300 khách mời trong đám cưới của Trấn Thành-Hari Won sẽ mặc gì?

Mai Hồ - 'người cũ' của Trấn Thành xác nhận sẽ đến chung vui với cặp đôi trong đám cưới diễn ra tối mai (25/12).

Thiệp cưới hài hước

Từ ngày 20/12, Trấn Thành - Hari Won đã gửi thiệp mời cưới đến những bạn bè thân thiết. Một người bạn của cặp đôi nhận xét, thiệp cưới được in rất sang trọng, tinh tế và đẹp mắt. Giá in một tấm thiệp hơn 100.000 đồng/chiếc. Đây là mức giá in cao so với mặt bằng chung. Mẫu thiệp mang màu đỏ truyền thống, được đánh giá cao bởi sự tinh tế, tỉ mỉ và cực kỳ độc đáo. Thiệp cưới cắt lazer cũng dự đoán sẽ lên ngôi trong mùa cưới 2017.

Với một số vị khách không thể gửi tận tay gửi thiệp cưới, Trấn Thành chọn cách gửi một tin nhắn dí dỏm thay cho lời mời.

Không gian tiệc cưới sang trọng

Hôn lễ của Trấn Thành và Hari Won diễn ra vào 18h00 ngày 25/12 tại một trung tâm tiệc cưới 5 sao nằm ở quận 1 TP HCM. Nơi đây từng chứng kiến nhiều đám cưới của các nghệ sĩ Việt như Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Đan Trường - Thuỷ Tiên. Giá thuê trung tâm tiệc cưới này khoảng 300 triệu đồng.

Quy định khắt khe với khách mời

Để đám bảo về tính riêng tư cũng như an ninh cho ngày trọng đại, cặp đôi đã thẳng thắn yêu cầu khách mời không dẫn theo người thân, bạn bè, tránh những mối quan hệ "không liên quan". Bên cạnh đó, quan khách buộc phải đem theo thiệp mời như một tấm "vé vào cửa" trong đám cưới. Không những thế, do hôn lễ diễn ra đúng ngày Giáng sinh, vì vậy, khách mời được gợi ý diện trang phục màu đen hoặc đỏ khi đến chung vui cùng đôi uyên ương. Trấn Thành và Hari Won dự định mời 300 vị khách, trong đó, Mai Hồ xác định sẽ có mặt tại tiệc cưới.

Váy cưới lộng lẫy

Danh hài Trấn Thành đã đặt hàng riêng hai mẫu váy cưới đặc biệt của nhà thiết kế Chung Thanh Phong và một bộ hanbook, trang phục truyền thống Hàn Quốc cho "vợ yêu". Chung Thanh Phong tiết lộ, áo cưới của Hari Won được lấy ý tưởng từ hình ảnh trong sáng và gần gũi của cô. Từ khâu lên ý tưởng cho đến việc tìm chất liệu và hoàn thiện mẫu kéo dài trong vòng 1 tháng. Với nguyên liệu ngoại nhập, các họa tiết đều được đính kết thủ công một cách tỉ mỉ.

