Vì sao đàn ông thường thù dai khi bị vợ 'cắm sừng'

Bài viết dưới đây là góc nhìn của nhà văn, nhà báo Mỹ Sean Elder trên trang WebMD về tâm lý nam giới khi vợ phản bội:

Mỗi người đàn ông có phản ứng khác nhau khi vợ ngoại tình nhưng có vẻ như khi gặp tình huống này, không nhiều người đủ độ lượng để có thể thực sự tha thứ và quên đi.

Tôi vẫn nhớ lần vợ chồng mình ngồi ăn tối với gia đình một người bạn thân của vợ. Trong buổi đó, tôi để ý thấy người chồng cư xử rất lỗ mãng với mẹ của các con mình. "Em có biết vì sao không?", tôi hỏi vợ sau đó. "Em nghĩ anh ta nổi điên vì vợ ngoại tình", vợ tôi kể. "Ồ, ý em là anh ta vừa phát hiện chuyện vợ phản bội?", tôi nói tiếp. "Không, chuyện đó xảy ra 5 năm rồi".

Với hầu hết nam giới, khoảng thời gian 5 năm vô cùng dài và đủ để họ có thể làm nhiều việc, quên nhiều thứ. Vậy điều gì khiến việc đương đầu với chuyện bị phản bội lại quá khó với đàn ông đến vậy? Tại sao chúng ta không thể để mọi chuyện qua đi?

Phát hiện vợ ngoại tình là một đòn đau với nam giới. Ảnh minh họa: PhilNews.Ph.

Những hình ảnh hằn sâu trong đầu

"Ngày nay, rất nhiều người ngoại tình và điều khó nhất với nam giới khi biết vợ có hành vi này là cho mọi chuyện vào dĩ vãng", tiến sĩ Mark Epstein, chuyên gia tâm lý tại New York, Mỹ, tác giả cuốn sách Open to Desire: Embracing a Lust for Life, nói.

Mỉa mai thay, phụ nữ hay phàn nàn về việc đàn ông thường quá tách bạch trong mọi chuyện khác. Vợ chồng mới cãi nhau? "Chuyện ấy" vẫn thực hiện vô tư. Cả hai vừa 'yêu', ông chồng lại ngồi dậy xem bóng đá như thường. Tại sao chúng ta lại không thể tách bạch và cho qua chuyện vợ từng phản bội?

"Tưởng tượng vợ mình ở cùng người khác tác động sâu sắc tới một số nam giới", tiến sĩ Epstein nói. "Hình ảnh những người vợ không chung thủy rất phổ biến trong các chủ đề phim nóng mà đàn ông thích xem nhưng trong đời thật - khi vợ mình là nhân vật chính - thì việc đó lại cực kỳ quá thể".

"Chỉ vì tôi không thể tống được hình ảnh đó ra khỏi đầu mình", một bệnh nhân của nhà tâm lý kể. Và ông đã nói với anh này rằng "Anh có thể. Chỉ là anh không muốn làm điều đó thôi".

Vậy có phải phụ nữ dễ tha thứ hơn đàn ông? "Không hề", là câu trả lời của Cole Weston, chuyên gia tư vấn về hôn nhân, gia đình tại California, Mỹ. "Nhưng có lẽ, chị em có khả năng chịu đựng và kiềm chế trong tình huống này tốt hơn", bà nói.

Theo bà, đúng là một số đàn ông nghĩ rằng họ không thể hàn gắn nếu vợ mình đã qua lại với gã khác. Nhưng một số người lại muốn cố gắng làm lại. "Một số người nói rằng 'tôi cần nhìn lại chính mình'. Khi phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng, người chồng vô cùng đau khổ nhưng sau đó, anh nhìn lại đời sống chăn gối của mình. Anh bị xuất tinh sớm và hầu như không thực hiện khúc dạo đầu cũng như sáng tạo hơn khi vợ chồng bên nhau. Hai người sau đó cùng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ và nay họ vẫn hạnh phúc bên nhau", chuyên gia Weston chia sẻ.

Hầu hết đàn ông phản ứng thế nào khi vợ ngoại tình?

"Đôi khi đàn ông sẽ ghen tuông, có lúc họ lại ganh đua hay tự dằn vặt bản thân", nhà tâm lý kể về 3 phản ứng hay gặp. Tuy nhiên, cũng có khi việc vợ "ăn chả" lại là một cú thức tỉnh cho họ.

Hầu hết cánh mày râu thích được "đánh thức" bằng những cách khác hơn nhưng có một vấn đề: Đôi khi cần một cú sốc đánh mạnh vào não bộ mới thu hút được sự chú ý của đàn ông. "Nếu bạn nghĩ gia đình đang hạnh phúc và bạn lại phát hiện vợ có nhân tình, điều cần làm có lẽ không phải là ghen tuông hay trả đũa, mà là nói về mọi việc đã xảy ra một cách cởi mở và chân thành", theo Steven Nock, một giáo sư xã hội tại Đại học Virginia và tác giả cuốn Marriage in Men's Lives. "Những người có thể thực sự trò chuyện về những gì đã xảy ra, họ sẽ dễ vượt qua và hàn gắn hôn nhân. Nhưng việc này cần rất nhiều dũng cảm".

Dũng cảm bởi, trước hết, người chồng đó sẽ phải giữ cái đầu lạnh. Cơn giận dữ bốc lên phải được làm nguội với việc tư vấn, chia sẻ. Đó cũng là cách tốt nhất để tống bỏ những hình ảnh hằn sâu ra khỏi đầu mình.

"Nam giới bực tức vì những gì họ tưởng tượng đã xảy ra", Nock nói thêm. "Bạn sẽ tiếp tục trạng thái ấy cho tới khi dám đối mặt với mọi chuyện. Để vượt qua cú sốc ngoại tình sẽ cần rất nhiều cuộc trò chuyện và cùng nhau nỗ lực. Không ít đàn ông thường ngại bộc bạch về mối quan hệ của mình - đặc biệt nếu họ phải nói về việc vợ ngủ với người đàn ông khác", nhà tâm lý phân tích.

Sự phản bội của người vợ có thể là một dấu hiệu hay một giọt nước tràn ly của những vấn đề nào đó. Nhưng với nhiều đôi nó chỉ là một sự nhắc nhở về sự gắn kết mỏng manh trong hôn nhân.

"Hôn nhân đầy những thất vọng", Epstein nói. "Đó là điều chúng ta phải đối mặt và dự trữ sẵn phần "tha thứ" trong mình. Với nam giới, sự thất vọng nhìn chung đến khi họ phát hiện ra bạn đời cũng chỉ là người bình thường và không dành riêng cho mình. Cả cuộc đời cô ấy không thực sự hướng về bạn, như bạn mong đợi.

Vượt qua ngoại tình đôi khi là nhận ra sự khác biệt của nhau. Phản bội một người có thể không phải là cách tốt nhất để nhắc họ về một thực tế cuộc sống, về nhu cầu và bản sắc riêng của bạn. Tha thứ cho họ mới thực sự đáng nể.

Theo Vnexpress