Tự xem số phận theo nhân tướng học: Màu da và chất da nói điều gì?

Ngày nay mỹ phẩm can thiệp vào da rất nhiều, nên nhiều trường hợp phải kiểm chứng bằng bàn tay. Trong trường hợp nào, tiếng nói bàn tay cũng chính xác nhất.

Da trắng

Có 4 bộ tướng thường gặp của da trắng. Một là da trắng, mắt mài, mặt vuông. Đây là người không bao giờ an phận. Nếu thêm hàm bè ra thì người này phần lớn thuộc loại gian hùng, say mê chuyện tranh bá đồ vương. Hai là da trắng mắt mài, mặt tròn. Đây là người làm ăn rất can đảm, khôn ngoan và khéo léo. Nếu thất bại thì không muốn để ai biết mà tìm đủ cách để gây dựng lại sự nghiệp. Ba là da trắng mắt mài, mặt dài. Đây là người làm ăn rất can đảm nhưng liều lĩnh. Nếu thất bại nặng thì chưa chắc đã đủ can đảm đứng lên làm lại sự nghiệp. Nếu mặt dài chảy tuột thì khi thất bại nặng có thể còn tự tử. Bốn là da trắng môi đỏ. Người này thường chết trước 38 tuổi, nếu sống được qua 38 tuổi thì sẽ có sự nghiệp lớn.

Bất kể da màu gì, nếu cằm có hạt màu da cam và sáng thì không bao giờ cơ nhỡ về lộc. Nếu có cằm hướng thiên thì muốn ăn gan rồng cũng có.

Da thiết bì

Đây không phải là da trắng, cũng không phải da vàng mà da màu nâu sẫm hoặc hơi đen nhưng nhìn mặt thấy sáng chứ không tối. Người này làm ăn buôn bán rất gan lì, khó khăn mấy cũng cố vượt qua.

Da căng

Da căng thì không có chỗ nào chùm xuống. Da bỗng nhiên căng ra thì báo bệnh hoạn tai nạn. Nếu da 2 bên má và mũi căng thì ốm đau tai nạn. Nếu má không hóp và không tối, viền thịt 2 bên sống mũi không tối thì hạn nặng nhưng không chết, nếu tối thì chết. Nếu có mũi cắm, tai cắm thì bất đắc kỳ tử. Người này đường sinh mệnh bị đứt gãy. Nếu da căng mà mũi bóng loáng thì mất của, có khi mất hết. Nếu 2 bên trán màu xám tối thì dễ bị ngã, nếu 2 bên má màu tối thì ngã sẽ chết. Nếu lông mày khô, tóc khô, râu khô mà mũi màu nâu thì tù tội, nếu trán cũng nâu thì mất chức hết thời. Da căng mà có xương mày vuông thì dễ chết trong khi làm nhiệm vụ. Nếu da vùng từ má xuống cổ đều trắng trong khi mũi nâu, trán nâu, mặt nâu thì dễ bị chết cháy.

Da mu bàn tay trắng hơn da mặt

Mu bàn tay đầy đặn, mịn màng và trắng hơn da mặt thì được cả phú lẫn quý. Lương y Võ Hoàng Yên có mu bàn tay kiểu này. Hàng triệu người kính trọng ông. Ông trị bệnh không lấy tiền nhưng 1 tay xây cả mấy ngôi chùa. Khi ông làm việc lớn đều có các Mạnh Thường Quân đứng phía sau.

Da nào hợp và kỵ màu nào

Da trắng quá là da lộ, kỵ với màu xanh, đỏ, trắng đen. Nên dùng màu ngà, màu tím. Để khắc phục da lộ nên đeo nhẫn, vòng cổ, vòng tay có hạt màu xanh ve chai, cà vạt cũng màu xanh. Rất ít người hợp với màu nâu rượu vang chat hoặc màu xanh rêu. Nhưng người có da trắng hay da bánh mật mà mũi dọc dừa, tai dựng quyền dội thì lại rất hợp với màu nâu rượu chat hoặc màu xanh rêu. Hai màu này tăng tướng sang lên rất nhiều.

Da âm chất

Da nhìn không thấy sáng là âm chất. Dù mặt sáng mà bàn tay quá lạnh cũng là da âm chất. Da âm chất thì yểu tướng trị màu trắng hoặc đen vì mặc 2 màu này trông ra thây ma ngay. Nên sống giản dị cho qua ngày thì không bị chết yểu, đừng tham tranh đoạt. Người hàng xóm của tôi cả 2 vợ chồng đều có da âm chất. Bà vợ lăn xả vào làm ăn không kể ngày đêm và chết vào năm 45 tuổi. Còn ông chồng sống an phận với nghề gõ đầu trẻ thì 80 tuổi rồi vẫn còn sống. Đàn bà mặt da âm chất, màu da bềnh bệch, mặt hơi bè ra là tướng đội bát nhang, số đồng bóng. Nếu da âm chất mà mặt trắng bệch, tai tái, mai mái thì đàn bà, đàn ông có tướng này đều mê tín, dị đoan không còn lý trí.

Da lộ

Da mặt lộ thì mặt không trông thấy xương hàm để phân chia mặt với cổ, da mặt và cổ cùng màu trắng. Da lộ thì dễ chết vào các năm hạn 31, 33, 37 tuổi. Cuối năm nọ coi như đầu năm kia. Người da lộ khi ốm đừng nằm gần cửa sổ. Khi bệnh trở nặng đừng vội đi bệnh viện vì có thể chết dọc đường. Người da lộ tránh quần áo đen quá, trắng quá. Tóc không nên cắt cao quá và sát da đầu quá. Cà vạt nên có màu sắc mạnh để tụ khí lại.

Da lộ mà đường sinh mệnh trong lòng bàn tay xấu thì nhà không nên ở mặt đường, cũng không nên ở chỗ vắng vẻ, chỗ làm việc nên đông người, không nên đi đâu một mình, mọi quyết định nên làm về đêm, không nên ở nhà có con đường đâm thẳng vào nhà, mặt tiền nhà không quét sơn trắng toát, không nên ở nhà đá nặng nề. Người da lộ mà dáng điệu giọng nói giống đàn bà nhưng mắt rất sáng thì cực kỳ thông minh. Người này rất có hiếu với cha mẹ. Da lộ mà da lại âm chất nếu có ai từ chối kẻo gặp họa. Nếu tự mình quyết định thì nên làm về đêm.

Tướng da lộ phải xem thần mắt. Nếu mắt cận thị thì đỡ cái xấu đi được rất nhiều. Nếu mắt như 2 hòn bi bằng thủy tinh thì dễ chết bất đắc kỳ tử. Tướng lộ mà mắt bỗng lồi ra thì chết đến nơi rồi. Khi hạng chết đến thì người này thích ở nhà mặt đường, xây nhà kiểu đặc biệt và quét sơn màu trắng toát. Người được tắm trắng nhiều quá nhìn cũng có cảm giác là da lộ. Trường hợp này phải xem đường sinh mệnh trong lòng bàn tay. Nếu đường sinh mệnh bị đứt gãy mà ở nhà mặt đường, quét sơn trắng toát thì chết là cầm chắc.

Để phân biệt chất da không nên quan sát đương số dưới ánh sáng điện, vì sẽ sai bét. Phải quan sát da đương số dưới ánh sáng mặt trời. Nếu ở trong phòng kín thì đốt lên 3 ngọn nến và tắt điện đi để quan sát. Người có bàn tay ấm chắc chắn không phải là da âm chất. Nhiều người bàn tay lạnh nhưng cũng không phải là da âm chất. Người da âm chất thì bàn tay rất lạnh, bắt tay xong, đi rồi người được bắt tay vẫn còn cảm thấy lạnh. Như thế thì 100% là da âm chất. Người da âm chất nên sống bình thường, việc đến tay thì làm, cờ đến tay thì phất, không nên tranh đoạt với ai cả, nếu tranh đoạt là gặp hạn nặng, có khi mất mạng. Ở Hà Nội có 1 người da âm chất nhưng lại hay tranh đoạt. Hiện người này đang bị bệnh rất nặng, chưa biết sống chết như thế nào.

(còn nữa)

Nhật Khánh