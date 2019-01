1 năm sự nghiệp của Nhã Phương: Ngọc nữ màn ảnh bị thị phi bủa vây, thăng hạng vượt bậc nhờ scandal tình ái

Không những chiếm sóng các mặt báo vì chuyện tình rối rắm, lắm thị phi với danh hài Trường Giang , Nhã Phương còn có 1 năm 2018 rộn ràng trong sự nghiệp phim ảnh. 2018 này, Nhã Phương có 1 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh ra mắt khán giả. Đồng thời, cô nàng cũng chiếm sóng liên tục khi tham gia LHP Cannes với nhiều hoạt động bên lề thú vị.

Điều hài hước là dẫu cho Nhã Phương có làm gì, sản phẩm phim ảnh của cô nàng cũng luôn bị gắn với thị phi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Nhã Phương cứ càng ra phim thì showbiz lại càng có chuyện ồn ào để bàn tán, khen chê. Nhưng khi tất cả những lùm xùm lắng xuống, sự nổi tiếng của Nhã Phương lại gia tăng 1 bậc. Ở thời điểm này, Nhã Phương là một trong những sao nữ hạng A đắt giá nhất showbiz Việt.

"Ngày ấy mình đã yêu" và tin đồn yêu Nhan Phúc Vinh

Ngày ấy mình đã yêu phát sóng tập đầu tiên vào tháng 5/2018, khi mà scandal Trường Giang - Nam Em vẫn còn làm showbiz nóng lên từng ngày. Thời điểm này, đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng vì quá chán Trường Giang trăng hoa, Nhã Phương đã quyết chia tay để đến bên Nhan Phúc Vinh .

Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh trong "Ngày ấy mình đã yêu".

Ngày ấy mình đã yêu là bộ phim do Nguyễn Khải Anh làm đạo diễn. Phim do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam VFC sản xuất và được mua bản quyền từ bộ phim Hàn Quốc Discovery of Love của đài KBS.

Câu chuyện phim xoay quanh Hạ (Nhã Phương) và Sol (Bảo Thanh) - hai cô bạn thân "con chấy cắn đôi" sắp bước sang tuổi 30. Hạ là một nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và một người yêu hoàn hảo, đang sẵn sàng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc với Nam (Lương Thế Thành). Nhưng đúng lúc này, Hạ gặp Tùng (Nhan Phúc Vinh) - người yêu cũ - khiến trái tim cô loạn nhịp.

Điều kỳ lạ là thay vì oán trách Nhã Phương, số đông khán giả lại ủng hộ nữ diễn viên rời bỏ Trường Giang để lao vào vòng tay Nhan Phúc Vinh. Dẫu cho cả Nhã Phương lẫn Nhan Phúc Vinh hết lần này đến lần nọ kêu gào rằng: Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết. Rằng những cảnh tình cảm trong Ngày ấy mình đã yêu chẳng qua là diễn xuất nhập tâm chứ không phải yêu thật, song khán giả thì cứ gọi là không thèm tin!

Mọi chuyện càng trở nên rối rắm khi Nhan Phúc Vinh có hành động ga lăng, cởi áo khoác ngoài đưa cho Nhã Phương vì cô bị lạnh khi ngồi trong khán đài một lễ trao giải thưởng phim ảnh. Nhiều khán giả cứ khăng khăng khẳng định rằng Nhan Phúc Vinh - Nhã Phương mới là "trời sinh một cặp", còn câu chuyện với Trường Giang hãy cứ xếp vội vào quá khứ!

Song, mong ước của khán giả đã sớm tiêu tan. Nhã Phương - bằng một động lực phi thường nào đó đã quay về bên Trường Giang sau khi bộ phim Ngày ấy mình đã yêu kết thúc. Thế là chuyện tình Tùng - Nhan Phúc Vinh và Hạ - Nhã Phương đã mãi mãi nằm lại nơi màn ảnh nhỏ.

"Hoán đổi" và câu chuyện đám cưới Trường Giang

Hoán đổi có nội dung xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô ca sĩ Tiên Tiên (Nhã Phương) và bà võ sư Mai Thanh Hoa (Việt Hương). Cùng gặp phải nhiều muộn phiền trong cuộc sống, cả hai vô tình chạm mặt tại một bãi biển vắng người khi đi "đổi gió". Bỗng đâu, một cơn lốc xoáy xuất hiện khiến họ bị hoán đổi thân xác.

Nhã Phương đóng vai ca sĩ Tiên Tiên trong "Hoán đổi".

Từ đây, hàng loạt sự kiện dở khóc dở cười diễn ra khi một già, một trẻ phải sống trong cơ thể của đối phương. Bà Hoa buộc phải học diễn xuất và ca hát để hoàn thành vai diễn trong bộ phim mới của nữ ca sĩ còn Tiên Tiên bỗng trở thành bà nội. Song, đây cũng là lúc cả hai dần nhận ra những lỗi lầm của mình.

Về nội dung của Hoán đổi, phải nói là chẳng mới lạ. Trước khi Hoán đổi ra đời, đã có nhiều bộ phim từ Á đến Âu khai thác đề tài hoán đổi thân xác. Nhưng điều đó chẳng hề gì, bộ phim vẫn gây chú ý theo một cách riêng, ấy là ăn theo ồn ào Nhã Phương đám cưới, chính thức về chung một nhà với Trường Giang. Sau nhiều tháng ngày "vờn" công chúng bằng drama tình tay tư cùng Nam Em - Quế Vân, Trường Giang - Nhã Phương bất ngờ xác nhận làm đám cưới.

Đáng nói hơn, thời gian hôn lễ diễn ra chỉ cách thời gian Hoán đổi công chiếu có vài ngày. Thế là Nhã Phương được "một công đôi chuyện", vừa làm cô dâu xinh đẹp, vừa hào hứng đón chào bộ phim mới chính thức công phá các rạp chiếu phim.

Nhưng một điều đáng buồn cho cô nàng, ấy là dẫu cái đám cưới với Trường Giang có ầm ĩ thế nào, cũng không thể cứu nổi "bàn thua trong thấy" từ việc phim Hoán đổi bị chê bai tơi tả. Số đông khán giả đánh giá rằng Hoán đổi khai thác câu chuyện chưa đủ duyên, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng nhưng lại biến thành "nồi lẩu thập cẩm" với tiếng cười nhạt nhẽo!

LHP Cannes và những vinh dự đầu tiên

Nhã Phương tham gia LHP Cannes 2018 với vai trò nhà sản xuất, kiêm diễn viên chính khi phim ngắn Infill & Full Set được lựa chọn trình chiếu trong Góc phim ngắn – Short Film Corner. Mà bên cạnh đó, Nhã Phương còn được chính BTC của Talent Corner mời với tư cách là tài năng được giới thiệu.

Nhã Phương tại LHP Cannes 2018.

Talent Corner là một trong những điểm nổi bật của Cannes năm nay khi đây là lần đầu tiên nó được tổ chức bởi văn phòng diễn viên trẻ thuộc LHP. Các nghệ sĩ có tên trong Talent Corner sẽ được BTC lựa chọn từ những dấu ấn trong Short Film Corner hoặc do các đạo diễn đề xuất và một trong số đó sẽ được BTC đích thân gửi thư mời.

Tại Talent Corner, nghệ sĩ ngoài có hình ảnh cá nhân được trưng bày trong thư viện chân dung thì còn xuất hiện trong màn hình tìm kiếm cảm ứng và bàn thông tin riêng, để các nghệ sĩ có nhiều cơ hội giới thiệu bản thân, mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác với những Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch hay những nhà chuyên môn uy tín trên thế giới.

Bộ phim Infill & Full Set của Nhã Phương là câu chuyện được lấy bối cảnh xảy ra tại London - Anh Quốc. Phim kể về số phận một phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đang bị mắc kẹt giữa ranh giới đạo đức của một người lương thiện và một kẻ phạm pháp.

Những vinh dự mà Nhã Phương có được khiến công chúng so sánh cô với người đẹp Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, Nhã Phương đã có cách trả lời khá khéo léo, cô nhẹ nhàng né tránh việc bị so sánh với đàn chị, đồng thời khẳng định mình đến LHP Cannes 2018 là theo lời mời và không muốn so đo với bất kỳ ai cả.

Theo Helino