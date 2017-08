Vợ thế này chồng nào chả chán!

Luôn làm không khí gia đình căng thẳng

Giống như thói quen, một số bà vợ vừa thấy chồng về nhà sau một ngày ngập đầu tại cơ quan đã "nhanh nhẩu" tuôn ra hàng loạt những lời tra vấn, xét hỏi, hoặc đôi khi càu nhàu không ngớt vì chồng trót dẫm giày lên sàn nhà mình vừa lau… Tất cả những điều đấy làm cho người chồng cảm thấy tâm trạng bực bội, stress tăng cao và những lần sau đó, hết giờ làm việc thay vì về nhà họ sẽ tìm đến những quán bia, quán rượu hoặc đôi khi là những nơi mà họ cảm thấy thoải mái. Đây cũng là một trong những điều dễ đẩy người chồng đến chỗ "ăn chả".

Dành quá nhiều thời gian cho những người thân

Bao gồm cả việc tiết lộ những thông tin riêng tư về chồng bạn, những chuyện hôn nhân riêng tư của mình cho phía bên gia đình mình, thậm chí đứng về phía gia đình để chống lại anh ấy. Tất cả những điều này sẽ ngầm phá hủy hạnh phúc hôn nhân của bạn, vì ông xã bạn sẽ cảm thấy mình chỉ ở vị trí thứ hai sau gia đình vợ. Khi kết hôn, bạn sẽ bắt đầu cuộc sống với gia đình riêng - hãy dành ưu tiên cho gia đình riêng của mình.

Tranh cãi tiêu cực

Đã là vợ chồng thì hầu như việc xảy ra “chiến sự” là chuyện thường tình. Nhưng phụ nữ lại thường dai dẳng trong tranh cãi, trong khi đàn ông lại rất chán ghét việc bị “tra tấn” kiểu như vậy. Thay vì những câu chỉ trích nặng nề như : “Anh thật là chẳng được việc gì!” “tất cả là tại vì người chồng như anh”, thì các bà vợ nên dùng các cụm từ nói nhẹ nhàng như: “Em cảm thấy...”, “điều em cần là...” để làm giảm bớt căng thẳng.

Qúa nghiêm trọng hóa chuyện tình dục

Có nhiều cô vợ quá cứng nhắc trước vấn đề này, luôn luôn cứng nguyên tắc và bắt người chồng làm mọi thứ theo phương pháp cũng như những điều an toàn theo cách mà mình cho là đúng. Nó gây khó khăn cho những người chồng bởi thứ mà tình dục cần là sự thoải mái và ngẫu hứng ngày giờ, địa điểm, thời gian. Điều này dẫn đến tình trạng người đàn ông thường ra ngoài ngoại tình để khẳng định giá trị của bản thân.

Xuề xòa hình thức

Không ít phụ nữ sau khi kết hôn, cứ ỷ “ván đã đóng thuyền” bắt đầu trở lại sống thoải mái với bản chất thực của mình, theo kiểu “bánh bóc trên mâm” khiến họ “xuống cấp” trong mắt chồng. Từ chỗ ngạc nhiên, bất ngờ, các anh chồng bắt đầu cảm thấy “chán vợ”. Trong khi đó, bên hàng xóm, ở cơ quan, ra ngoài đường… vẫn luôn có những cô gái xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, cử chỉ dịu dàng khiến nhiều chàng không thể không “rung rinh”.

Lơ là chuyện gối chăn

Tình dục không phải là tất cả trong đời sống hôn nhân, nhưng nó là điều không thể thiếu để duy trì sự bền vững hạnh phúc lứa đôi. Đôi khi những áp lực từ cơ quan, việc gia đình làm cho người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng dẫn đến việc không có hứng thú với sự âu yếm của chồng. Nếu chuyện đó xảy ra thường xuyên sẽ làm cho người chồng cảm thấy bức xúc và bực bội, tạo ra tâm lý “bất cần” và nhu cầu “giải quyết” ở bên ngoài là việc khó tránh khỏi.

Biểu hiện của đàn ông chán vợ

Quan tâm đến thứ khác hơn là vợ

Nếu như thời gian trước đây chồng luôn quan tâm vợ, dành thời gian cho các thói quen, sở thích đó nhưng hiện tại, anh ấy bắt đầu nảy sinh các đam mê khác, nó là một phần dấu hiệu cho thấy anh ấy không còn tập trung vào bạn.

Người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ quan tâm chân thành với vợ, đặt vợ ở vị trí ưu tiên.

Thường xuyên gây sự, cáu kỉnh

Đàn ông chán vợ sẽ không thể nào ngọt ngào, nhẹ nhàng được, thay vào đó họ sẽ thường xuyên cáu kỉnh, cằn nhằn và tìm đủ lý do để để trút những cơn nóng giận vào đầu vợ. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có thái độ bình thản, rất ít khi có hành động tình cảm với vợ, nếu một khi đã cãi nhau thì sẽ dễ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh trong một thời gian dài.

Lảng tránh vợ

Khi một người chồng bỗng trở nên lạnh lùng, lãnh cảm với vợ tức là anh ấy không còn muốn yêu thương, chia sẻ với vợ nữa. Bạn bỗng dưng đứng ngoài cuộc sống của chồng, anh ấy tách bạn khỏi mọi thứ thuộc về anh ấy. Đó là lúc bạn nên nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình.

So sánh vợ với người khác và luôn miệng chỉ trích

Trong hôn nhân đặc biệt tối kỵ việc so sánh bạn đời của mình với người khác. Nếu một người đàn ông chỉ vì một lỗi nhỏ nào đó của bạn mà luôn miệng than trách, cố ý chì chiết hay mang điều đó ra để so sánh với người phụ nữ khác thì cuộc hôn nhân này sẽ ngày càng vô vị mà thôi.

Cố gắng tạo ra khoảng cách

Sau mỗi giờ làm, anh ấy thường không thích về nhà ngay mà tìm lí do để ra ngoài lâu hơn là một bằng chứng chứng minh anh ấy đang không muốn gần vợ. Một người đàn ông yêu thương vợ sẽ luôn muốn tranh thủ từng giây, từng phút trở về nhà nhanh hơn, ngược lại, khi anh ấy luôn cố tạo ra khoảng cách nghĩa là anh ấy đã không còn mặn mà.

Lảng tránh những khi vợ quan tâm

Khi người ta không còn tình cảm, sự quan tâm bỗng trở nên thừa thãi. Nếu một ngày anh ấy cáu gắt trước sự quan tâm của bạn, hãy tìm kiểu kỹ nguyên nhân, nếu không phải anh ấy có bất ổn về tâm lý thì có lẽ anh ấy đã quá chán vợ rồi. Chỉ khi bản thân anh ta chẳng còn hào hứng, mặn mà mới thấy sự quan tâm, yêu thương của vợ là phiền phức.

Không muốn gần gũi

Nếu lúc trước anh ấy luôn nồng nàn với bạn mỗi khi lên giường thì giờ đây anh ấy trở nên lạnh lùng, hời hợt, thậm chí từ chối chuyện đó thì bạn nên cân nhắc cẩn thận, có thể anh ấy đã có mối quan tâm khác rồi