Vợ chết lặng khi phát hiện chồng ngoại tình nhờ tài khoản lạ like trên facebook

Lấy được chồng tâm lý, khéo nịnh vợ lại biết chiều. Người ngoài nhìn vào, kẻ khen người ghen tỵ không kể siết khiến Thoa lấy làm hãnh diện lắm. Hiếm người chồng nào như Toàn, ngày thường cũng như Lễ Tết, mới yêu cũng như đã lấy nhau cả năm trời. Anh vẫn thường tặng quà cho vợ, bất kể dịp gì, mỗi lần đi công tác lại không tiếc tiền mua cho vợ đồ hiệu, lương tháng đưa cho Thoa thoải mái chi tiêu, làm đẹp.

Nhưng khổ nỗi nhà chồng Thoa không ưng mắt với con dâu. Cũng may kinh tế có, Toàn mua nhà rồi cùng vợ ra ở riêng. Dần dần không còn điều qua tiếng lại. Kết hôn được gần một năm nhưng Thoa chưa có ý định sinh con, cô định bụng tới khi hoàn thành việc học lên Thạc sĩ rồi tính tiếp. Rất may cô được chồng mình ủng hộ.

Hạnh phúc trong hôn nhân khiến Thoa dần quên mất rằng mình cũng phải là người biết đổi mới và vun vén cho tình yêu. Thoa luôn muốn trì hoãn việc sinh con trong khi Toàn rất mong ông bà có cháu bồng bế.

Khi không cùng quan điểm, vợ chồng Thoa liên tục cãi vã chỉ vì chuyện sinh con. Một lần, khi không thể thuyết phục vợ, Toàn bực tức rời khỏi nhà.

Nửa đêm Toàn trở về tưởng yên ổn ai ngờ lời qua tiếng lại họ tiếp tục tranh luận. Ai cũng bảo vệ ý kiến của mình. Anh tức giận ôm chăn gối ra ngủ sofa, đó cũng là lần đầu tiên 2 vợ chồng nặng lời và giận nhau tới mức không ngủ chung giường. Cũng là khởi đầu cho một chuỗi những xích mích và vết rạn trong hôn nhân không thể hàn gắn.

Toàn bắt đầu thay đổi, thay vì chăm chỉ về nhà ăn cơm mỗi tối, anh bắt đầu bao biện đủ mọi lý do để đi sớm về khuya. Trong những cuộc nhậu thâu đêm ấy, anh bất ngờ gặp một cô gái. Không chỉ trẻ đẹp và đầy sức hút, người con gái kia khi đã say trong men tình của anh, không ngần ngại nói rằng: "Em muốn có con với anh!".

Câu nói ấy trở thành một đòn tâm lý khiến Toàn phải phân vân. Anh xiêu lòng và chấp nhận ngoại tình. Người con gái kia dù biết anh có vợ nhưng cũng không ngần ngại mang tiếng là kẻ thứ 3 để được bên Toàn.

Hôm ấy, sau khi gặng hỏi Toàn về vợ anh, cô ta đã mò tìm được Facebook Thoa. Cô ả không ngần ngại like những trạng thái buồn bã hay than vãn chuyện vợ chồng xích mích của Thoa trên trang cá nhân. Không biết do vô tình hay cố ý khiêu khích mà cô nàng đã khiến Thoa chú ý vì thả like liên tục.

Ai ngờ, chưa kịp hỏi han đối tượng lạ đột nhiên quan tâm mình thì Thoa đã nhận được 1 tin nhắn gây sốc. "Chào chị, chị không biết tôi là ai nhưng tôi lại biết rất rõ chị. Tôi xin tự giới thiệu: tôi là người sắp có con với chồng chị. Đừng vội chửi rủa tôi vì tôi tự nguyện đến bên anh Toàn. Tôi không cần danh phận cũng không cần tiền của anh ấy. Đối với tôi được một người đàn ông tốt như Toàn để ý là tôi thấy mãn nguyện rồi. Và giờ tôi đã cho anh ấy thứ mà chị không thể đáp ứng được. Tôi chỉ có ý định thông báo thế thôi. Chào chị", là những lời ả nhân tình của chồng Thoa.

Cô không tin nổi vào mắt mình, sao lại có loại đàn bà trơ trẽn đến thế? Thoa đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Sau sự phẫn uất, tức giận là nỗi sợ hãi, lo âu. Cô cố nén để không gào thét lên với Toàn bởi giờ đây thoa phải thật sự tỉnh táo. Đứng trước nguy cơ mất chồng, Thoa nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc vừa qua. Đúng là không có chuyện bất đồng về việc sinh con thì vợ chồng cô sẽ chẳng bao giờ cãi nhau, Toàn cũng không thay đổi nhanh chóng rồi có tình nhân như vậy. Có lẽ, trong chuyện này lỗi cũng 1 phần tại cô, nhưng giờ còn kịp để cứu vãn không đây?

Theo Linh Lan (Helino)