Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau một bài viết như lời gửi gắm của một em bé tên Bình An bị bỏ rơi trước cổng chùa Ngọc Liễn gửi tới người mẹ, mong gặp mẹ lần cuối trước khi (có thể) ra đi vì căn bệnh virus não đang ngày đêm làm khổ cháu.

Bỏ con ở cổng chùa và mong con Bình An

PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại chùa Ngọc Liễn (thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) để tìm hiểu sự việc. Trưởng công an xã Đại Hà cũng xác nhận việc nhà chùa đã đăng ký nuôi em bé bị bỏ rơi với bộ phận tư pháp của xã.

Sư thầy cùng nhiều tình nguyện viên đang nhận chăm sóc bé Bình An. Ảnh: Đức Biên

Sư thầy Thích Bảo Khánh trụ trì chùa Ngọc Liễn (trước gọi là Trung Linh) kể lại: “Khoảng 5h30 ngày 31/8/2016 (tức ngày 29/7 Âm lịch), cụ sãi (khoảng 70 tuổi) ra mở cổng chùa và thấy ba-lô du lịch lạ để cổng chùa nhưng không dám ra xem, mà vào trong gọi chú tiểu ra (lúc đó, sư thầy đang đi học tập trên một ngôi chùa khác ở trung tâm thành phố). Khi ra tới nơi, có thêm một người đàn ông khoảng 50 tuổi tập thể dục chạy qua, cả ba người phát hiện ra bên trong đó là một em bé mới sinh. Lập tức, họ tìm cách liên lạc với tôi, để tôi về giải quyết”.

Bé gái được quấn sơ sài trong một chiếc khăn, bên cạnh có một mảnh giấy viết một số thông tin và bị sai chính tả như sau: “Cháu Tên: Nguyễn Bình an! 27/8/16. Con xin gửi cháu lương nhờ nơi cửa Phật để cháu được sống bình yên!”.

Người mẹ để con trong ba-lô du lịch đưa đến cửa chùa Ngọc Liễn. Ảnh: Đức Biên

Người dưng mong con gặp mẹ

Báo Gia đình và Xã hội xin đăng tải bài viết cộng đồng mạng đang chia sẻ mạnh mẽ. Thực chất đây là một lá thư do người khác viết, thay lời đứa trẻ tội nghiệp kêu gọi người mẹ trở về bên con gái của mình:

“Gửi Mẹ!

Gửi Mẹ yêu! Con là Nguyễn Bình An, sinh ngày 27/08/2016, hiện tại con đã được 4 tháng tuổi 5 ngày tuổi.

Mẹ có nhớ con không, Mẹ có dõi theo từng bước chân của con không ? Con tin là có, Mẹ nhỉ...! Vì trong giấc mơ thơ dại, nửa đêm con gào khóc chỉ vì nhớ Mẹ, thèm được Mẹ an ủi vỗ về, dỗ dành con nín, con thèm mùi sữa ấm của Mẹ giữ đêm đông giá lạnh. Con là con của Mẹ mà ! Đúng không Mẹ ơi!

Sáng sớm mùa thu, ngày 31/08/2016 vì một lý do nào đó Mẹ để con lại tại ngôi chùa Trung Linh (thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để con nương nhờ nơi của Phật. Theo nguyện vọng của Mẹ, con được Thầy Thích Bảo Khánh, trụ trù của chùa đặt tên con là Nguyễn Bình An để con được Bình An nơi cõi trần thế này. Cái tên đẹp và ý nghĩa biết bao khi con được Bình An, con được các nhà hảo tâm quan tâm, tận tình chăm sóc. Các nhóm thiện nguyện tận tình hỗ trợ,…cùng sư Thầy Thích Bảo Khánh cưu mang.

Nhưng Mẹ à! Dù được cộng đồng, cá nhân các nhà hảo tâm, Mẹ nuôi hay các cô chú làm thiện nguyện quan tâm an ủi vỗ về, con vẫn cần Mẹ. Con cần lắm hơi ấm của Mẹ, con cần lắm vòng tay của Mẹ!

Con mang một căn bệnh nặng, con một phần tủi thân thiếu bàn tay của Mẹ đêm đêm con khóc, con quấy, Mẹ nuôi cũng không một lời kêu than! Mẹ nuôi khóc cùng với con, mẹ nuôi đau cùng với con, con lại càng gào khóc to hơn. Con thật hư phải không Mẹ!?

Một lý do nào đó, một uẩn khúc nào đó, người đời có trách móc, có ác khẩu với Mẹ ngoài kia thì cũng đừng trách cứ họ, cũng tại họ chỉ thương yêu con mà vậy. Miệng lưỡi thế gian thì nó luôn ác độc, con chẳng bao giờ bận tâm đâu! Cá nhân con cùng mẹ nuôi hay các cô chú làm thiện nguyện luôn cảm thông cho Mẹ! Vì Mẹ mãi là Mẹ yêu của con!

Cái giá rét của mùa đông, sự tấn công của vi rút làm đầu con đau nhức mỗi đêm, con khóc, con...nhớ Mẹ vô cùng.

Mẹ ơi! Mẹ một nơi nào đó, Mẹ đang dõi theo con, Mẹ hãy về bên con được không Mẹ!? Con nhớ Mẹ lắm, con yêu Mẹ nhiều lắm!

Nói dại, có thể con không còn đủ sức để trụ vững nơi cõi tạm này nữa, nhưng những giây phút cuối đời con, con cầm hơi ấm Mẹ, con cần mùi thơm nơi da thịt Mẹ ủ ấp con. Mẹ à!

Chưa một giây một phúc nào con không nhớ Mẹ, không thương Mẹ, vì Mẹ con mình tạm thời phải xa nhau! Nhưng Mẹ con mình sớm gặp lại phải không Mẹ!? Con đợi, con đợi ngày gần ấy ! Mẹ ơi, con đợi được, khi con còn đủ sức...! Để con không khỏi tủi hờn nữa đúng không Mẹ!?

Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ biết không!?

Hải Phòng, ngày 2/01/2017

Con gái của Mẹ!

Nguyễn Bình An”

Mẹ cháu Bình An có thể liên hệ đến số điện thoại 0904212396 để được có thêm thông tin và hướng dẫn gặp mặt con gái mình.

Đức Biên