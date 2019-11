Theo các chuyên gia, trong tình cảm, con gái thường "mong manh" dễ bị tổn thương hơn con trai. Do vậy, khi trong nhà có con gái bước vào tuổi dậy thì, bố mẹ cần hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.



Khi con gái bước vào tuổi teen, cùng những nét đáng yêu và nhiều điều thất thường như mưa và nắng, trẻ thường khiến không ít bố mẹ cảm thấy bối rối, lo phiền. Nếu không xử lý một cách tâm lý khi con bỗng dưng hay lý luận hoặc cự cãi bố mẹ những điều nhỏ nhặt thì có thể gây ảnh hưởng không tốt tới việc hình thành nhân cách của con. Nếu bạn có con gái đang ở tuổi dậy thì, hãy nói với con những điều dưới đây.

1. Con gái, con đang ở cái tuổi thần tiên

Ở độ tuổi 12-15 tuổi, các con đều xinh tươi, rạng rỡ, thích làm đẹp. Các con bắt đầu có nhiều tâm sự riêng tư và những cảm xúc đầu đời với bạn khác giới. Nhiều bố mẹ hẳn vẫn còn nhớ và trân trọng những kỷ niệm của mình khi ở tuổi này. Vì vậy, hãy thông cảm cho những thất thường của các con, bao dung và nhẹ nhàng nhắc nhở, chấn chỉnh con nếu con làm gì đó không đúng.

2. Con là con gái, còn bạn ấy là con trai

Các con bắt đầu quan tâm đến sự khác biệt giới tính và điều này làm tình bạn giữa con và "bạn ấy" không còn tự nhiên như trước nữa. Nhiều con đã thắc mắc rằng, năm trước con còn chơi đá cầu với "thằng ấy" thoải mái, vô tư nhưng năm nay, không hiểu sao con cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Bố hoặc mẹ cần sớm sắp xếp một buổi nói chuyện với con về giới tính. Buổi nói chuyện này nên cởi mở, thoải mái như hai người bạn. Bố hoặc mẹ có thể đặt vấn đề bằng một câu chuyện của chính mình và chia sẻ kinh nghiệm cho con. Hãy nhắc nhở con về sự khác biệt giới tính, những giới hạn mà con cần phải chú ý.

3. Hãy thử ăn những món ăn ngon, đừng sợ béo

Nhiều con ở tuổi dậy lo sợ bị béo phì, mặc váy áo không được đẹp hay bị xấu hổ khi các bạn gọi là "béo này, béo nọ". Các con tự lập ra kế hoạch ăn kiêng và vì vậy, có trường hợp con bị hạ đường huyết, bị ngất xỉu ở trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng học tập của con. Bố mẹ hãy quan tâm đến dinh dưỡng cho con trong giai đoạn này. Việc khuyến khích con ăn những món đủ dinh dưỡng, ăn rau xanh và uống nước nhiều rất có ích cho sự phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao cho con trong giai đoạn này.

4. Hãy lo lắng việc học để con không phải hối tiếc sau này

Các con ở lứa tuổi này thường để tâm hồn "treo ngược cành cây" hay "nói trước đã quên sau". Sự lãng đãng này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các con. Bố mẹ cần quan tâm để nhắc nhở con thường xuyên mà không nên chì chiết, đánh mắng con. Hãy nói cho các con hiểu rằng, việc học tập cần được đặt lên hàng đầu và xao lãng học hành sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này.

5. Để bố mẹ lau nước mắt cho con

Con gái ở tuổi này dễ bị tổn thương, hay mít ướt và thường "trầm trọng hóa" vấn đề. Các con thường tìm đến bạn bè để tâm sự to nhỏ mà ít kể cho bố mẹ nghe vì e ngại bố mẹ không thể hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng, bố mẹ hãy cố gắng gần gũi và nhận ra những thay đổi tâm lý của con để có thể can thiệp kịp thời. Hãy cho con hiểu rằng vì bố mẹ yêu con, bố mẹ quan tâm và muốn giúp đỡ con chứ không hề can thiệp hay cấm đoán con. Lúc nào bố mẹ cũng sẵn sàng ở bên con, lau những giọt nước mắt cho con và lắng nghe con tâm sự.

Ngân Khánh (t/h)