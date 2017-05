Vợ chồng sẽ ly hôn nếu vợ thường xuyên làm những việc này

"Vấn đề phổ biến nhất mà tôi thấy ở những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong hôn nhân, đó chính là sự thiếu đầu tư một cách chủ ý cho cuộc hôn nhân của họ. Chúng ta vẫn đang tranh luận: bị mất hứng thú dẫn đến mất sự quan tâm hay mất sự quan tâm dẫn đến mất hứng thú. Dù yếu tố nào là nguyên nhân, yếu tố nào kết quả, thì có một điều không thể phủ nhận: tự bản thân chúng ta có thể tác động đến cảm xúc của mình", Mục sư Kevin A Thompson hiện sống tại thành phố Fort Smith, bang Arkansas (Mỹ), tác giả của nhiều bài viết về hôn nhân và nuôi dạy con cái, chủ sở hữu công ty truyền thông JThompsonMMC nhận định.

Cùng với đó, các chuyên gia đúc kết rằng, nếu phụ nữ thường xuyên "dính" những lỗi sau, hôn nhân của họ sớm tàn.

1. Tranh cãi không “đẹp”

Các chuyên gia phát hiện các bà vợ thường nâng tầm vấn đề khi tranh luận trong khi các ông chồng có xu hướng thu lại khi có dấu hiệu cãi nhau to. Để tranh cãi xảy ra, phụ nữ thường bắt đầu cuộc tranh luận với những nhận định tiêu cực, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên xấu đi. Thay vì tấn công cá nhân: “Anh lúc nào cũng không cẩn thận”, “Chúng ta sẽ lại bị muộn giờ vì anh”... sẽ khiến chồng trở nên phòng thủ và chống đối, các bà vợ hãy bắt đầu bằng những mệnh đề khác như: “Khi…, em cảm thấy rất thất vọng, cái em cần là…)

2. Kể chuyện gia đình mình cho người khác

Những thứ bạn nghĩ là vô hại như những lời phàn nàn về chồng con, gia đình với bạn bè và người thân thực sự lại có thể phá vỡ niềm tin nơi chồng bạn. Đàn ông cảm thấy nhục nhã và bị tổn thương. Chuyên gia các vấn đề xã hội Norene Gonsiewski khuyên: "Nếu bạn thật sự cần phải trút bầu tâm sự, hãy đến gặp các chuyên gia, bác sĩ tâm lý để mọi thứ được bí mật".

3. Không đánh giá cao những gì chồng làm đúng

Các ông chồng sẽ không bao giờ lên tiếng đòi hỏi vợ khen nhưng thường xuyên được nghe những lời tán tụng rất quan trọng. Scott Haltzman, tác giả cuốn The Secrets of Happily Married Women cho biết đàn ông thích khi được vợ tự hào về mình. So với phụ nữ, đàn ông có xu hướng hành động nhiều hơn, có nghĩa là họ thể hiện tình cảm theo hành động. "Anh ấy có thể rửa bát như một cách thể hiện sự quan tâm đến vợ". Haltzman gợi ý: "Hãy chú ý đến những gì anh ấy làm, và hãy để cho anh ta biết là bạn đã chú ý."

4. Từ chối sex như một cách trừng phạt

Trong khi phụ nữ nhìn chung cần sự thân mật, tình cảm để có thể làm tình thì đàn ông lại thể hiện sự thân mật tình cảm thông qua sex. Marla Taviano, tác giả cuốn Is That All He Thinks About? nhận xét. Khi người vợ không có cảm hứng với chuyện chăn gối, người chồng sẽ nghĩ cô ấy đang từ chối mình. Người vợ sử dụng tình dục như một cách mặc cả để đạt được nhu cầu mà không cần phải đàm phán giống như "tống tiền" cảm xúc và có thể gây bức xúc nơi người chồng. "Trì hoãn quan hệ có thể khiến chồng bạn cảm thấy tình yêu của bạn đối với anh ta đã giảm và đổi lại anh ta cũng giảm tình yêu của mình đối với bạn", Haltzman cho biết.

5. Sống quá khả năng mà vợ chồng mình có thể

Một người phụ nữ già và thông thái từng khuyên Carmen: “Điều tốt nhất con có thể làm khi là một người vợ là sống trong khả năng kinh tế của chồng con".

Một người vợ sẽ đánh giá chính xác và tôn trọng chồng mình bằng cách theo sát ngân sách lập riêng cho gia đình mình và sống với những gì mình có. Giữ vai trò tay hòm chìa khóa trong gia đình, người phụ nữ hãy cẩn trọng trong vấn đề tài chính. Những lời than vãn không ngừng vì không có đủ tiền để thực hiện những ước muốn xa xỉ hoặc mua sắm vô tội vạ là một cách đẩy nhanh chồng cũng như hôn nhân đi vào bế tắc.

6. Mắc "bệnh than" và có cái nhìn tiêu cực

Bạn ghét mái tóc của mình, ghét nhà cửa bừa bộn, ghét những người hàng xóm bên kia đường, không hài lòng với đồng nghiệp, chán cái máy giặt cũ.... Ngay khi chồng đi làm về, vừa bước vào nhà đã bị bạn trút vào một mớ những lời than vãn và suy nghĩ tiêu cực.

Bạn có biết rằng những thứ tiêu cực có thể khiến người ta mệt mỏi như thế nào?. Chồng bạn yêu bạn và muốn sửa chữa lại mọi thứ nhưng khi anh ta liên tục nhận được những lời than vãn, anh ta sẽ lúng túng không biết giúp bạn thế nào. Một người chồng tốt thường muốn vợ hạnh phúc và nếu anh ta không thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, anh ta cũng không hạnh phúc.

Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn có một ngày khó chịu là hoàn toàn bình thường, nhưng đừng bao giờ biến nó thành phong cách sống của bạn.

7. Không thể hiện sự gần gũi cơ thể

Đàn ông luôn khao khát và cần sự gần gũi cơ thể với vợ. Nếu bạn liên tục từ chối thân mật, anh ta sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Tình dục không nên được sử dụng như một công cụ để kiểm soát người bạn đời mà nên được xem như là một công cụ linh thiêng để gắn kết hai người với nhau hơn. Nó là một phước lành tuyệt vời mà những người chồng lãng mạn và yêu vợ đều mong muốn và cần đến, đều muốn chia sẻ với người bạn đời của mình. Dù không phải lúc nào bạn cũng có cảm hứng nhưng thực sự việc động chạm cơ thể rất có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn.

Dưới đây là những việc đừng bao giờ để chồng bạn nhìn thấy, theo liệt kê của website momtastic: - Tìm tampon (băng vệ sinh dạng nhét) bị thất lạc. - Xử lý ria mép (dù ria mép của bạn mờ hơn của chàng). - Trung tiện. - Ngửi mùi hôi trên cơ thể mình. - Nặn mụn trứng cá. - Đi tiểu tiện. - Khỏa thân tập yoga. - Cắn móng chân. - Ngoáy mũi. - Cười ré trong câu chuyện tiếu lâm với những người bạn gái.

Phương Nghi (tổng hợp)