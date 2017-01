Vợ nhanh trí thoát khỏi “bẫy” của gã chồng ngoại tình

Dạo gần đây, cô linh cảm chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh thường có những tin nhắn, cuộc gọi bất thường lại cài mật khẩu điện thoại và lí lẽ rằng “ai cũng có không gian riêng tư” để không cho cô động vào điện thoại. Tuy vậy, cô vẫn chọn cách tin chồng mình và gạt những suy nghĩ mông lung kia sang một bên. Thật ra một phần cũng vì cô chẳng có bằng chứng rõ ràng. Nếu như để những cơn ghen bóng ghen gió phá hỏng tình cảm vợ chồng thì thật đáng chút nào cả.

Tối hôm ấy, anh nhắn tin về nói sẽ không ăn cơm nhà vì bạn bè có cuộc nhậu. Đến tầm 9 giờ, anh bỗng gọi điện cho cô, giọng thều thào: “Anh say lắm rồi, em tới đón anh về đi”. Cô vội hỏi địa chỉ, anh liền đọc rõ ràng, còn không quên dặn: “Gửi con ở nhà bác hàng xóm ấy, anh không muốn nó nhìn thấy cảnh bố nó say rượu bê tha!”. Cô bật cười, đã say đến mức ấy còn nghĩ tới chuyện giữ thể diện trước con nữa cơ đấy! Nhưng cô nào có biết, buổi tối hôm ấy chính là một buổi tối kinh hoàng mà cả đời này cô chắc chẳng thể nào quên được!

Cô tới địa chỉ mà chồng cho, theo anh nói thì đó là nhà bạn của anh. Mở cửa đón cô chính là một người bạn của anh mà cô mang máng là đã có lần gặp qua. Anh chàng đó cười tươi dẫn cô vào nhà, dắt cô lên tầng 2, nói là chồng cô đang nằm bẹp trong phòng trên đó. Cô nào có nghi ngờ gì, nhưng trong phòng ấy tối om, sau khi cô bước vào thì anh ta cũng theo vào sau và chốt ngay cửa lại. Lúc này cô giật thót mình, hét lên thất thanh thì anh ta lao vào kéo cô lên giường. Sức đàn bà yếu ớt, cô cố gắng hết sức cũng không thể chống cự lại gã đàn ông to khỏe như hắn ta. Cô gào khóc nức nở, xin hắn ta tha cho mình nhưng vô ích.

Đúng lúc này có tiếng đập cửa bên ngoài, và tiếng chồng cô vang lên: “Mở cửa ra ngay, đôi đồ gian phu dâm phụ vô liêm sỉ kia!”. Lúc này, gã bạn của chồng cô mới đứng dậy bật điện, chỉ vớ tạm cái khăn quấn vào người, rồi ra mở cửa. Cô cuống cuồng tìm quần áo mặc vào nhưng không biết hắn ta vứt quần áo của cô đi đâu rồi nữa. Khi đám người ở ngoài ập vào, cô chỉ kịp lấy tấm chăn trên giường quấn nhanh vào người.

Vừa vào phòng, chồng cô đã lao vào tát cô hai cái đau điếng, rồi em gái họ anh ta ở bên cạnh thì liên tục chụp ảnh lại cảnh cô đang không mảnh vải che thân phải quấn chăn đầy thê thảm. Cô nhịn đau ngước mắt nhìn lên, ngoài anh ta và em họ thì còn có mấy người bạn của anh ta.

“May mà tôi nghe được cuộc điện thoại cô hẹn nhân tình, theo dõi nên mới tìm được đến đây, giờ bắt được tận tay cô cắm sừng lên đầu tôi rồi thì đừng có mà chối cãi nữa nhé!”, anh ta vừa la hét vừa lao vào giật tóc và tát cô thêm hai cái nữa. Đến lúc này mà cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô thật sự quá ngốc rồi. Chính miệng anh ta bảo cô đến đây đón, rồi cũng chính anh ta kéo người tới bắt quả tang, nếu không phải một tay anh ta sắp xếp thì còn ai vào đây nữa? Nếu không có kẻ mở sẵn cửa từ bên trong thì làm sao anh ta kéo được cả đám người vào đây? Nhưng giờ nói ra những điều ấy cũng chẳng để làm gì, trong này toàn người của anh ta mà thôi.

“Đi, về nhà rồi tôi sẽ gọi người nhà cô tới họp gia đình! Tôi sẽ trả lại bố mẹ cô đứa con gái hư hỏng của ông bà ấy, chứ tôi không thể chấp nhận được một người vợ lăng loàn như cô được!”, anh ta gầm gừ đe dọa.

Trong nỗi hoảng hốt cùng cực, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông mưu mô hiểm độc ấy: “Anh đang làm gì thì tự anh biết rõ! Anh tưởng có thể vu oan giáng họa cho tôi được sao? Cú điện thoại anh gọi về bảo tôi đến đón anh ở địa chỉ này vì anh say tôi đã ghi âm lại rõ ràng rồi đấy, chắc anh không biết tôi có thói quen ghi âm lại các cuộc điện thoại nhỉ. Tôi thừa biết anh dựng lên màn kịch này là muốn ly hôn, được thôi, tôi cũng chẳng thèm níu giữ kẻ phản bội làm gì!”.

Trong lúc anh ta bất ngờ sững sờ, cô đã tìm được quần áo trong gầm giường, nhanh chóng mặc vào. Cô ngẩng đầu lên, cười nhạt: “Thế nào, anh suy nghĩ xong chưa? Muốn bung bét lên hay đưa ảnh đây tôi xóa đi rồi tôi cũng về nhà xóa ghi âm trong điện thoại, chúng ta cùng ký đơn?”. Lúc này cô thấy mừng thầm vì mình đã để quên điện thoại ở nhà.

Anh ta lúc này mới cười gằn: “Cô được lắm. Nhưng cô phải ký đơn tại đây, sau đó tôi mới xóa ảnh”. Chẳng còn cách nào khác, biết kịch bản của mình đã bị đổ bể, anh ta đành chấp nhận, nhưng vẫn sợ cô lật mặt. Cô nghiến chặt răng: “Được thôi, anh viết đơn đi!”. Anh ta lo thừa rồi, vì cô chưa bao giờ có ý định cố chấp níu kéo một khi biết anh ta đã có người đàn bà khác bên ngoài!

Kí vào lá đơn anh ta viết, lí do ly hôn là “do những mâu thuẫn không thể hòa giải”, cô bắt từng người anh ta dẫn đến đưa điện thoại để cô tự tay xóa ảnh, sau đó mới rời đi. Lúc ra tới cửa, vẫy 1 chiếc taxi đứng lại, cô bảo anh ta: “Không cần theo tôi về nữa, tôi chưa bao giờ có thói quen ghi âm lại cuộc gọi cả. Đồ đạc của anh tôi sẽ thu dọn, báo địa chỉ để tôi gửi. Hẹn gặp nhau ở tòa!”.

Ngồi yên vị trên taxi, lúc này cô mới bắt đầu thấy từng cơn run rẩy dội đến. Những sợ hãi, hoang mang và cả ghê sợ kìm nén giờ phút này mới được giải phóng. May mà cô nhanh trí, nói dối mình đã ghi âm lại cuộc gọi, không thì ngày mai thôi cô sẽ biến thành kẻ ngoại tình trơ tráo với bạn của chồng, mang tiếng nhơ suốt đời và hắn ta thì đường hoàng bỏ cô để đến với tình mới. Người đàn ông đầu gối tay ấp với cô 3 năm nay, chưa bao giờ cô nghĩ là kẻ mưu mô hiểm độc và đáng ghê tởm tới mức này!

Theo Trí thức trẻ/Afamily