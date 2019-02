15 cặp nghệ sĩ đang yêu nhau mặn nồng trong làng giải trí Hàn Quốc

Shin Min Ah và Kim Woo Bin: Hai diễn viên Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã hẹn hò chính thức được 4 năm. Họ thừa nhận mối quan hệ với công chúng vào năm 2015. Shin Min Ah hơn bạn trai 5 tuổi. Biến cố xảy đến khi Kim Woo Bin phải điều trị ung thư vòm họng vào tháng 5/2017. Tuy nhiên Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc và động viên anh. Bệnh tật không làm cho họ gục ngã mà khiến tình yêu càng bền chắc hơn.

Kai và Jennie : Đây là đôi tình nhân gây sốc đầu năm 2019 khi bị Dispatch tung ảnh hẹn hò. Họi là thành viên của những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc (EXO và Black Pink), lại ở trong hai công ty thường xuyên đối đầu, do đó chuyện tình yêu của họ chắc chắn sẽ đối mặt nhiều thử thách. Trở về nước sau khi đi biểu diễn, người đầu tiên Kai tìm gặp là Jennie, chính vì vậy ảnh hẹn hò của họ bị Dispatch chụp được.

E’Dawn và HyunA : Đây là đôi tình nhân gây nhiều tranh cãi nhất năm 2018 bởi màn công khai bất ngờ và việc bị đuổi khỏi công ty quản lý vô cùng ầm ĩ. Tháng 8/2018, "nữ hoàng gợi cảm" HyunA xác nhận quan hệ với E’Dawn, đàn em kém 2 tuổi, cùng công ty. Họ đã hẹn hò trong 2 năm qua. E’Dawn là thành viên quan trọng trong nhóm nhạc Pentagon chỉ vừa hoạt động được 2 năm. Sau khi công khai tình cảm, HyunA và E’Dawn và cả Pentagon bị người hâm mộ quay lưng. Cuối cùng công ty quyết định hủy hợp đồng của cả hai. Nhưng bất chấp sự nghiệp bấp bênh, HyunA và bạn trai vẫn tỏ ra hạnh phúc bên nhau.

Soo Young và Jung Kyung Ho: "Đôi tình nhân lão làng" công khai tình cảm 7 năm trước và luôn hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ Soo Young (SNSD) và nam diễn viên Jung Kyung Ho bắt đầu dính vào lưới tình hồi năm 2012. Đến năm 2014, cả hai thừa nhận mối quan hệ tình cảm của mình với công chúng. Dù không ồn ào nhưng fan vẫn bắt gặp những những khoảnh khắc cả hai hẹn hò hay trêu chọc nhau khi livestream.

Lee Joon và Jung So Min: Ca sĩ thần tượng Lee Joon (cựu thành viên nhóm nhạc MBLAQ) và diễn viên Jung So Min cũng bị Dispatch khui tin hẹn hò vào đầu năm 2018. Trước đó, họ hợp tác trong Father is Strange. Sau đó công ty quản lý xác nhận họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/ 2017. Hiện tại Lee Joon đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng cả hai vẫn dành thời gian bên nhau khi được nghỉ phép. Lee Joon và Jung So Min là cặp tình nhân được công chúng Hàn Quốc rất ủng hộ.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin: Cặp tình nhân tự công khai hẹn hò vào ngày cuối cùng của năm 2018 trước sự bất ngờ của người hâm mộ. Lee Kwang Soo được biết đến với biệt danh "Hoàng tử châu Á" hay "Hươu cao cổ", là thành viên nổi bật trong chương trình Running Man. Trong khi đó Lee Sun Bin sở hữu gương mặt đẹp, đa tài nhưng vẫn chỉ là diễn viên hạng B.

Ryu Jun Yeol và Hyeri: Cặp diễn viên Reply 1988 bị Dispatch tung ảnh hẹn hò vào tháng 8/2017. Hyeri (1994) là nữ thần tượng gợi cảm của nhóm nhạc Girl's Day, còn Ryu Jun Yeol (1986) là nam diễn viên tài năng nhưng thành công muộn màng, chỉ bắt đầu được chú ý sau vai diễn trong Reply 1988. Nhưng cũng nhờ vai diễn này mà anh giành được giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên mới xuất sắc hạng mục truyền hình. Cả hai hiện tại vẫn hạnh phúc bên nhau nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon: Cặp sao xác nhận hẹn hò vào tháng 3/2018 sau nhiều lần phủ nhận. Đến khi Dispatch tung loạt ảnh bằng chứng thì công ty của cả hai mới xác nhận họ yêu nhau từ năm 2017. Choi Tae Joon kém bạn gái 1 tuổi và so với danh tiếng của Park Shin Hye thì anh chỉ là diễn viên hạng B. Hiện tại họ khá kín tiếng và rất khó để bắt gặp hình ảnh chung của họ.

Se7en và Lee Da Hee: "Nam thần tượng đi mát-xa" và "nữ hoàng thẩm mỹ" hẹn hò nhau từ năm 2015, xác nhận tình cảm vào năm 2016. Se7en từng được coi là "Hoàng tử R&B" của làng nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên năm 2013, Se7en dính phải scandal đi mát-xa, nhưng thực chất là vào nhà thổ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đó sự nghiệp của anh xuống dốc và bạn gái Park Han Byul cũng quyết định chia tay nam ca sĩ. Lee Da Hee và Se7en là bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Trong lúc anh suy sụp nhất, cô luôn ở bên động viên và cả hai đã tiến xa hơn một bước trong mối quan hệ. Mặc dù yêu Se7en khiến hình ảnh của Lee Da Hee bị ảnh hưởng nhưng cô vẫn kiên trì ở bên bạn trai.

Honey Lee và Yoon Kye Sang: "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hàn Quốc" Honey Lee và "tài tử" Yoon Kye Sang hẹn hò từ năm 2013. Thế nhưng trong suốt 5 năm yêu đương, họ chưa từng bị bắt gặp ở bên cạnh nhau. Cho đến tận tháng 2/2018, phóng viên tờ TVReports cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc đắt giá của hai ngôi sao ở sân bay. Đến nay họ cho biết vẫn luôn hạnh phúc bên nhau và cùng nuôi những chú cún tên là Gamsa và Haeyo.

Lee Chung Ah và Lee Ki Woo: Hai diễn viên hẹn hò sau khi đóng chung phim truyền hình Tiệm mỳ mỹ nam của đài tvN vào năm 2011 và xác nhận mối tình lãng mạn ngoài đời thực vào năm 2013. Trong khi Lee Ki Woo to lớn với chiều cao 1,9m thì Lee Chung Ah có thân hình khá nhỏ nhắn, vì vậy họ trông khá dễ thương khi ở bên cạnh nhau. Người hâm mộ hi vọng cả hai sẽ làm đám cưới trong năm 2019 khi tình cảm đã chín mùi.

Kim Bum và Oh Yeon Seo: Đôi tình nhân chị em xác nhận chuyện yêu nhau vào tháng 3/2018. Họ quen nhau thông qua những buổi gặp gỡ giữa bạn bè. Trước đó, Kim Bum từng bị bắt gặp hẹn hò hơn 1 tháng với Moon Geun Young khi đi du lịch khắp châu Âu vào năm 2013. Nhưng sau đó cả hai chia tay chóng vánh. Sau khi xác nhận tình cảm với Oh Yeon Seo, Kim Bum lại lập tức tham gia nghĩa vụ quân sự khiến công chúng lo lắng cho tình cảm của họ. Tuy nhiên, mỗi khi được nghỉ phép, Kim Bum lại tranh thủ gặp gỡ bạn gái.

Bora và FeelDog: Cựu thành viên của nhóm nhạc SISTAR - Bora (28 tuổi) và thành viên của Big Star - FeelDog (25 tuổi) xác nhận vào tháng tháng 6/2017, ngay sau khi nhóm nhạc của cô tuyên bố tan rã. Cả hai không đề cập nhiều đến cuộc sống cá nhân khiến công chúng dường như quên mất họ đang trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Nhưng điều đó khiến cho chuyện tình yêu của họ yên bình hơn.

Jun Hyun Moo và Han Hye Jin: Jun Hyun Moo là MC nổi tiếng của Hàn Quốc với những chương trình ăn khách như I Live Alone, Hidden Singer, Kpop Star, Unexpected Q,... còn Han Hye Jin là người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Họ xác nhận yêu đương từ tháng 2/2018 sau khi tham gia I Live Alone và Romance Package.

Beenzino và Stefanie Michova: Hai ngôi sao có quốc tịch khác biệt nhận được sự yêu mến của công chúng Hàn Quốc kể từ khi quen nhau vào năm 2015. Stefanie Michova sinh năm 1991 là người mẫu gốc Đức, hoạt động tại Hàn Quốc. Còn Beenzino, sinh năm 1987 là rapper đình đám tại xứ kim chi. Sau khi Beenzino nhập ngũ, Stefanie Michova vẫn thường chia sẻ những hình ảnh đáng yêu với bạn trai trên Instagram.

