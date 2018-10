2 năm làm Á hậu, Thùy Dung nhận được gì?

Sau gần nửa tháng hết nhiệm kỳ và trao lại danh hiệu Á hậu, cảm xúc của Thuỳ Dung ra sao?

Ngay trong đêm chung kết, Dung có một cảm giác xúc động khó tả. Được nhìn lại những khoảnh khắc mà cách đây 2 năm mình trải qua khiến Dung vừa hạnh phúc và vừa tiếc nuối, vui có, buồn có. Vui vì kết quả thật sự khiến Dung hài lòng và sau đó cũng nhận được những đánh giá tích cực từ phía khán giả. Buồn thì vẫn không thể giải thích được, chỉ biết là tối hôm đấy về đến nhà Dung đã gọi cho một người bạn hơn 1 tiếng để tâm sự vì cảm thấy có chút trống trải trong lòng. Nhưng ngay vào sáng hôm sau, Dung quay trở lại cuộc sống ngày thường của mình và cảm thấy không có gì thay đổi cả. Như mọi người vẫn nói, danh hiệu sẽ gắn với mình mãi mãi, vì thế Dung luôn cảm thấy tự hào khi bước ra từ Hoa hậu Việt Nam và vẫn tiếp tục giữ hình ảnh sao cho xứng đáng nhất.

Những trải nghiệm quý giá nhất của Thuỳ Dung sau hai năm nhiệm kỳ Á hậu?

Có quá nhiều trải nghiệm quý giá trong hành trình 2 năm qua, nhất là đối với một cô bé ít kinh nghiệm trong cuộc sống như Dung vào 2 năm trước. Được đi nhiều và tiếp xúc nhiều đã khiến Dung thay đổi rất nhiều. Nhưng để chọn ra một trải nghiệm thật sự tác động mạnh mẽ đến bản thân, Dung phải nói đó là việc tham dự Miss International. Việc chuẩn bị, tham dự cuộc thi và cả sau khi trở về gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đem lại cho Dung rất nhiều tình cảm yêu thương, từ gia đình, các anh chị, bạn bè và cả khán giả. Qua đó, Dung rút ra được nhiều bài học, có thêm những người bạn và trưởng thành hơn.

Á hậu Thuỳ Dung đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2017.

Thuỳ Dung cũng vừa mới tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, dự định của Dung sau khi tốt nghiệp là gì?

Nhiều người vẫn hay hỏi thăm và nghĩ Dung sẽ đi du học ngay khi kết thúc nhiệm kỳ cũng như việc học tại đại học Ngoại Thương. Thế nhưng, Dung vẫn muốn tìm hiểu thêm về nghề MC, về những gì mình có thể làm được trong lĩnh vực nghệ thuật. Việc học cao hơn Dung sẽ tiếp tục khi thời điểm đến, ít nhất là 2 năm nữa.

Ngoài lĩnh vực MC, Thuỳ Dung có ý định thử sức ở một lĩnh vực nghệ thuật nào khác không?

Mọi thứ vẫn còn rất mới với Dung và bây giờ Dung chọn tập trung để theo đuổi một lĩnh vực. Dung chọn lĩnh vực MC và vẫn đang cải thiện bản thân hằng ngày. Tại thời điểm này, Dung chưa có kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực cụ thể nào nhưng khi nói về nghệ thuật, Dung rất tin vào duyên số. Cơ hội đến thì mình sẽ bắt lấy.

Thuỳ Dung có ấn tượng như thế nào về người kế nhiệm danh vị của mình - Á hậu 2 Thuý An?

Dung mới chỉ có cơ hội gặp Thuý An một lần, đó là trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Ấn tượng đầu tiên chính là Thuý An rất sáng sân khấu và khuôn mặt xinh đẹp. Qua các màn trình diễn, Dung thấy phong độ của Thuý An khá ổn định.

Sau này, khi theo dõi lại một số clip phỏng vấn của Thuý An trên mạng, Dung thấy cô ấy là một cô gái dịu dàng, có lẽ vì đó mà vẫn còn chút rụt rè. Điều này Dung hiểu rất rõ, nên hi vọng rằng trong thời gian chuẩn bị sắp tới, Thuý An sẽ trở nên dạn dĩ và tự tin hơn.

Á hậu Thuý An đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2018.

Cảm ơn Thuỳ Dung!

Theo Tiền phong