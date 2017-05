Vì sao chị em ngoại tình ngày càng nhiều?

Trong Kinh Bảy loại vợ, Đức Phật ví người vợ ngoại tình là “kẻ sát nhân”. Đã là kẻ sát nhân thì không chỉ giết chết người bạn đời, giết chết hạnh phúc gia đình mà còn giết chết chính mình. Ngoại tình vì thế được xem là nguyên nhân hàng đầu phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng có một tình trạng đáng báo động là hiện nay, ngày càng nhiều nhiều phụ nữ ngoại tình.

Theo thống kê của công ty thám tử Thành Đạt qua dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình, ngày nào Công ty cũng có hàng chục cuộc gọi và email muốn tư vấn về vấn đề ngoại tình . Không chỉ là các bà vơ điều tra đức lang quân của mình mà có 1 lượng không nhỏ ngược lại các ông chồng có nguyện vọng điều tra sự lăng nhăng của vợ.

Theo phân tích của công ty thám tử tư và đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý Thành Đạt thì tỷ lệ chị em ngoại tình đang ngày càng tăng lên rõ rệt. Theo các chuyên gia phụ nữ ngoại tình có thiên về động cơ tình cảm nên rất dễ say đắm si mê, điều này là rất nguy hiểm khác với các ông chồng hầu hết là do nhu cầu sinh lý. Do vậy việc phụ nữ ngoại tình thực tế đã có không ít người bỏ chồng con đi theo người tình một cách mù quáng.

Thám tử Thành Đạt xin đưa ra những nguyên nhân cụ thể để giải thích vì sao phụ nữ ngoại tình :

1. Bạn không quan tân tới cô ấy nữa:

Đối với phụ nữ, sự quan tâm hay những lời khen của nửa kia cũng cần thiết như không khí để thở vậy, đặc biệt khi cô ấy vừa có một sự thay đổi nào đó.



Nếu bạn vô tâm đến mức không để ý đến kiểu tóc mới hoặc bộ đầm mới của nàng thì rất có thể một anh chàng nào đó đã kiếm điểm với nàng bằng những lời ca ngợi có cánh rồi đấy.

Giải pháp: Cho dù có thân thiết đến mấy, đừng bao giờ tiết kiệm những lời khen và sự quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô ấy.

Ngay cả khi không có gì thay đổi, hãy dành những lời hay ý đẹp nhất mà bạn có thể nghĩ ra khi nói về đôi mắt, mái tóc hoặc dáng người của nàng.

Đàn ông thường rất khó quên quá khứ ngoại tình của chị em. Ảnh minh họa

2. Vợ chồng gặp vấn đề trong việc chăn gối:

“Chuyện ấy” sẽ trở nên tẻ nhạt nếu bạn quá bảo thủ và lười biếng. Mãi một tư thế cũ, tuần nào cũng vào ngày ấy, giờ ấy… khiến nàng cảm thấy việc “yêu” quá vô vị. Và rất có thể cô ấy sẽ tìm sự phiêu lưu và những cảm giác mới lạ, mãnh liệt với một người khác, ở nơi khác. Để tránh điều này, bạn hãy cố gắng đừng để chuyện chăn gối của mình thành lối mòn.

Giải pháp: Bạn có thể đưa cô ấy đi chơi vào cuối tuần, hai vợ chồng rủ nhau đi xem phim hay đơn giản là tự dưng hôn nàng mà không cần có lý do… Những hành động bất ngờ sẽ tạo sự kích thích cho nàng.

3. Ai đó làm cô ấy chú ý hơn là bạn

Nếu đã xem bộ phim Unfaithful (Phản bội) bạn sẽ thấy đôi khi phụ nữ cũng ngoại tình vì những cám dỗ không thể bỏ qua. Có thể cô ấy cảm thấy mối quan hệ giữa hai bạn đã nhàm chán hoặc có thể đã gặp gỡ một “quý ông hoàn hảo”.



Giải pháp: Không có giải pháp cụ thể nào cho tình huống đáng buồn này nhưng cố gắng duy trì việc đối thoại với cô ấy để đoán được những gì đang diễn ra trong đầu nàng có thể là việc nên làm nhất.



Khi tên một anh chàng nào đó thường xuyên xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, bạn sẽ biết rằng mình sắp có nhiều việc để làm rồi đấy.

4. Bạn là người không chung thủy:

Không phải người phụ nữ nào cũng muốn trả thù khi bị lừa dối, nhưng trong những tình huống như thế này, hầu hết phụ nữ đều cho mình cái quyền được ngoại tình.

Sử dụng cách này gần như đồng nghĩa với việc họ đã khẳng định rằng họ sẽ không níu kéo tình cảm của chồng nữa. Nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở, thay vì nói “em thề sẽ không lặp lại chuyện đó” họ sẽ nói “em thật sự yêu anh ấy, bởi anh ấy yêu và trân trọng em hơn anh gấp trăm lần”.

Giải Pháp: Bạn nên chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình.

5. Do bản chất lẳng lơ của phụ nữ:

Những câu hỏi đặt ra: Người phụ nữ ngoại tình khi nào? Đối với những người lẳng lơ, họ luôn muốn chinh phục bất cứ người đàn ông nào, họ thuộc dạng phụ nữ không chung thủy, họ luôn tìm kiếm sự mới mẻ trong tình yêu, tình dục, chạy theo sự mới lạ ở nơi khác theo kiểu “cả thèm chóng chán”. Họ không trân trọng những điều bên cạnh mà muốn tìm những điều khác mới lạ hơn. Chỉ cần có cơ hội là họ sẵn sàng lao vào những mối quan hệ yêu đương. Do đó, nếu trót chung sống với một người phụ nữ lẳng lơ thì việc nàng ngoại tình chỉ là một sớm một chiều.

Ngoại tình là hành vi tà dâm, là hành vi vi phạm 5 giới cấm nghiêm trọng về mặt đạo đức làm người (sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say và dùng chất kích thích). Người phạm vào 1 trong những giới cấm này là đang gieo nghiệp chướng cho mình và tha nhân. Họ thường chịu quả báo nặng nề không chỉ cho kiếp sau mà ngay tại kiếp sống này. Vợ hay chồng phạm vào tội tà dâm trước sau cũng gánh lấy những oan trái khổ đau, không chóng thì chầy, không sớm thì muộn. Do vậy, muốn được bình an hạnh phúc, Đức Phật khuyên vợ chồng hãy tránh xa tà dâm, nên chung thủy một vợ một chồng.

Ngân Khánh