Tự xem số phận theo nhân tướng học: Định vị tai họa

Chuyện kể của GS Trần Quang Quyến

Có 1 người bạn cùng học với tôi, gọi điện nói rằng cô ruột của anh muốn gặp tôi. Cô tên là A (giấu tên). Chồng cô tên là D. Hai vợ chồng mới từ Mỹ về Việt Nam để làm ăn. Cả hai cũng còn trẻ, đều dưới 45 tuổi. Đây là 1 cặp vợ chồng lý tưởng. Người nào du học ở Mỹ trong thập niên 60 của thế kỷ trước đều biết hoặc nghe đến tên cô. Cô tuy đã đứng tuổi nhưng còn rất đẹp và duyên dáng. Chú D rất yêu và chiều vợ. Cô là lẽ sống của chú. Lúc nào họ cũng sống với nhau như vợ chồng mới cưới vậy. Tôi đến nhà cô chú vào lúc 6h chiều. Tôi chào hỏi rồi nói chuyện vu vơ chừng nửa tiếng, cô lên tiếng nhờ tôi xem chuyện làm ăn của cô ra sao.

Các dữ kiện chính: Cô A da trắng, non, lộ, căng, trán đẹp, cung hưởng nở nang. Sống mũi thẳng. Đường thái dương trong lòng bàn tay thẳng. Nhưng trên trán cô lúc đó xuất hiện 1 quầng tối. Đây không phải là do màu da mà là do thận khí, như bóng núi hắt xuống đồng lúa chín vàng vào buổi chiều. Gò mộc tinh trong lòng bàn tay có màu xanh thẫm. Màu xanh ăn sâu xuống đường sinh mệnh, và ở đây đường sinh mệnh có vết đứt gãy. Chú D thì cằm sư (tròn, nhẵn thính), mặt tham lang, mũi không có ngấn. Đường hôn nhân trong lòng bàn tay bị đứt gãy.

Tôi nói: “Việc làm ăn thì rất tốt. Tướng cô thích hợp với loại làm ăn có lộc từng chặng, thí dụ như đấu thầu xuất nhập khẩu”. Cô cho biết cô đang tham dự mấy cuộc đấu thầu ở miền Trung. Tôi nói: “Cô đang vượng lắm. Nếu cô đấu thầu 3 vụ thì chắc sẽ thắng 2. Tuy nhiên vì di chuyển bằng máy bay nên cô rất kị mặc màu đỏ. Cô càng may mắn về tiền bạc thì càng khắc màu đỏ. Cô có vẻ không bằng lòng. Đó là tâm lý chung của những người đang làm ăn lên như diều”.

Cô nói: “Không ai bắt tôi không mặc màu đỏ được. Đó là màu tôi rất thích. Tôi sẽ cải số”. “Nếu là người khác thì đã lễ phép đứng dậy xin lỗi, chào rồi ra về. Nhưng đây là cô ruột 1 người bạn thân nên tôi thấy có bổn phận phải nói hết, nghe hay không là chuyện khác. Tôi lễ phép nói: “Cô vẫn dùng được màu đỏ khi đi ăn tiệc hay không đi xa bằng máy bay. Họa của cô trong vài 3 tháng tới là chết cháy nên xin cô để ý. Nếu không cũng xin cô nghĩ tới chú. Cả đời chú chỉ biết trông vào cô. Cô có chuyện gì, chú sẽ đi tu và chết cô đơn trong chùa, tội lắm. Họa của cô ở trên trời, nhất là khi phải bay từ hướng nam ra hướng bắc.

Hai tháng sau cô phải bay để dự 1 cuộc đấu thầu. Cô ra phi trường trong bộ váy áo đỏ rực. Chuyến bay đó bị nạn nổ tung trên trời. Hai ngày sau chú D chưa nhận ra xác vợ. Chú ngẩn ngơ như người phát điên. Ít lâu sau, chú sang Pháp sống rồi vào Chùa Việt Nam ở. Chưa đến 60 tuổi, chú bị mất trí và lao phổi. Một buổi sáng, người ta thấy chú chết ngoài cổng chùa sau 1 đêm nằm trong bão tuyết”.

Cơ sở để GS Trần Quang Quyến luận đoán về tai họa của vợ chồng cô A

Mọi dữ liệu về thành công và tai họa của 2 vợ chồng này đều đã hiện rõ trên mặt và trong lòng bàn tay. Trong bàn tay con người có 4 hướng (xem hình vẽ).

Mặt của con người cũng có 4 hướng (xem hình vẽ).

Sống mũi cô A thẳng. Đường thái dương trong lòng bàn tay thẳng. Đó là người đang vượng về tài lộc. Trán cô đẹp, cung hưởng nở nang nên đấu thầu là thắng. Nhưng trên trán lúc đó xuất hiện 1 quầng tối. Trán thuộc về hướng bắc. Quầng tối này báo hiệu họa gần nếu đi về hướng bắc. Trong bàn tay, các gò mộc tinh, thổ tinh, thái dương nằm ở hướng bắc. Trán là bầu trời. Bầu trời phải cao rộng, quang sáng, không có mây che. Một nốt ruồi ở trán, kể cả nốt ruồi đỏ cũng không tốt. Trán cô A xuất hiện quầng tối, tức là có họa từ trên trời. Trong lòng bàn tay, gò thổ tinh có màu xanh thẫm. Màu xanh ăn sâu xuống đường sinh mệnh mà đường sinh mệnh ở đây lại có vết đứt gãy, nghĩa là tai họa đe dọa đến mạng sống.

Về ông chồng thì cằm sư, mặt tham lang, mũi không có ngấn, đường hôn nhân bị đứt gãy. Nếu đường hôn nhân bị đứt gãy mà mũi có ngấn thì người này sẽ có 2 đời vợ. Nhưng mũi người chồng không có ngấn nên chỉ có 1 đời vợ thôi và vợ chết là cô độc. Người cằm sư là cô độc. Má chảy tuột là cung mệnh kém, không thể sống thọ được. Cung nam nữ vạt là đường tình duyên xấu. GS Trần Quang Quyến đã kết hợp các dữ liệu của cả 2 vợ chồng để đưa ra lời luận đoán và ông đã luận đoán chính xác. Nếu cô A nghe lời khuyên của GS Trần Quang Quyến đừng mặc màu đỏ khi di chuyển bằng máy bay từ hướng nam ra hướng bắc thì có thể tránh được tai họa.

(còn tiếp)

Nhật Khánh