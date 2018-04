Ứng xử thông minh của vợ khi chồng ruồng bỏ?

Ảnh minh họa

Đau đớn khi chồng gửi đơn ly dị ra tòa

Huyền và Hoàng cưới sau 5 năm yêu nhau. Sau khi tổ chức đám cưới, Huyền tiếp tục ra nước ngoài làm thêm một năm. Hết hạn visa, Huyền quay về nước. Gia đình Huyền ở miền Nam, còn gia đình chồng lại ở một tỉnh miền Trung. Hoàng là con trai duy nhất trong gia đình. Lấy nhau, Huyền ở với gia đình chồng. Vì xác định nhà chồng cũng là nhà mình nên có bao nhiêu tiền Huyền dồn vào xây nhà, sắm sanh đồ đạc từ những đồ dùng nhỏ nhất đến những tiện nghi đắt tiền.

Tuy nhiên, vợ chồng sống với nhau chưa đầy một năm thì mâu thuẫn giữa Huyền và mẹ chồng đã khiến cho tình cảm vợ chồng cô cùng đi đến chỗ rạn nứt. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ lúc vợ chồng Huyền đi khám bệnh, bác sĩ phát hiện Huyền vô sinh là do cô bị tắc vòi trứng. Sau khi Huyền phẫu thuật thông vòi trứng về thì thái độ của mẹ chồng Huyền trở nên ghẻ lạnh. Bà không những không quan tâm chăm sóc khi Huyền đang phải chịu đau đớn vì cuộc phẫu thuật mà còn không có một lời hỏi han. Thái độ của mẹ chồng làm Huyền vừa tủi thân vừa giận. Do cũng “trẻ người non dạ” nên Huyền cũng tỏ ra “bất cần” không hỏi han gì đến mẹ chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì thế không được giải quyết mà ngày càng bị khoét sâu thêm. Chồng Huyền thay vì làm người trung gian đứng ra giải quyết mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” giữa mẹ và vợ thì anh lại một mực đứng về phía mẹ. Nhiều lần vợ chồng Huyền cãi nhau cũng xuất phát từ thái độ nghiêng về phía mẹ của Hoàng.

Một lần vợ chồng Huyền cãi nhau, vì quá giận nên Huyền thách Hoàng xé giấy đăng ký kết hôn. Kết quả là Hoàng xé tờ giấy hôn thú của hai người và hét lên với Huyền rằng “mày cút ra khỏi nhà tao”. Đau khổ đến cùng cực, trong lúc vết mổ nội soi vẫn chưa kịp liền, lại bị chồng đối xử tệ bạc, Huyền đã khóc đến cạn nước mắt. Ngay trong đêm đó, Huyền thu dọn quần áo, chờ trời sáng thì xách va ly ra đi. Điều khiến Huyền không thể ngờ được là, mặc dù biết vợ thu dọn đồ đạc để “ra đi” nhưng chồng cô không có ý định ngăn cản gì. Cô không thể ngờ rằng, 5 năm yêu nhau rồi lấy nhau lại có thể kết thúc chóng vánh vì một chuyện cỏn con như vậy. Một người mà cô đã từng hy sinh nhân phẩm để kiếm tiền giúp đỡ những lúc khó khăn lại có thể phũ phàng đuổi cô ra khỏi nhà. Bởi theo Huyền kể, thời gian mà vợ chồng Huyền ở nước ngoài, vì một lý do không tiện nói ra, Hoàng đã phải vào tù. Thời gian đó, Huyền đã phải đi làm “gái” để nuôi Hoàng trong trại. Bản thân Hoàng cũng vì tình yêu mà giúp cô rất nhiều trong cuộc sống. Huyền nghĩ, ân nghĩa với nhau nhiều như vậy không thể kết thúc chỉ vì mâu thuẫn cãi vã vì một chuyện cỏn con. Hơn nữa, khi biết mình có thể có khả năng sinh con nên Huyền rất muốn quay trở về gia đình chồng. Nghĩ và làm, Huyền gọi điện cho Hoàng nhưng được chồng thông báo một câu gọn lỏn rằng “Anh đã gửi đơn lên tòa, chỉ tuần sau em sẽ nhận được giấy gọi của tòa án”. Huyền dường như không thể tin nổi vào sự thật đó. Cô gọi điện cho bạn bè ở quê chồng thì được biết, Hoàng đã có người mới. Ảnh cưới của vợ chồng Huyền, Hoàng đã hạ xuống. Bố mẹ Hoàng cũng nói rằng, không bao giờ chấp nhận để cô quay về...

Bốn cách ứng xử thông minh khi bị chồng ruồng rẫy

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn, có một thực tế là đàn ông ít khi “bỏ vợ”. Bởi tâm lý chung của đàn ông là luôn muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Họ có thể ngoại tình, có thể có cô này cô khác nhưng không bao giờ có ý muốn bỏ vợ. Trường hợp người chồng trên thuộc vào trường hợp cá biệt. Khi người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh đó, họ rất dễ rơi vào những ý nghĩ tiêu cực. Có trường hợp tự tử, có trường hợp phát điên vì họ quá sốc về mặt tâm lý. Nhiều chị em sau khi ly dị, mặc dù vẫn sống tiếp cuộc đời của mình nhưng nỗi đau của việc bị chồng ruỗng rẫy như một vết chém luôn bị rỉ máu, họ không bao giờ quên. Theo các chuyên gia, khi rơi vào trường hợp chồng đề nghị ly hôn, các bà vợ cần phải bình tĩnh và có những cách ứng xử như sau:

1. Giữ thái độ tôn trọng chồng: Hãy nhớ dù hoàn cảnh của bạn thế nào, thì vẫn phải cư xử thật văn minh. Hãy tỏ ra là người trưởng thành và có suy nghĩ bằng cách nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc anh ấy vừa làm bằng một giọng điệu tôn trọng anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không muốn tiếp thu thì bạn nên dừng cuộc nói chuyện tại đây.

2. Nói rõ quan điểm và cho biết sẵn sàng chấp nhận: Bạn phải có tiếng nói của riêng bản thân mình. Đừng để anh ta nghĩ bạn không dám nói, cũng không dám làm gì.

3. Tỉnh táo, bản lĩnh và độc lập: Phụ nữ hiện đại cần phải đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh và đủ độc lập để không quỵ luỵ đàn ông, đây là tố chất cần phải có. Hai con người đến với nhau quyết định tiến tới hôn nhân để cùng nhau vun đắp và xây dựng một gia đình. Ai cũng mong muốn gia đình được hạnh phúc. Nhưng nếu đến một thời điểm nào đó gia đình ấy không còn ấm êm và đầy rẫy nghi ngờ do sự lừa dối từ người chồng thì những người phụ nữ hãy coi nó như một rủi ro không đáng có. Nếu cảm thấy còn có thể tha thứ được hãy tha thứ. Nếu không thể tha thứ hãy từ bỏ và tự chăm sóc bản thân cũng như hạnh phúc của riêng mình. Bạn không cần chịu đựng hay cố sống vì ai cả.

4. Xem là cơ hội làm mới cuộc đời mình: Chịu đựng là một đức tính tốt, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép. Đừng tự giày vò mình vì chồng. Khi người đàn ông đã đề nghị ly hôn thì xác định là mọi chuyện rất khó cứu vãn. Đàn ông thường không quyết định bằng tình cảm mà bằng lý trí. Khi họ đã nói lời chia tay là khi họ không muốn gắn bó cuộc đời họ với bạn. Bạn hãy chấp nhận sự thật này, hãy biến nó thành cơ hội để làm mới cuộc đời của mình.

Ngân Khánh