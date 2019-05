Thấy con trai nửa đêm còn phải dậy nấu mì cho con dâu, hành động của mẹ chồng khiến cả hai ngớ người

My và Long kết hôn cũng đã được 1 năm, cả hai sống chung với bố mẹ chồng. Thực ra My rất thích sống riêng nhưng vì Long là con trai duy nhất nên đành phải ở chung như vậy.

My và mẹ chồng thì không hợp nhau lắm. Nguyên nhân là vì từ ngày còn yêu nhau, bà Thanh từng có lần phản đối chuyện tình cảm của con trai. Nhìn My rất ăn chơi, sành điệu nên không hợp mắt mẹ chồng tương lai, bà vốn vẫn thích một cô con dâu yểu điệu thục nữ hơn. Thế nhưng điều này đã kịp đến tai My khiến cô có ấn tượng không tốt về bà.

Phản đối là vậy nhưng khi My đã về làm dâu con trong nhà thì và Thanh cũng không còn xét nét con dâu, có chăng cũng chỉ nhắc nhở, mong My có sự điều chỉnh cho việc ăn mặc, đầu tóc nền nã hơn. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng My vẫn phải chiều mẹ chồng. Từ ngày kết hôn xong, bạn bè suýt không nhận ra My, tóc nhuộm lại màu đen, đi giày bệt, quần áo chỉn chu gọn gàng chứ không còn là một hot girl sành điệu như xưa nữa.

Cũng từ ngày về làm dâu, My phải sinh hoạt theo giờ giấc rất khoa học theo bố mẹ chồng như ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ... My chấp hành nhưng thái độ cũng chẳng vui vẻ lắm. Tuy bà Thanh chẳng mắng mỏ My bao giờ nhưng cứ nhìn thấy mẹ chồng là cô đã sợ. Mấy chị đồng nghiệp ở chỗ My làm gọi đó là bị "bắt vía".

Hôm ấy, My ăn vặt ở công ty với mọi người rồi nên về nhà chỉ ăn được ít cơm. Thế nhưng đến đêm cô lại đói cồn cào, quay sang làm nũng nhờ chồng nấu cho bát mì tôm.

Nửa đêm bà Thanh dậy uống nước, thấy con trai đang lúi húi nấu mì cho vợ. (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng lò dò xuống bếp, My vừa ngồi đợi ở bàn ăn vừa nghịch điện thoại còn Long miệng ngáp ngắn ngáp dài đang đun nước nấu mì cho vợ. My còn giục chồng nhanh lên vì cô đói lắm rồi.

Bất ngờ, bà Thanh ở trên nhà đi xuống, My nhìn thấy mẹ thì giật bắn mình, rồi ngại ra mặt, ú ớ không nói câu gì rõ lời còn Long thì nói đỡ vợ: "My đói quá nên con nấu cho cô ấy bát mì ạ". Thấy con trai đang lúi húi nấu mì cho vợ, bà Thanh bất ngờ mở tủ lạnh, lấy thêm hộp thịt bò, 2 quả trứng và một ít rau cải rồi đưa cho Long nói: "Con cho thêm đồ vào cho dễ ăn, nấu mỗi bát mì không như vậy ăn không ngon mà cũng chẳng có chất gì".

Không chỉ My mà ngay cả Long cũng ngớ người trước hành động của bà Thanh. Còn bà rót cốc nước uống rồi lên nhà đi ngủ tiếp. Trong lòng My còn bán tín bán nghi, không biết thái độ của mẹ chồng là quan tâm mình thực sự hay có ý gì khác nên ngồi ăn bát mì mà My cũng nóng hết cả ruột. Tuy nhiên sáng hôm sau dậy nấu đồ ăn sáng cùng mẹ, bà Thanh vẫn rất vui vẻ. Bà hỏi hai vợ chồng hôm qua mấy giờ thì đi ngủ. Còn dặn My rằng trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, nếu có nấu nướng gì thì lấy thêm đồ mà nấu cho ngon.

My thở phào, tự nhiên cảm thấy mẹ chồng cũng tâm lý và dễ thương hết sức. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ sợ sệt rồi có khi còn nghĩ bà là người khó tính, khắt khe với con dâu. Cũng từ hôm đó My quyết định sẽ vui vẻ, cởi mở hơn với mẹ chồng, như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn việc cứ nhìn thấy mẹ là đã sợ sệt tái mặt.

