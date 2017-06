30 năm trước, "nữ hoàng ảnh lịch" đã táo bạo thế này khi đi biển

Thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước là thời kỳ hoàng kim của những bộ phim truyền hình Việt, đồng thời cũng đưa tên tuổi của một số nữ diễn viên như Diễm Mỹ, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng... nổi tiếng thành sao hạng A.

Diễm My từng là thần tượng của nhiều người trong thập niên 80.

Nổi tiếng từ phim, những cái tên này bỗng nhiên trở thành thần tượng của nhiều người và những sản phẩm có in hình người đẹp, đặc biệt là những tớ lịch tường đã trở thành những vật phẩm có lượng tiêu thụ lớn. Hầu như tại thời điểm đó, trong gia đình nào cũng có những tờ lịch in hình những ngôi sao dòng phim "mỳ ăn liền".

Thế nhưng ít ai biết được rằng, ở thời điểm những năm 1986, nữ diễn viên Diễm My đã đầy táo bạo trong những bộ ảnh bikini nóng bỏng. Cô từng chia sẻ, thời điểm đó mặc bikini chụp ảnh là một điều gì đó khủng khiếp lắm.

Từ cách đây 30 năm, Diễm My đã dám mặc bikini hai mảnh để chụp ảnh mẫu.

Còn nhớ năm 1989, lúc thi Hoa hậu TP.HCM, Lý Thu Thảo mới lần đầu tiên mặc áo tắm, nhưng một mảnh. Còn tôi chụp 2 mảnh từ năm 1986, trong một bộ lịch gồm 7 tờ chụp cho một hãng tàu biển với nhiều trang phục từ áo đầm, áo dài, dạ hội đến bikini. Tấm bikini được coi là rất táo bạo ở thời điểm đó”.

Vẻ đẹp hiện đại của cô đã khiến Diễm My trở nên khác biệt với nhiều ngôi sao khác.

Thời trẻ, Diễm My cao đến 1m73 - một chiều cao vượt trội so với trung bình. Trong khi nhiều minh tinh khác e ấp với vẻ đẹp truyền thống bên áo dài thì Diễm My đã đầy phá cách với vẻ đẹp hiện đại cùng áo tắm. Không chỉ táo bạo với đồ bơi, các tư thế tạo dáng của nữ diễn viên 6x cũng đầy quyến rũ.

Táo bạo như vậy nên ảnh lịch của Diễm My cũng đắt khách nhất vào thời điểm đó, mang lại cho cô danh hiệu "nữ hoàng ảnh lịch". Nguồn thu của Diễm My ngoài việc đóng phim còn đến từ làm mẫu chụp ảnh.

“Cát sê cho một ngày chụp của tôi khởi điểm là 200.000 đồng, sau đó tăng lên 500.000 đồng và 4 - 5 năm sau thì tăng lên 1 triệu đồng. Lúc đó vàng chỉ có 320.000 đồng/chỉ nên mức cát sê ấy là khá cao. Tôi sống cũng ổn định nhờ vậy”, nữ diễn viên từng chia sẻ.

Cô cũng không ngại ngần với những dáng chụp đầy táo bạo.

Ngoài Diễm My, thời điểm đó cũng có một mẫu ảnh lịch khác nóng bỏng không kém là nữ diễn viên Y Phụng. Cô đi theo phong cách gợi cảm và không che dấu sự gợi cảm của mình. Từ những năm 80s, Y Phụng đã được mệnh danh là mỹ nhân sexy nhất showbiz Việt.

Cô cũng trở thành mẫu nữ ăn khách lúc bấy giờ.

Không táo bạo trong những bộ bikini như Diễm My nhưng Y Phụng lại nổi bật với phong cách thời trang khoe đường cong cùng màu son nổi bật, rực rỡ. Đứng bên cạnh những bạn diễn nam, Y Phụng cũng không ngại ngần với những bộ crop top khoe eo thon hay thậm chí cả mốt nội y xuyên thấu.

Vẻ đẹp bốc lửa của Y Phụng.

Sau thời kỳ đỉnh cao của dòng phim "mỳ ăn liền", Y Phụng sang Mỹ định cư và sống khá kín tiếng. Cô mới kết hôn lần thứ 2 vào tháng 10 năm ngoái với bộ ảnh cưới cùng bikini vô cùng táo bạo. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang ở Mỹ và không còn tham gia vào những hoạt động giải trí nữa.

Không phải ngẫu nhiên mà Y Phụng được gọi là nữ diễn viên gợi cảm nhất màn ảnh.

Chuyện tình giữa cô và Lý Hùng cũng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Bộ ảnh cưới phá cách và táo bạo của Y Phụng tại Mỹ.

Theo Dân Việt