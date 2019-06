Vô tình đọc được tin nhắn từ tình cũ của chồng "nếu được chọn lại anh có cưới em không" và câu trả lời bất ngờ

My mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng xe chồng dần khuất. Sáng nào cũng như vậy, Thế luôn hôn vợ trước khi đi làm, cũng không quên dặn cô sẽ về ăn cơm nhà. Người ta cứ bảo vợ chồng My hợp tuổi nên lấy nhau mới làm ăn lên và quấn quýt đến vậy. Nhưng My chả tin, do vợ chồng biết nhường nhịn cố gắng mà ra hết.

Sống với nhau đã ngót 4 năm nhưng những lần cãi vã đếm trên đầu ngón tay. My chẳng trông mong cao xa, chỉ nghĩ cứ hết mình đi rồi được đến đâu thì đến. Đối với My, đàn ông đã có bản lĩnh, vợ chu toàn, gia đình yên ấm thì chẳng bao giờ phải lo người thứ 3 xen vào. Vậy nên, My tin tưởng chồng tuyệt đối.

Ảnh minh họa

"Này, anh hỏi thật, em có khó chịu với cô thư ký của anh không?", Thế cười cười trêu vợ. Đúng là mấy lần đến công ty chồng nhìn cách ăn mặc có phần thiếu kín đáo của cô ta My cũng không được vừa mắt. Nhưng cô vẫn bình thản đáp: "Đâu có ảnh hưởng gì đến em. Cô ta có năng lực là được. Mà càng như thế càng chứng tỏ được bản lĩnh của anh". Thế phá lên cười. Anh luôn bảo My không biết ghen nên thi thoảng thử vợ 1 chút.

Thời gian gần đây Thế hay về muộn. Anh bảo công ty nhận nhiều dự án mới nên phải làm việc nhiều hơn. Thoạt đầu My cũng tin nhưng cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy Thế đi ăn với 1 cô gái lạ trong nhà hàng thì My bắt đầu dậy sóng trong lòng.

Có thể là đối tác, bạn đồng nghiệp, hoặc là một mối quan hệ nào đó. Cơ bản 2 người họ cũng không có sự va chạm thân thể hay đi quá giới hạn, My vẫn nên tin tưởng và tôn trọng chồng.

Lần thứ 2, vẫn là cô gái ấy, từ phòng làm việc của Thế đi ra, ánh mắt nhìn My có chút khiêu khích khó hiểu. My có hỏi thì Thế bảo cô ấy là khách hàng.

Lần thứ 3 và cũng là lần sự nghi ngờ của My là hoàn toàn có cơ sở. Cô mang đồ ăn khuya đến cho chồng và bắt gặp Thế đang dìu cô ta đi dưới sảnh. 1 người vốn điềm đạm như My thì không thể cư xử lỗ mãng. Nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng.

"Cô khách hàng hôm trước có vẻ thân mật với anh nhỉ? Không phải gặp anh nên xúc động tụt huyết áp đó chứ?", My thủng thẳng hỏi chồng. Thế nhíu mày, bất giác quay ra nhìn vợ tủm tỉm: "Em nhìn thấy lúc nào? Vợ anh biết ghen cơ đấy. Đúng là hôm nay sức khỏe cô ấy không tốt thật. Lúc đi xuống sảnh hơi choáng ngã nên anh dìu cô ấy dậy. Chuyện chỉ có thế thôi".

1 lời giải thích chả thỏa đáng chút nào. My sẽ âm thầm điều tra để bắt tận tay cho Thế khỏi chối cãi. Có tí chức tí quyền là hư hỏng như thế đấy.

Mấy hôm nay, laptop My hỏng nên cô dùng tạm máy của chồng. Không ngờ, nhân dịp quý báu này mà My mới biết thân phận thực sự của cô ả kia. Mở messenger cả hàng loạt tin nhắn mới cô ta gửi mà Thế chưa kịp đọc. Nhìn avatar My nhận ra ngay đó là ai.

Ảnh minh họa

Thật không tin nổi, ả ta là người yêu cũ của Thế. Cô biết ngay mà, đã thế My phải chụp màn hình đoạn hội thoại để lấy bằng chứng.

"Tôi không ngờ anh lại phản bội tôi thế này: 'Nếu được chọn lại anh có cưới em không? - Cho anh nói thật lòng nhé. Chắc chắn là anh chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta trước ngày em bỏ đi rồi'. Đáng sợ thật! Sao anh với cô ta lại có thể làm thế khi 2 người đã có gia đình?", My đau khổ nhắn tin cho chồng.

Đến cả tiếng sau Thế mới gọi lại. Nhưng thay vì giải thích hay xin lỗi anh thở dài rồi trách My: "Lần sau đọc thì đọc cho hết nhé. Chưa chi đã mắng oan chồng là tối về chồng phạt đấy".

My ngạc nhiên tắt vội máy để đọc tiếp câu trả lời của Thế với tình cũ: "... Chắc chắn là anh chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta trước ngày em bỏ đi rồi. Và sau đó anh sẽ hủy hôn em ngay giữa lễ đường để em hiểu việc không biết trân trọng người khác nó như nào. Anh đã rất lịch sự với em, vì hiện tại em là khách hàng của anh và những chuyện quá khứ cũng đã qua rồi. Nhưng em lại cố tình làm mọi thứ đi quá giới hạn. Em không đủ tư cách để so sánh với vợ anh. Hợp đồng này nếu em muốn, anh có thể bỏ".

My quệt vội nước mắt, vỡ òa cảm xúc. Cô gọi lại ngay cho chồng xin lỗi. Đúng là người đàn ông của bạn đã có bản lĩnh thì thả ra chẳng lo gì mất.

Theo Đậu Đậu (Nhịp Sống Việt)