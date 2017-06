Tự xem số phận theo nhân tướng học: Xem tay để luận đoán tướng mặt đặc biệt

LTS: Hình như Thượng đế đã hé mở 1 cánh cửa cho chúng ta khám phá những bí mật của chính cuộc đời mình từ góc độ nhân tướng học. Giadinh.net.vn xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về nhân tướng học vào 8h các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần để nhận biết được những điều mà bàn tay đã và đang nói với chúng ta. Trân trọng mời bạn đọc đón đọc!

Mặt thịt nén

Đây là tướng mặt của những người ngồi ở tuyệt đỉnh quyền lực, trên tất cả và không dưới ai hết. Mặt nén thì thịt ở mặt chắc như ván ép, không chảy sệ, dù tuổi cao. Nhưng nhất thiết phải xem bàn tay để biết người đó có phải tướng mặt thịt nén không. Phải có ít nhất 2 trong 4 điều kiện sau thì mới đúng là người tướng mặt thịt nén. Một là đường thái dương dài, chạy thẳng tắp dọc bàn tay, xuyên qua đường trí tuệ và đường tâm huyết, thể hiện 1 ý chí thép, không gì lay chuyển được. Hai là đường trí tuệ dài và thẳng, thể hiện 1 bộ óc siêu việt. Ba là đường tâm huyết dài và có chỗ ngoặt mà chỗ ngoặt này xâm lấn vào đường trí tuệ. Bốn là cả gò Thái Âm và gò Thái Dương đều nở rộng. Phải có 2 trong 4 điều kiện mới đúng là tướng mặt thịt nén. Nếu không là tướng giả.

Người tướng mặt thịt nén thì hoặc là đại anh hùng, hoặc là đại tội phạm. Không ai đáng là đối thủ của người mặt thịt nén, trừ người cũng có tướng mặt thịt nén. Hitle có tướng mặt thịt nén. Đối thủ của hắn là Staline. Hirle là đại tội phạm. Còn Staline là đại anh hùng. Người có tướng mặt thịt nén rất hiếm.

Thường thì khoảng 1 thế kỷ mới xuất hiện 1 nhân vật có tướng mặt thịt nén (hình 12). Khi nhân loại xuất hiện 1 người có tướng mặt thịt nén thì cục diện quyền lực của thế giới có sự thay đổi, thậm chí thay đổi lớn. Những người tướng mặt thịt nén thường chết đột ngột. Hitle chết rất đột ngột. Staline cũng qua đời đột ngột. Ông ra đi đột ngột tới mức khiến nhà thơ Tố Hữu phải kêu lên thảng thốt:

Làng trên xóm dưới xôn xao

Làm sao ông đã làm sao mất rồi

Mặt da sát xương

Mặt da sát xương thì chỉ có da và xương thôi, không có thịt, nhắm mắt sờ vào lưỡng quyền ta cảm thấy như sờ vào 1 cạnh xương. Đây là tướng sát nhân.

Ngày 24/5 vừa rồi, công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 1 thanh niên đâm chết bạn trong quán Net. Nhìn mặt hắn trên ti vi, cũng thấy da sát xương. Năm 2000 ở Hà Nội đã xảy ra 1 vụ án giết người dã man. Cả 3 người trong tiệm vàng Kim Sinh ở quận Đống Đa bị cắt cổ chết hết. Khi nghe tin công an Hà Nam đã bắt được hung thủ, tôi chạy ngay xuống đó để xem mặt tên giết người. Hắn là Nguyễn Văn Châu, quê ở Tuyên Quang, có mặt da sát xương. Các chiến sĩ công an bắt hắn trong đêm. Người trực tiếp bắt hắn kể rằng: “Đêm tối tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng vuốt mặt hắn là tôi biết đã bắt đúng người rồi”.

Không nên chơi với người mặt da sát xương. Nhưng tướng mặt này cũng rất dễ nhầm lẫn. Gặp người mặt da sát xương thì phải xem trán người đó da mỏng hay dày. Nếu da trán dày thì đúng là tướng sát nhân. Nhưng nếu da trán mỏng tanh. Đây là người cực kỳ thông minh, 1 bộ óc lớn và 1 trái tim lớn. Bill Gates có da trán mỏng tanh (hình 11).

Theo GS Trần Quang Quyến thì bàn tay Bill Gates có đường trí tuệ rất sáng và đường tâm huyết rất đẹp. Người có bàn tay như thế cực kỳ thông minh và có tâm phật.

Mặt góc cạnh

Mặt góc cạnh thì lưỡng quyền nhô cao, hàm bạnh, trán dô. Người mặt góc cạnh thì cuộc đời không bao giờ phẳng lặng vì có tham vọng về vật chất.

Lá số của người mặt góc cạnh: Đương số là đàn ông, mũi chia làm 3 khoanh, khoanh 1 vùng đầu mũi có lộc, khoanh 2 vùng giữa bị bào, khoanh 3 vùng trên bị cắm. Má bào nhẵn thín. Lông mày dán. Da ngăm đen, người quê mùa. Khi đến xem, đương số hơn 50 tuổi. Người này có hạn nặng, vì lông mày dán và má bào nhẵn thín, cung mệnh yểu. Má bào nhẵn thín thì không chỉ mệnh yểu mà cung nô bộc và cung thê cũng xấu. Vì đầu mũi có lộc nên người này có nhiều tiền. Chồng có nhiều tiền mà vợ không tốt thì rất dễ ngoại tình, vì chồng da ngăm đen, người quê mùa.

Lời khuyên của thầy Trần Quang Quyến: “Khi thấy vợ làm đỏm dáng thì đó là lúc ông bị cắm sừng. Nhân tình của vợ ông người cao ráo, da trắng, nhưng da mặt sát xương. Bị cắm sừng, ông cũng nên nín nhịn. Không nhịn được là nguy đến tính mạng. Vì đường sinh mệnh trong bàn tay của ông bị đứt quãng, đường hôn nhân cũng bị đứt, chứng tỏ họa của ông là do vợ gây ra”.

Thầy Quyến khuyên như vậy nhưng ông chồng này không nhịn được, đã gây gổ với nhân tình của vợ và bị hắn đâm chết.

Họa chết nhìn thấy rõ ở lông mày dán và má bào nhẵn thín. Nhưng thầy Quyến phải xem bàn tay để biết đường sinh mệnh có bị đứt không và xem đường hôn nhân để khẳng định tai họa là do vợ mang tới. Vì thế với những tướng mặt đặc biệt, nhất thiết phải xem bàn tay mới luận đoán được.

(còn nữa)

Khánh Hoàng