3 cặp đôi Vbiz quyết định sinh con trước - đám cưới sau: Tưởng 'ngược đời' mà lại viên mãn, bền bỉ đáng ngưỡng mộ!

Những tưởng là chuyện "ngược đời" nhưng có lẽ hiện nay việc chọn cách sinh con trước rồi mới đám cưới đã không còn là quá xa lạ, đặc biệt là trong showbiz Việt. Trải qua nhiều thăng trầm và bởi nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến cặp đôi Vbiz quyết định tổ chức hôn lễ sau khi có con chung.



1. Công Vinh - Thủy Tiên

Được mệnh danh là "Beck - Vic" phiên bản Việt Nam, tên tuổi của Công Vinh và Thủy Tiên luôn gắn với nhau như sam. 11 năm bên nhau, cặp vợ chồng vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào và yêu thương không hề phai nhạt. Bén duyên từ lần đầu gặp nhau vào năm 2008 trong một buổi chụp hình cho một tạp chí tuổi teen, Công Vinh và Thủy Tiên lúc đó chưa biết tên tuổi của nhau. Nhưng một điều thú vị đó chính là họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Sau 4 năm hẹn hò đến năm 2012, bé Bánh Gạo con gái đầu lòng của cặp đôi ra đời. Khi được hỏi vì sao lại chọn cách sinh em bé sớm, giọng ca "Chỉ cần anh thôi" cho biết khi đó tuy chưa đám cưới nhưng cô và Công Vinh đã là vợ chồng hợp pháp. Mãi đến năm 2014, Công Vinh và Thủy Tiên mới chính thức tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng.

Công Vinh và Thủy Tiên sinh con được 2 năm mới chính thức tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Thủy Tiên từng cho biết: "Tôi cũng không muốn làm điều ngược đời để mọi người nói này nọ nhưng (lược)... việc sinh con thì tôi lại muốn tốt cho đứa con với ba mẹ, nên chọn một năm thật đẹp, thật hợp để sinh con. Tôi biết người ta sẽ dị nghị nhưng quan trọng là hạnh phúc của mình, mình nên làm thế nào cho tốt nhất với chính cuộc đời mình, chồng con mình".

2. Đăng Khôi - Thủy Anh

Trước khi xác nhận chính thức kết hôn và về chung một nhà vào năm 2013, Đăng Khôi và Thủy Anh đã có trước với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Lễ cưới của cả hai được cho là xa hoa nhất nhì Hà Nội thời điểm đó. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên mối tình của cặp đôi từng được giấu kín suốt 5 năm. Tuy nhiên, khi thông báo đám cưới cả hai lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía gia đình và bạn bè.

Như "lửa thử vàng", cặp đôi đã phải yêu xa trong 5 năm trời, Thủy Anh phải hoàn thành việc học còn Đăng Khôi bắt đầu lập nghiệp trong Sài Gòn. Trải qua bao thời gian và thử thách, gia đình Đăng Khôi và Thủy Anh vẫn luôn ở bên nhau. Hiện cả hai đã có 2 nhóc tì vô cùng dễ thương là bé Ken và bé Đăng Anh, được biết đến là gia đình hạnh phúc nhất nhì Vbiz.

Đăng Khôi từng chia sẻ về lý do có con gần 1 tuổi mới tổ chức đám cưới: "Tôi có nhiều lý do để trì hoãn đám cưới. Tôi đăng ký kết hôn vào tháng 11/2009 thì tháng 12 tôi bận bịu làm live concert "Đăng Khôi Live" tại TP HCM. Năm 2010 tôi định tổ chức đám cưới thì không may mắc phải bệnh về thính giác. Sau đó, tôi phải cách ly hoàn toàn với âm thanh để phục hồi sức khỏe trong gần ba năm. Vì vậy mọi kế hoạch của tôi bị đảo lộn hết. Rồi bé Ken ra đời nên tôi cũng không thể công bố khi mọi thứ đang còn bừa bộn. Tôi muốn khi cuộc sống thật sự ổn định, tôi có thể bảo vệ cho gia đình thì mới chia sẻ thông tin".

3. Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương yêu nhau từ năm 2013. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, chuyện tình cảm của cặp đôi này mới được tiết lộ. Trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc, cựu siêu mẫu đã từng có một cậu con trai riêng, nhưng Ưng Hoàng Phúc chia sẻ rằng anh không hề để tâm đến quá khứ của cô: "Tôi yêu Kim Cương rất nhiều. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau, nhưng để giữ được lửa tình yêu luôn nồng cháy trong mái ấm của mình mới là thử thách lớn nhất. Điều tôi muốn dành cho Kim Cương không chỉ là sự lãng mạn mà còn là niềm tin, sự tôn trọng và sẻ chia".

Cả hai cũng có với nhau 1 cậu con trai vô cùng kháu khỉnh trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình dù trước đó nam ca sĩ từng hẹn hò nhiều người đẹp và mẹ anh đều không ưng ý. Sau đám cưới cổ tích, tháng 9 vừa qua cặp đôi lại tiếp tục vui mừng thông báo tới người hâm mộ đã sinh thêm 1 cô công chúa thứ 2. Cặp đôi cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm ngoài đời thường cũng như trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gia đình rất đỗi hạnh phúc và yên bình.

Theo Helino