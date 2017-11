Tiểu thư nhà giàu tái mặt vì vị hôn phu bỏ trốn với cô gái kém mình mọi mặt

Gia cảnh nhà nàng không phải quá giàu có, bề thế nhưng khách quan nhìn vào cũng gọi là có điều kiện. Cuộc sống của nàng từ khi sinh ra luôn yên ả, ấm êm và được trải sẵn đường. Thế nên nàng chỉ cần nhấc nhẹ bước chân là thuận đường đi về phía trước. Là một cô tiểu thư nhà giàu sống yên phận, không ưa sóng gió, chính vì thế nàng vui vẻ tiếp nhận tất thảy mọi thứ bố mẹ an bài. Bởi nàng biết, sức nàng khó bề vùng vẫy được với sóng gió ngoài đời, thôi thì đành núp dưới vòng tay bố mẹ vậy.

Đến chuyện hôn nhân đại sự của nàng cũng một tay mẹ nàng ngắm nghía, chọn lựa. Tất nhiên không đến mức “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nàng đã đi gặp mặt đối tượng đó, nếu nàng không thích họ, bố mẹ nàng sẵn sàng nhượng bộ. Tuy nhiên nàng khá ưng ý với mắt chọn người của bố mẹ. Chàng có gia cảnh môn đăng hộ đối với nhà nàng. Chàng “ngoan” từ tấm bé, học xong ra trường vẫn chăm chỉ làm việc trong công ty của gia đình. Chàng có lối sống lành mạnh, tính cách dịu dàng, ngoại hình khá. Nói chung mọi thứ ở vị hôn phu này đều khiến người ta hài lòng.

Mối quan hệ của nàng với chàng tuy không có những cuồng nhiệt, say đắm nhưng tiến triển thuận lợi, đối phương đều ưng ý về nhau. Sau mấy tháng tìm hiểu qua lại, gia đình đôi bên liền vui vẻ ấn định ngày lễ đính hôn cho chàng và nàng. Tuy không phải là người mình yêu đương say đắm, dù sao là hạnh phúc cả đời người con gái, lần này chính là một trong những dịp trọng đại nhất, do đó nàng khá hồi hộp.

Cách ngày đính hôn 1 ngày, khi mọi khâu chuẩn bị cho buổi lễ đã xong đâu vào đấy, khách khứa đều phát đủ thiệp mời, tiệc khách sạn được sắp xếp ổn thỏa, nàng và chàng chẳng phải động tay làm việc gì mà toàn bộ có người khác lo liệu giúp, chỉ việc giữ tinh thần phấn khởi và sẵn sàng làm đôi uyên ương thật đẹp mà thôi.

Buổi tối hôm trước, nàng đi ngủ sớm để giữ sự tươi tắn cho buổi lễ ngày mai. Vừa lên giường tắt điện thì mẹ nàng gõ cửa phòng. “Mẹ có chuyện này muốn thông báo cho con, con phải bình tĩnh lắng nghe nhé”, mẹ nàng mào đầu khiến nàng giật mình thon thót. “Thằng T. nó bỏ trốn rồi!”, câu tiếp theo của mẹ nàng lại khiến nàng há hốc miệng vì kinh hãi. Vị hôn phu của nàng đã bỏ trốn?

“Nó đi từ hôm qua cơ, nhà nó nháo nhào lên tìm kiếm, tìm mãi không được thì nó chủ động gọi điện về. Nó bảo đừng tìm nó, nó muốn đi xa một thời gian, nó không kết hôn nữa. Nhà nó tìm mọi cách không ép nó về được, lại bất lực không rõ nó ở đâu, cực chẳng đã vừa nãy mới mời bố mẹ ra ngoài nói chuyện để nhà mình chuẩn bị tâm lý, sợ ngày mai mới nói thì nhà mình quá sốc”, mẹ nàng thong thả nói tiếp.

Được rồi, vậy là chàng đã bỏ trốn, và ngày mai sẽ chẳng có lễ đính hôn nào hết. Thảo nào hôm qua chàng không nhắn tin cho nàng, nàng có nhắn hỏi thăm mà chàng không trả lời, song nàng đâu nghĩ ngợi gì nhiều. Nàng không rõ trong lòng mình là tư vị gì, lại thấy giọng mẹ không bực tức, phẫn nộ theo lẽ thường, liền tò mò hỏi: “Lí do anh ta bỏ trốn là gì thế mẹ?”.

Mẹ nàng cười mỉa: “Nó bảo nó bây giờ phải sống cho riêng mình, không muốn sống dưới cái bóng của bố mẹ, làm mọi việc theo ý thích và sự áp đặt của gia đình nữa. Nên nó đã bỏ đi với một con bé làm tiếp viên quán karaoke mà nó mới quen được. Cái này ban đầu nhà nó không biết đâu, nhưng ráo riết truy hỏi bạn bè nó thì mới lòi ra. Con xem, mẹ làm sao phải bực với kiểu con rể hụt như nó? Mẹ tin chắc nó chẳng yêu thương gì con bé kia, mà nó làm thế chỉ là kiểu phản kháng trẻ con với gia đình nó mà thôi. Tựa như gia đình bắt nó kết hôn với người môn đăng hộ đối thì nó bỏ đi với cô gái thân phận đáng chê cười cho mọi người biết mặt ấy. Song nó cũng quá thiếu trách nhiệm, nếu ngay từ đầu không muốn thì sao vẫn qua lại với con để giờ làm trò cười cho thiên hạ, để con phải xấu hổ thế này?”.

Nàng hơi buồn cười, thực ra nàng biết mẹ nàng giận lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thế thôi. Sau khi rõ chân tướng, tất nhiên nàng không tiếc gì một người đàn ông như chàng cả, nhưng nói không giận là không phải. Chàng không xấu, mong ước được làm mọi thứ theo ý mình hoàn toàn chính đáng, nhưng phải chi chàng “vùng lên” ngay từ ban đầu, còn để đến ngày hôm nay mới cùng một cô gái khác bỏ đi như thế, cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có nàng và gia đình hai bên.

Chàng là một người đàn ông trưởng thành, lại hành động như thanh niên mới lớn xốc nổi dường ấy, thật đáng trách! Rồi ngày mai mọi người sẽ bàn tán nàng ra sao, rằng nàng đường đường một cô tiểu thư nhà giàu, ngoan ngoãn, lại bị vị hôn phu rũ bỏ ngay trước lễ đính hôn vì một cô nàng bình thường làm tiếp viên quán hát? “Có lẽ mình còn phải làm đối tượng cho mấy câu chuyện trà dư tửu hậu một thời gian rồi đây”, nàng cười khổ nghĩ bụng.

