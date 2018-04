Vợ nằng nặc đòi ly hôn khi gia đình đang êm ấm

Tôi lập gia đình được 6 năm, cuộc sống vợ chồng yên ổn, bình thường. Bỗng nhiên 3 tháng gần đây vợ tôi muốn ly hôn. Tôi không tệ nạn, gái gú gì nên đoán là do mình đi làm xa, sáng đi tối về, về lại không giúp đỡ gì cho vợ, cuối tuần hay đi cà phê với bạn bè, không mấy khi ở nhà với cô ấy. Khi nhận ra, tôi đã cố gắng thay đổi, ở nhà nhiều hơn, giúp đỡ vợ việc nhà nhưng cũng chẳng khá hơn.

Tôi cũng nhờ hai bên gia đình khuyên nhưng không có kết quả. Khi nói chuyện với vợ, tôi đưa ra lý do ly hôn khổ con, cô ấy nói nếu để con sống trong hoàn cảnh như vậy còn khổ hơn. Tôi chắc chắn vợ không có người khác bên ngoài. Tôi nghĩ là cô ấy có vấn đề về tâm lý thì đúng hơn. Xin nói thêm là 3 tháng nay chúng tôi không quan hệ vợ chồng. Giờ vợ tôi cứ nằng nặc đòi ly hôn, tôi phải làm sao để tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Mong chuyên gia và bạn đọc cho tôi xin lời khuyên.

Hùng

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Hùng,

Vợ bạn nói muốn ly hôn. Với cô ấy, sống trong hoàn cảnh như vậy còn khổ hơn ly hôn, vậy là hoàn cảnh gì? Trong thư không nhắc đến hoàn cảnh cụ thể nhưng bạn lại nói vợ mình có vấn đề về tâm lý. Theo bạn vấn đề tâm lý là do đâu? Bạn, con bạn, cha mẹ 2 bên gây ra hay vì lý do nào khác? Nếu không tìm được câu trả lời là do ai, ở đâu, lúc nào thì bạn khó mà giải quyết được.

Bạn là người chỉn chu, không gái gú. Đây là mẫu người vợ thương nhưng chưa hẳn đã yêu. Bạn đoán là do mình đi làm xa, sáng đi tối về, về không giúp đỡ vợ, cuối tuần lại hay đi cà phê với bạn bè. Bạn đã cố gắng thay đổi nhưng tình hình không khá hơn. Có thể những cố gắng của bạn không đúng trọng tâm, tức là cố gắng nhưng không đúng với mong muốn của vợ.

Bạn lại đổi cách, nhờ hai bên gia đình khuyên nhưng cũng không hiệu quả. Vậy là sức thuyết phục của gia đình với vợ bạn chưa đủ trọng lượng. Từ đó cho thấy vợ bạn là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, ít lệ thuộc vào gia đình và người khác. Những người phụ nữ này thường quyết đoán, rõ ràng, nói là làm và cũng là mẫu người phụ nữ ít nói. Đàn ông thường khá sợ mẫu người phụ nữ này, còn bạn thì sao?

Bạn tìm cách thuyết phục vợ, khi nói chuyện với cô ấy, bạn đưa ra lý do ly hôn khổ con, cô ấy nói nếu để con sống trong hoàn cảnh như vậy còn khổ hơn. Như tôi thắc mắc bên trên, vậy là hoàn cảnh gì? Có phải bạn không quan tâm đến con như không vui chơi với con, đưa con đi chơi, dạy con học… nên con không gần gũi bạn? Bạn thử ngẫm lại xem có phải do cách bạn đối với con hay không?

Bạn khẳng định vợ không có người khác bên ngoài. Đây là điều yên tâm nhất và cũng đúng với tính cách mẫu người phụ nữ tôi phân tích ở trên.

Bạn có cung cấp thông tin 3 tháng gần đây hai vợ chồng không quan hệ tình dục. Điều này trùng với 3 tháng trở lại đây vợ bạn muốn ly hôn. Phải chăng khi vợ nói ly hôn khiến bạn suy nghĩ, lo lắng nên không gần gũi vợ hay do vợ không cho bạn gần gũi? Bạn cần xem lại điểm này cho kỹ vì đây có thể là mấu chốt. Bây giờ cô ấy “nằng nặc đòi ly hôn”, tức là sự việc đã trầm trọng hơn và chắc chắn cô ấy sẽ làm như vậy.

Bạn đã sai khi chưa cải thiện tình cảm đã đề nghị hai bên cha mẹ can thiệp. Có thể cô ấy cho là bị xúc phạm và tự ái cao lên nên đòi ly hôn cho bằng được. Nhưng cô ấy mới chỉ đòi thôi chứ chưa viết đơn và đưa đơn ra tòa đúng không? Nếu đúng thì bạn cần lập tức xem lại chuyện quan hệ vợ chồng. Nếu tình trạng sức khỏe của cả 2 vợ chồng bình thường, hãy tìm cách âu yếm, gần gũi vợ. Cô ấy mà từ chối, bạn có thể "mặt dày" nói “xin một lần rồi ly hôn cũng được".

Chúc bạn thành công.

