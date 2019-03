Tôi đuổi vợ ngoại tình khỏi nhà dù từng được cô ấy tha thứ vì phản bội

Ảnh minh họa

Tôi 37 tuổi, vợ 34 tuổi, kết hôn vào năm 2007 sau 3 năm yêu nhau và có 2 con. Cách đây 2 năm, tôi tạm gọi là thành đạt. Tôi làm quản lý trong một công ty lớn với mức lương mơ ước, lo được cho vợ con có cuộc sống tốt. Vợ tôi là công chức, đã có địa vị. Năm 2016, khi cuộc sống đầy đủ thì tôi phạm sai lầm là ngoại tình nhưng vẫn rất yêu vợ. Tôi làm cách nhà 80 km nên chỉ cuối tuần mới về với vợ con được. Sự việc diễn ra được nửa năm thì vợ tôi phát hiện. Tôi rất hối hận, chấm dứt ngay mối quan hệ đó và xin vợ tha thứ để làm lại. Vợ đồng ý nhưng luôn dằn vặt tôi. Tôi vẫn cố để bù đắp cho vợ.

Đầu năm 2018, một phần tôi muốn về gần vợ con, một phần có tham vọng trong sự nghiệp nên đã quyết định bỏ công việc hiện tại, về nhà khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng với kinh nghiệm thương trường non nớt, chỉ sau 6 tháng hoạt động, tôi phá sản, mang một khoản nợ (không phải là nhiều so với tôi). Sau đó, tôi muốn được tĩnh tâm suy nghĩ. Từ tháng 7 đến Tết vừa rồi, tôi cứ luẩn quẩn trong vòng kinh tế và công việc khó khăn. Thời gian đó, tôi stress rất nặng, kinh tế trong nhà bắt đầu đổ lên vai vợ. Tôi suốt ngày nhận được sự trách móc, chì chiết từ vợ mình, nhưng vẫn cố chịu đựng, chịu khó chia sẻ việc nhà, con cái, giúp vợ nhiều hơn, đồng thời tìm hướng đi mới cho công việc kinh doanh của mình.

Tháng 12/2018, bố vợ ốm nằm viện một tuần, nhà vợ cách xa lại neo người nên tôi đã vào viện chăm ông đến khi ra viện. Ngày ra viện, vợ tôi thu xếp công việc để ra với bố, sau đó đem bố về nhà ngoại. Vợ tôi chủ động xin số điện thoại của cậu taxi để 2 hôm sau vợ chồng tôi gọi cậu ta lên đón, chở ra ga. Cậu taxi ấy 27 tuổi, đã có vợ và 2 con. Sau lần đó, vợ tôi và cậu ấy thường xuyên nhắn tin qua mạng xã hội. Sau khoảng một tháng nhắn tin, cậu ta vượt 150 km để vào với vợ tôi, hai người ăn ở với nhau một ngày. Tết vừa rồi về ngoại, vợ tôi vẫn gọi cậu ta chở cả nhà từ ga về, rồi lại đưa lên ga.

Mồng 8 Tết tôi mới phát hiện tin nhắn giữa họ với nội dung rất tình cảm, xưng hô vợ chồng. Tôi rất sốc, đã gặng hỏi, vợ thú nhận tất cả và xin tha thứ. Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà, hiện cô ấy ở trọ. Tôi không làm chủ được cảm xúc và làm lớn chuyện lên. Bây giờ gia đình hai bên đều biết. Bố mẹ tôi muốn tôi tha thứ, vì theo ông bà, vợ tôi xinh đẹp, trước đây rất ngoan hiền. Nhưng phía bố mẹ vợ thì rất giận về cách ứng xử của tôi. Em vợ thì khuyên vợ tôi nên ly hôn để giải thoát. Tôi rất muốn tha thứ để vợ quay về vì con cái cần có mẹ nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện vợ lừa dối. Qua tin nhắn của vợ và cậu taxi, rồi cảm xúc mà vợ đối với tôi thời gian qua, tôi biết cô ấy đã yêu cậu ta. Còn cậu ta chỉ qua đường với vợ tôi cho vui. Hiện hai người đã cắt đứt mọi liên lạc. Vợ nói rằng chờ tôi ổn định và nếu tôi đồng ý cô ấy sẽ quay về. Tôi rất đau khổ và bế tắc. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi một lời khuyên.

Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:

Tôi cảm nhận được sự xung đột trong bạn. Những cơn tức giận xen lẫn cảm giác đau khổ và thương vợ, thương con khiến cho bạn không biết hành xử thế nào. Trong thời điểm này, quyết định của bạn sẽ tạo ra sự thay đổi đối với cuộc sống của bạn, của vợ và các con.

Trong hôn nhân, ngoại tình được chia thành 2 loại sau: Loại thứ nhất, ngoại tình mang tính chủ động, có xu hướng lặp đi lặp lại với nhiều người khác nhau. Nguyên nhân là bị hấp dẫn về mặt tình dục, cá nhân muốn thể hiện bản thân; nhiều khi còn là do tính cánh của chính cá nhân đó. Loại thứ hai, ngoại tình được xem như là một tai nạn trong hôn nhân. Ở trường hợp này, người ngoại tình có cảm xúc, tình cảm với đối phương nhưng chỉ là phản ứng nhất thời, sau khi kết thúc mối tình, cảm xúc và tình cảm đó cũng hết.

Ngoại tình ở trường hợp thứ hai vẫn gây ra nỗi đau cho những người liên quan, cảm giác bị phản bội vẫn xuất hiện ở người còn lại. Nhưng nỗi đau và cảm giác bị phản bội ấy là những phản ứng tức thì, sau một thời gian có thể nguôi ngoai. Do yếu tố văn hóa, thông thường phụ nữ vượt qua nỗi đau do chồng ngoại tình nhanh hơn. Nam giới vượt qua khó khăn hơn bởi dị nghị của những người xung quanh, bởi cảm giác bị cắm sừng. Do vậy, nam giới muốn tha thứ cho vợ phải vượt qua được những thách thức này, bằng cách hiểu rõ về tình huống ngoại tình của vợ và "yêu lại" vợ một lần nữa.

Trong trường hợp của vợ bạn, tôi có cảm giác cô ấy ngoại tình vì người lái taxi đã tạo ra cảm xúc khác lạ cho cô ấy ngay từ khi họ gặp và giao tiếp với nhau. Với những thông tin bạn chia sẻ, tôi nghiêng về nhận định vợ bạn ngoại tình chỉ là một tai nạn trong hôn nhân. Vậy nên bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định cuối cùng. Hãy hành động theo sự mách bảo của lương tâm, đừng vì cơn tức giận và lời dị nghị xung quanh.

