Rúng động vụ án mẹ kế giết con chồng mang xác phi tang ở vườn mía

Mới đây, nghi án người mẹ kế sát hại con chồng rồi phi tang thi thể ra vườn mía sau nhà ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã làm rúng động dư luận. Được biết, nghi phạm là một người phụ nữ trẻ 30 tuổi, trú tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này cụ thể như thế nào hiện vẫn còn chưa có kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thông tin tìm hiểu ban đầu từ phía các cơ quan chức năng và người dân cho biết: Chiều tối 23/11, anh Bàn Văn Bao (32 tuổi, trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang) không thấy con trai là Bàn Văn T về nhà nên nhờ người thân, hàng xóm tìm kiếm.

Tìm không thấy, nên anh báo chính quyền địa phương. Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình xuống phối hợp tìm kiếm và đưa vợ chồng anh Bàn Văn Bao và chị La Thị Thức (30 tuổi, mẹ kế của cháu T) lên trụ sở UBND xã để lấy lời khai.

Tại đây, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình thấy trên tay áo của La Thị Thức có vết máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người phụ nữ này. Đến khoảng 1h sáng 24/11, Thức khai nhận đã giết cháu T, sau đó đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Sáng 24/11, Công an huyện Lâm Bình đưa Thức về nhà, yêu cầu chỉ nơi giấu xác bé T. Sau khi tìm thấy thi thể cháu T, Công an huyện Lâm Bình phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ảnh cháu T, nạn nhân trong nghi án mẹ kế giết con chồng ở Tuyên Quang. Ảnh internet

Chia sẻ về sự việc đau lòng này, người nhà nạn nhân cho biết, anh Bàn Văn Bao cùng người vợ cũ có 1 người con chung là cháu Bàn Văn T và đã ly hôn từ lâu. Sau đó, anh Bao đến với chị La Thị Thức và mới có 1 con chung.

Do anh Bao chăm nuôi cháu Bàn Văn T nên chị Thức đem lòng khó chịu, thường xảy ra ghen tuông cãi vã với anh Bao. Và đến ngày 24/11 thì phát hiện vụ việc đau lòng.

Được biết, thời điểm sát hại nạn nhân, đối tượng vừa sinh con được 50 ngày và đã có sổ khám bệnh tâm thần (đã đi khám 1 lần tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang). Nhiều giả thiết cho rằng, chị La Thị Thức có thể đã gây án trong trạng thái thần kinh không được bình thường do bị trầm cảm sau sinh. Cũng có ý kiến cho rằng, chị Thức hoàn toàn bình thường bởi khoảng thời gian sau khi gây án, chị ta không có biểu hiện gì của người bị tâm thần.

Tâm sự của một người mẹ kế "ghen" với con riêng của chồng

Nguyên nhân cụ thể như thế nào sẽ chờ quyết định của cơ quan điều tra. Tuy nhiên có một chi tiết trong mối quan hệ mẹ kế con chồng đáng phải lưu tâm đó là sự ghen tuông. Trong mối quan hệ đó, sự ghen tuông là có thật. Không phải bây giờ mới xẩy ra vụ việc đau lòng như chúng tôi vừa nêu ở trên mà từ trước đến nay đã có những vụ việc tương tự như vậy xẩy ra.

Vì sao phụ nữ lại ghen với những đứa con riêng của chồng?

Chúng tôi xin trích dòng tâm sự nỗi lòng ghen tuông này của một người "vợ kế" để bạn đọc có thể hình dung rõ về trạng thái tâm lý có thật này. Trên một trang diễn đàn mạng xã hội, một người mẹ kế viết:

Chồng tôi có hai cô con gái riêng rất tuyệt vời, một đứa 9 tuổi và một đứa 4 tuổi. Hai đứa con gái của chồng tôi ở với người vợ cũ. Mỗi tuần, chồng tôi đón hai đứa con của anh ấy về với gia đình nhỏ của chúng tôi.

Vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con chung 8 tháng tuổi. Vợ cũ của chồng tôi cũng khá là hoàn hảo. Cô ấy không bao giờ nói xấu về bố với hai đứa con riêng của chồng tôi. Cô ấy cũng không bao giờ nói xấu về tôi. Có lẽ vì thế mà hai đứa con riêng của chồng tôi có cách cư xử rất tuyệt vời. Các cháu rất ngoan, tốt bụng và cư xử hoàn hảo, chẳng có điều gì khiến tôi phải chê trách cả. Vấn đề là tôi vẫn ghen tị với hai cô bé.

Mỗi lần chồng tôi nói về những khoảng thời gian hạnh phúc với các con của anh ấy, hoặc nhớ lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu với các con của anh ấy, tôi chỉ muốn ngắt lời anh ấy hoặc tìm cách thay đổi chủ đề.

Khi anh ấy gọi điện cho các con của anh ấy, nhiều lần tôi nổi giận và rời khỏi phòng. Tôi dường như không chịu đựng nổi khi chứng kiến những giây phút bố con anh ấy hạnh phúc bên nhau. Sau những giây phút đó, tôi cảm thấy mình như là một con người khủng khiếp. Có ai trải qua cảm giác giống tôi không? Tâm trạng này của tôi là bình thường hay tôi là một bà mẹ kế độc ác trong chuyện cổ tích. Những cảm giác này liệu có biến mất được không???

Ngân Khánh