 8/2018. Trong một năm qua, cô hạn chế hoạt động bởi muốn tập trung chuẩn bị cho đám cưới cũng như sẵn sàng cho việc xây dựng tổ ấm.

Ảnh cưới của Bảo Thy và bạn trai. Người yêu nữ ca sĩ là bạn làm ăn với gia đình cô.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin bạn trai của Bảo Thy là đại gia nức tiếng Nghệ An. Anh từng kết hôn và có con nhưng hiện đã ly hôn. Tuy nhiên, khi đó, nói đến vấn đề kết hôn, giọng ca Công chúa bong bóng cho biết mọi thông tin được đăng tải đều vô căn cứ chứ không có sự xác nhận của cô.

Tuy nhiên, nhìn lại hình ảnh chiếc nhẫn kim cương có kích thước lớn do Bảo Thy đăng tải vào ngày 18/8/2018, không ít khán giả chắc chắn về độ giàu có của chồng cô. Một nguồn tin cho biết lễ cưới của Bảo Thy diễn ra tại khách sạn 6 sao nổi tiếng TP.HCM. Chi phí thuê phòng ở đây có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chỉ 5 khách mời nổi tiếng tham gia

Ngoài việc giữ kín thông tin, hình ảnh lễ cưới, phía Bảo Thy còn cho biết cô chỉ mời 5 khách mời cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. “Khách mời celeb của tiệc cưới rất ít, chỉ khoảng 5 người”, phía Bảo Thy nhấn mạnh. Lúc này, thông tin về 5 khách mời nổi tiếng hiếm hoi trong lễ cưới gây nhiều tò mò.

Một số cái tên được dự đoán. Vương Khang và Quang Vinh là 2 trường hợp được nhắc đến nhiều nhất. Họ với Bảo Thy từng là những đôi song ca ăn ý trong âm nhạc và giữ được mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Vương Khang thậm chí đồng hành cùng Bảo Thy từ khi cô chưa nổi tiếng. Ở cuộc thi Miss Audition diễn ra năm 2006, Bảo Thy cùng Vương Khang thể hiện 2 ca khúc 10 Minutes và Please Tell Me Why. Đây là bản hit đã đưa tên tuổi của nữ ca sĩ trở nên đình đám. Bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và phổ biến ở khắp nơi, từ internet tới địa điểm công cộng.

Mới đây, cả 2 tái hợp trên sân khấu Ký ức vui vẻ. Vương Khang cũng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc thân mật hay chuyến du lịch của nữ ca sĩ sinh năm 1988.

Quang Vinh là khách mời trong lễ cưới của anh trai Bảo Thy.



Trong khi đó, Quang Vinh cũng nhiều lần hợp tác hay xuất hiện cùng Bảo Thy. Cặp đôi có bản hit Ngôi nhà hoa hồng đình đám một thời. Nam ca sĩ cùng MiA là một trong số ít nghệ sĩ tham dự lễ cưới của anh trai Bảo Thy vào năm 2017. Anh thậm chí lên sân khấu cùng Bảo Thy thể hiện ca khúc Ngôi nhà hoa hồng để dành tặng người anh thân thiết và dàn khách mời. Do đó, Quang Vinh và MiA là 2 cái tên gần như chắc chắn dự lễ cưới của giọng ca Là con gái phải xinh.

Bảo Thy và MiA chơi thân từ năm 2015. Theo tâm sự của MiA, đàn chị luôn ở bên động viên trong thời gian cô chán nản muốn bỏ nghề.

“Tình cảm của chị em chúng tôi rất tốt. Chúng tôi mỗi người có một phong cách khác nhau vậy mà nói chuyện rất hợp. Sau đó, chúng tôi cùng tham gia Hòa âm ánh sáng. Thời gian đó, chúng tôi động viên và chia sẻ cùng nhau rất nhiều”, Bảo Thy từng tâm sự về tình chị em với MiA.

Thêm một nghệ sĩ được cộng đồng mạng nhắc tới trong danh sách có thể tham gia lễ cưới, đó chính là Thúy Ngân của Gạo nếp gạo tẻ . Cụ thể, trong hình ảnh mới được Bảo Thy chia sẻ, Thúy Ngân bình luận: “Đẹp quá chị ơi”. Bảo Thy đáp lại: “16 nha”. Câu trả lời của giọng ca Công chúa bong bóng được xem như một lời mời ngắn gọn, thân mật giữa những người bạn thân thiết với nhau.

Theo Zing.vn