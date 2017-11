3 cặp mẹ con Việt nổi đình đám vì mẹ đẹp, con xinh, gia đình giàu có

Giáng My – Anh Sa

Giáng My đăng quang Hoa hậu đền Hùng năm 1992 và là Hoa hậu đền Hùng duy nhất cho đến thời điểm này. Chị là diễn viên, người đẹp đình đám của thập niên 1990. Giáng My sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, bố chị là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cái tên của chị có nghĩa là nốt mi giáng trên khuông nhạc, được coi là nốt nhạc đẹp đẽ, thanh tao nhất. Cái tên này dường như đã mô tả chính xác về vẻ đẹp và sự cuốn hút của chị.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Giáng My còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, dù đã gần bước sang tuổi U50 nhưng Giáng My vẫn giữ cho mình được nhan sắc tươi trẻ, thân hình thon gọn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My với nhan sắc gần như không thay đổi nhiều theo thời gian.

Dù đã bước sang tuổi 46, chị vẫn rất tươi trẻ, quyến rũ.

Giáng My sớm làm mẹ ở tuổi ngoài đôi mươi khi có một con gái duy nhất là Anh Sa, sinh năm 1995. Gần đây, chị mới tiết lộ danh tính bố của con gái mình, đó là chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng Tân Hoàng Minh. Trước sự đồn đoán là "phòng nhì" của vị đại gia này, Giáng My đã lên tiếng, rằng cô bé Anh Sa là kết quả của mối tình của chị, nhưng mối quan hệ đó đã chấm dứt 20 năm về trước. Sau đó, chị chấp nhận cuộc sống độc thân, tập trung vào sự nghiệp cũng như chăm sóc, nuôi dạy con gái.

Ở nhà, Giáng My hay gọi Anh Sa là bé Bê. Anh Sa là niềm hạnh phúc của mẹ, nhưng thay vì ôm ấp con, giữ gìn con trong nhà thì Giáng My lại cho con sang Mỹ du học từ khi con học phổ thông. Hiện tại, Anh Sa đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa tỏ rõ đường hướng phát triển trong tương lai.

Giáng My và Anh Sa khi cô bé còn nhỏ.

Lớn lên, cô nàng lại sở hữu gương mặt khả ái không thua kém mẹ.

Nhan sắc rực rỡ của hai mẹ con.

Có mẹ là một hoa hậu, Anh Sa đã được thừa hưởng những nét đẹp của mẹ. Cô gái trẻ sở hữu nhan sắc xinh đẹp không kém mẹ Giáng My. Mỗi khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện giải trí, cô luôn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thần thái rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch.

Bức ảnh từng gây bão vì Giáng My trẻ ngang con gái.

Có bố là một đại gia trong ngành xây dựng, Anh Sa được hưởng một cuộc sống vô cùng đủ đầy và giàu có. Cô nàng thường xuyên đi du lịch tới những nơi sang chảnh và xuất hiện trên Instagram cá nhân với những món đồ hàng hiệu. Hiện tại, Anh Sa đang là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ cả về nhan sắc lần đời sống thượng lưu.

Anh Sa được tận hưởng cuộc sống của một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa.

Cô gái trẻ theo nghiệp học hành thay vì làm nghệ thuật giống mẹ.

Diễm My – Thùy My

Diễm My là cái tên không còn xa lạ bởi từ thời thanh xuân của những năm tháng xưa cũ, bà đã nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng ảnh lịch". Và cho đến nay, người phụ nữ này vẫn không có dấu hiệu xuống sắc, vẫn cứ được người ta gọi là "mỹ nhân không tuổi" bởi bà vẫn giữ được nhan sắc thanh lịch và quý phái.

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My của ngày nào vẫn đẹp rực rỡ ở hiện tại.

Ở người phụ nữ này luôn có sức cuốn hút lạ kỳ.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Một năm sau, cô con gái chào đời, được vợ chồng nữ diễn viên đặt tên Hà Thùy My. Năm 2000, Diễm My tiếp tục sinh con gái thứ 2 Hà Quế My. Cuộc sống của người đẹp này khá kín tiếng và được nhận xét là ổn định, ít thị phi.

Hà Thùy My (hay còn gọi là Catherine Thùy My Hà) được nhận xét là bản sao thời con gái của mẹ. Cô gái sở hữu gương mặt thanh tú. Nét đẹp của cô là sự hòa trộn tinh tế giữa dấu ấn Á Đông và nét đẹp hiện đại. Nếu mẹ Diễm My tự hào với chiều cao 1m73 thì con gái cũng tự tin với chiều cao trên 1m70.

Diễm My kết hôn cùng doanh nhân Hà Tôn Đức.

Thùy My là con gái lớn của Diễm My.

Thùy My được coi là bản sao của mẹ về dung mạo và tính cách.

Với gia đình diễn viên Diễm My, họ không chỉ tự hào về nhan sắc hai thế hệ mà phải đến tận 3 thế hệ luôn, bởi bà ngoại của Thùy My cũng sở hữu những đường nét quý phái dù tuổi đã cao. Thêm vào đó, nụ cười tươi rói và đôi mắt biết nói cũng chính là đặc điểm nhận dạng và là nét đặc trưng của những người phụ nữ trong gia đình.

Gia đình 3 thế hệ ai cũng đẹp mặn mà.

Thùy My khoe sắc bên bà ngoại.

Thùy My và mẹ rất thân thiết.

Lớn lên trong gia đình có bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là người của công chúng, Thùy My có nhiều điều kiện để phát triển bản thân. Cô chọn con đường du học để bước ra thế giới. Cô gái trẻ tiết lộ mình sử dụng thành thạo cả 4 thứ tiếng Pháp, Nga,Trung Quốc và tiếng Anh. Với Thùy My, sách và học ngôn ngữ là hai sở thích và sở trường nổi bật của cô.

Hiện tại Thùy My đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Cũng vì có điều kiện kinh tế, cuộc sống của cô nàng ở đây luôn đầy trải nghiệm. Thùy My được liệt vào danh sách các sinh viên giàu có trong trường.

Thùy My có cuộc sống đầy trải nghiệm trên đất Mỹ.

Cô nàng thuộc lớp sinh viên nhà giàu ở xứ cờ hoa.

Thủy Tiên – Thảo Tiên

Lê Hồng Thủy Tiên từng được khán giá biết đến với vai trò là nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim Vị đắng tình yêu đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Tuy nhiên, sau vài bộ phim, nữ diễn viên lại đột ngột rời xa màn ảnh để trở thành một nữ tiếp viên hàng không. Đây cũng chính là cơ duyên giúp chị gặp gỡ người chồng hiện nay của mình là ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Nữ diễn viên Thảo Tiên đã từng là tiếp viên hàng không và sau đó là doanh nhân.

Hiện tại cựu nữ diễn viên đang là một bà chủ quyền lực nhất nhì Việt Nam.

Cựu nữ diễn viên đã lập gia đình với ông Johnathan khi ông đã có một đời vợ và ba cậu con trai. Sau só, Thủy Tiên đã sinh được cô con gái Thảo Tiên. Hiện tại, Thảo Tiên là cô gái cực kỳ nổi tiếng trong cộng động giới trẻ Việt vì gia thế giàu có và cuộc sống sang chảnh của mình.

Đặc biệt, kể từ sau khi Tăng Thanh Hà trở thành con dâu của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thì các anh chị bên chồng của cô, trong đó có Thảo Tiên lại càng được truyền thông săn đón nhiều hơn.

Thảo Tiên và mẹ khi còn nhỏ và thời tuổi teen.

Gương mặt quyến rũ và khỏe khoắn của cô nàng ở hiện tại.

Thảo Tiên có đôi mắt sâu và bờ môi giống mẹ.

Hai mẹ con cùng khoe sắc trong tà áo dài.

Thảo Tiên sinh năm 1997, còn khá trẻ nhưng đã có bề dày thành tích cả về học tập lẫn những lần tham gia các sự kiện quốc tế. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp rắn rỏi, khỏe khoắn nhưng vẫn là hội tụ của những nét đẹp dịu dàng của người mẹ nổi tiếng của mình. Thảo Tiên có nụ cười rạng rỡ, gần gũi và nhan sắc tỏa sáng không thua kém các hot girl Việt là mấy.

Mỗi lần hai mẹ con Thủy Tiên và Thảo Tiên xuất hiện cùng nhau, người hâm mộ lại được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc tuy khác nhau của hai thế hệ nhưng vẫn có chung một điểm là xinh đẹp và thanh lịch, thông minh.

Cô nàng rất xinh đẹp giống như mẹ của mình.

Hai mẹ con khoe dáng trong một sự kiện thời trang mới đây.

Thảo Tiên có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.

Cô nàng và mẹ thường xuyên là khách mời trong các sự kiện thời trang lớn.

