Vợ bầu hăm hở đi học kỹ năng phòng the để chiều chồng, nào ngờ phát hiện sự thật động trời

Mới đây, một người vợ đã lên hội kín tâm sự. Vì thương chồng phải kiêng khem khi vợ mang bầu mà chị đã dốc quỹ được 100 đô và hăm hở đăng ký một khóa học online uy tín nâng cao kỹ năng phòng the nhằm giải tỏa bức xúc cho chồng trong thời kỳ khó khăn này. Nhưng mọi sự chưa đâu vào đâu thì chị tình cờ phát hiện sự thật động trời. Chồng chị đã lân la lên một trang web đen và tìm được "đối tác giường chiếu" với phương thức "bóc bánh trả tiền".

Nguyên văn chị giãi bày như sau:

"Cuộc đời thật sự rất buồn cười. Em cười hoài mà nước mắt cứ chảy. Mới hôm qua hôm kia thôi, em còn khoe với các chị là chồng em đổi cho em 100 đô la dằn bóp. Em mới được tặng khóa học online hôm nay. Và mới đây 2 tiếng đồng hồ, em phát hiện chồng em đi bóc bánh trả tiền. Là do em đang mang bầu 35 tuần sắp đẻ. Em gần như mất bình tĩnh các chị ạ. Em không biết làm gì bây giờ. Em bế tắc.

Tâm sự chua xót của người vợ đang mang thai

Em cứ nghĩ chồng em thương em. Em có thấy cái web đen, nhưng nghĩ là ông xem giải quyết nhu cầu. Vì trước đây đã như vậy. Mới đêm qua em thấy web....và em nghĩ anh ấy xem hình giải quyết thôi. Em ngu quá phải không các chị. Hôm nay em thấy tin nhắn đến. Em vô tình lấy đọc, thì thấy được tin nhắn của ổng với con đó hồi trưa, khách sạn nào, phòng nào.

Em mệt mỏi quá. Tự dưng có cảm giác mình vì nó mà chịu đau khổ, rạn da bụng da đùi, ngực nách thâm này kia. Giờ nó làm vậy em không biết tính sao".

Dòng tâm sự đẫm nước mắt của mẹ bầu đã đánh động tâm tư của rất nhiều chị em đồng cảnh ngộ. Nhiều chị em đồng loạt khuyên nhân vật chính câu chuyện hãy "mắt nhắm mắt mở" lờ mọi chuyện, coi như chưa từng nghe thấy nhìn thấy. Xác định mục tiêu trước mắt "mẹ tròn con vuông" mới là cái đích quan trọng nhất của chị thời điểm bấy giờ.

Thành viên diễn đàn tên T.T lên tiếng: "Em cảm thấy làm đàn bà số khổ lắm. Mình mang nặng đẻ đau, làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì gia đình chồng. Nhưng chị ạ, chồng không hiểu cho mình thì mình cũng đừng hy sinh quá. Cố gắng sinh con xong, kiếm tiền làm đẹp, cho chồng nó phê. Lúc đó nó quấn quýt mình rồi, mình bỏ nó mới đau".

Không đồng tình với cách hành xử trên, thành viên khác là N.H phản đối: "Em đặt vào địa vị chị chắc em sẽ làm căng lên một lần dằn mặt. Sau này còn tái phạm thì chẳng còn gì tiếc nuối. Nếu may mắn thì không tái phạm, lúc đó mình vì con mà sống chị ạ. Chúc chị bình tâm suy xét".

Đồng cảm với suy nghĩ trên, bạn T.N cũng dốc lòng chia sẻ: "Chia buồn cùng bạn. Ngàn lời đúng sai cũng chỉ của mọi người. Chỉ mong bạn bớt suy nghĩ, bớt sầu não mà lo lắng tốt cho bản thân. Xem cái lợi cái hại rồi hãy quyết. Nếu chồng vẫn yêu thương lo lắng cho mình thì dằn mặt một trận cho nó khiếp rồi tha thứ được thì tha. Cho con nó có cha với cho chồng có cơ hội chuộc lỗi. Cố gắng chăm sóc bản thân nhiều thật nhiều vào. Đừng quá xem trọng cái người gọi là chồng quá, sẽ thấy đời đơn giản vô cùng".

Một thành viên khác tên M.N phân tích rất chí tình chí lý bản chất câu chuyện. Chị cho rằng phụ nữ Việt hy sinh quá nhiều cho chồng con, nghĩ tất cả mọi cố gắng của bản thân là vì "phụng sự" cái sự nghiệp cao cả ấy. Cho nên khi mục đích không đạt được thì người trong cuộc bị vỡ mộng và chán nản.

Chia sẻ của các chị em trên mạng

Chị tâm sự: "Phụ nữ Việt đa số nghĩ hy sinh vì chồng con. Nên khi có chuyện là cho phép mình buồn hơn rất nhiều lần so với bản chất câu chuyện.Trước tiên làm đẹp là để giữ chồng, học make love là để giữ chồng, đẻ con cho chồng... No no no, tất cả những cái ấy là cho mình nhé.

Nếu cảm thấy ba việc không vì mình thì đừng nên làm nhé. Vì thế khi có chuyện chỉ nên nhìn vào vấn đề đó thôi, đừng đem một đống chuyện kia ra để làm cho nỗi buồn to thêm. Nhớ nhé, làm cho mình, mình hưởng trước. Trút được cái đống này xuống nỗi buồn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhờ thế mà người trong cuộc giải quyết việc nào ra việc ấy được".

Mong rằng những lời khuyên chí tình chí lý của các chị em sẽ giúp mẹ bầu xác định được đâu là mục tiêu quan trọng nhất của bản thân thời điểm hiện tại. Mong chị vững tâm và đạt được ý nguyện "mẹ tròn con vuông" trong thời gian sắp tới.

Theo Dân Việt