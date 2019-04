Vừa biết danh tính đối tượng chồng đang 'thả thính', vợ có ngay động thái dằn mặt độc lạ mà hiệu quả không ngờ

Quân là người đàn ông đạt điểm khá, từ lúc yêu đến khi cưới rồi chung sống cũng đã ngót 6 năm nhưng chưa bao giờ Hằng cảm thấy thất vọng về ông chồng này. Quân đẹp trai, kiếm tiền giỏi, chịu khó làm việc nhà, rất tâm lý với vợ, phải duy nhất 1 cái tội: lúc nào cũng cho "mồm đi chơi xa".

Mỗi ngày, ở bất cứ đâu về, từ bãi xe lên nhà mà gặp cô hàng xóm nào quen quen, kiểu gì Quân cũng phải trêu vài câu. Hễ vợ có nói, anh lại lý do: "Đi với vợ chứ có phải đi 1 mình đâu mà lo. Tính anh thân thiện cởi mở chứ đâu phải loại lăng nhăng".

Rồi có lần, Quân còn đùa cô bạn thân nhất của Hằng những câu rất khó chấp nhận như: "Hẹn em kiếp sau nhé, kiếp này anh trót bị bạn em nó lừa rồi" hay "Sao lại ế? Hay tại thấy anh lấy vợ rồi nên không muốn lấy chồng?". Đấy, có ai mà nói năng kiểu "ong bướm" như thế với bạn vợ không cơ chứ.

Hằng góp ý nhiều quá nên thời gian gần đây Quân cũng tiến bộ chút chút. Vậy mà ngày trước cô lại chết mê chết mệt anh ta vì tài "chém gió" ngọt lịm tim này. Tuy nhiên, cô vẫn đề cao cảnh giác, vì lời nói phát triển thành hành động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Quả không nằm ngoài dự đoán của Hằng, 1 lần Quân đi tắm, đưa điện thoại cho con chơi game mà cô đã đọc được toàn bộ cuộc nói chuyên trong zalo của chồng. Theo những gì Hằng tìm hiểu, có vẻ tất cả mới chỉ là giai đoạn khởi đầu.

Hằng nhanh chóng làm vài thao tác để có thể đọc được tin nhắn zalo của Quân tự động chuyển sang máy mình. Giờ cô mới thấm, chuẩn bị "kiến thức" phòng tránh trước chưa bao giờ là thừa.

3 ngày tiếp theo trôi qua, Quân vẫn nói chuyện với cô ả theo 1 khung giờ cố định, cũng chưa có ý định gặp nhau nhưng lời lẽ thì chẳng khác nào cặp tình nhân đang yêu. Thế là đủ làm Hằng sôi máu rồi. Có lẽ dùng lời nói suông vẫn chưa đủ với Quân, lần này cô sẽ thử "chơi lớn" xem chồng có "trầm trồ".

Hôm nay, theo lịch Quân sẽ có 1 cuộc gặp gỡ giao lưu với đội bóng. Như thường lệ thì khoảng 10 giờ là anh về và không bao giờ quên mua chè cho vợ. Hi vọng hôm nay không có biến gì để kế hoạch của Hằng thành công rực rỡ.

Đúng 9 giờ 40 phút, Hằng nghe tiếng chồng mở cửa. Cô cũng không quên chuẩn bị nước mát để tủ lạnh như mọi lần Quân đi nhậu. Với bản tính của anh, dù vui đến mấy cũng rất biết giữ mình trên bàn rượu, không để quá say và đảm bảo nguyên tắc tự lái xe về nhà. Lần này về sớm hẳn 20 phút có lẽ là để nói chuyện với ả người tình trong mộng kia.

Ảnh minh họa

Hằng giả vờ tắt điện như mình đã ngủ say rồi nằm chờ động tĩnh. Như 1 thói quen, Quân bắt đầu mở tủ tìm nước lạnh. "Xoảng...", 1 tiếng vỡ phá tan không khí tĩnh lặng. Hằng chạy vội ra phòng khách và không tin nổi vào mắt mình.

Quân đang trong 1 trạng thái hoảng loạn cực độ, có lẽ thứ trước mắt sẽ khiến bất cứ loại rượu nào có mạnh đến mấy cũng làm Quân tỉnh táo bất ngờ. Anh ngồi sụp xuống sàn chấm mồ hôi để trấn tĩnh. Hằng nhìn rõ chồng mình đang suy nghĩ, tâm trạng có vẻ bất an. Mà không bất an sao được khi nhà thì chỉ le lói ánh đèn cầu thang mà vừa mở tủ lạnh ra đã thấy 1 loạt giấy bọc thức ăn đều in mặt cô người tình. Đã thế hình nào cũng chỉ đến cổ với hàng tá nụ cười phong phú. Xinh thì xinh thật nhưng xếp hàng dài trong tủ lạnh nhà người ta thế kia thì đau tim quá.

Hằng nhìn chồng từ xa tủm tỉm cười, cho chừa cái tội thích "thả thính", thói lăng nhăng. Cô lẳng lặng vào phòng để gã chồng thảm hại với đống cốc vỡ trên sàn nhà. Quả thật cách của Hằng phát huy tác dụng đáng nể. Bắt đầu từ sáng hôm sau, Quân tự cắt đứt liên lạc với cô ả và ngoan ngoãn lạ thường.

Theo Helino