Xấu hổ vì chồng “ngọng líu ngọng lô”

Hiền là gái Hà Nội, vốn xinh gái, cáo ráo, đi đâu cũng được mọi người trầm trồ khen ngợi. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại lấy Tuấn.

Tuấn là trai Bắc Ninh, thông minh học giỏi, học xong ra trường ở lại thành phố làm việc. Biết rõ gia đình Hiền có điều kiện nên lúc yêu Tuấn rất băn khoăn và tự ti. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại, Hiền vẫn yêu Tuấn và đồng ý làm vợ anh.

Vốn tính xởi lởi, quảng giao, lại có chí tiến thủ, sau một thời gian làm nhân viên kinh doanh cho tập đoàn bán lẻ, Tuấn được thăng cấp, mức lương vì thế cũng cao lên.

Tuấn có giọng hát khá hay và rất yêu văn nghệ. Thế nên, mỗi khi có dịp tiệc tùng với bạn bè hay đi liên hoan với đồng nghiệp ở công ty của Hiền, Tuấn đều xung phong hát góp vui. Khổ nỗi Tuấn nói ngọng, anh không phân biệt được "n- l" nên nhiều khi Tuấn vừa cất giọng là mọi người không nhịn được cười.

Từ những “anh còn nợ em”, "còn tuổi nào cho em” ... qua giọng ca của Tuấn đều trở thành "ca khúc bất hủ", bị nhiều người nhại đi nhại lại làm Tuấn ban đầu thấy vui vẻ nhưng riết lại đâm bực..

Ảnh minh họa.

Câu “cơn gió lào bay ngang cuộc đời, lói với em rằng tôi nẻ noi" mà Tuấn cao giọng hát trong bữa tiệc gặp mặt đầu năm cơ quan vợ khiến Hiền cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Hiền rất yêu chồng vì Tuấn tốt tính, hết lòng vì vợ con. Thế nên ban đầu Hiền thấy tật nói ngọng của chồng không có vấn đề gì lắm, đôi khi cô còn trêu Tuấn "nhờ chồng nói ngọng mà vợ được xả stress". Có lần, công ty Hiền tổ chức đi tham quan, yêu cầu tất cả đều phải dẫn chồng con đi, đường xóc, Tuấn thốt lên “Ôi trời, đường nó xấu thế lày thì làm thế lào” rồi bảo vợ “Em đưa cho anh cái ba lô” khiến tất cả người ngồi trên xe cười nghiêng ngả.

Nhưng đỉnh điểm là buổi trưa Hiền rủ chồng đi ăn trưa bún đậu với đồng nghiệp trong đó có cả sếp của cô. Đang ăn vui vẻ, Tuấn hô to: “Em ơi, cho anh thêm đĩa nòng nợn nuộc” khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Đấy là chưa kể, mỗi lần Hiền điện thoại cho chồng, thấy chồng cầm điện thoại trả lời “A nô em à” hay các dịp cùng chồng gặp gỡ đối tác nước ngoài, dự tiệc, nghe chồng nói “hê – nô” (hello – xin chào), “lâu am lót” (no, I’m not), Hiền lại cảm thấy ngao ngán. Trong khi đó, Tuấn thường cười xuề xòa mỗi khi ai đó trêu.

Thấy rõ bất lợi của việc nói ngọng, Hiền đã từng ra sức giúp Tuấn cải thiện lỗi. Những lúc nói chậm rãi, Tuấn còn đỡ mắc lỗi nhưng khi bắt đầu vào guồng nói nhanh, đâu lại vào đó. Hiền cũng hiểu cảm giác của chồng và cô thừa tinh ý để nhận ra việc anh ái ngại về thói quen xấu này của mình.

Có lần bực chồng quá Hiền nói: “Mang tiếng cử nhân mà ngọng líu ngọng lô, thế này thì sao dậy con được” khiến Tuấn nổi nóng với vợ.

Chính vì câu nói đó của vợ đã khiến Tuấn quyết tâm đăng ký theo học một lớp dạy chữa nói ngọng. Hiện giờ Tuấn đã sửa được lỗi nói ngọng của mình và cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi giao tiếp với mọi người.

Vân Vũ