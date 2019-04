Thâm cung bí sử (175 - 3): Một điều cấm

Tôi mang đến cho Trang 10 viên thuốc an thần. Trang đã bật sáng đèn và đợi tôi sau cánh cổng sắt. “Vào nhà một lát đi anh!”. Tôi nói về 10 viên thuốc: “Đây là thuốc an thần, được sản xuất từ củ bình vôi, là thảo dược chứ không phải hóa dược nên uống rất an toàn. Nếu thấy khó ngủ em uống một viên là ngủ được ngay”. Trang uống ngay một viên thuốc rồi chỉ tấm di ảnh trên bàn thờ và nói: “Đây là chồng em. Anh ấy mất vì tai nạn giao thông. Em tưởng như mình không thể sống nổi. Cho đến khi nghe anh nói rằng đau khổ và cái chết là một phần của cuộc sống thì em đã lấy lại được thăng bằng”.

Sau mấy giây im lặng, Trang nói tiếp: “Với anh em có một điều cấm”. “Điều ấy là gì?”. “Cấm anh yêu em. Tình bạn thì được, còn yêu thì cấm”. “Em có cần đưa ra điều cấm ấy không?”. “Rất cần. Em biết mà. Những người đàn ông chạm vào tay phụ nữ mà hơi run, tưởng rụt rè nhưng trái lại sẽ cháy đùng đùng như thuốc súng ấy, và ngọn lửa ấy sẽ thiêu cháy cả em”. Dù muốn ngồi thêm với Trang một lúc nữa nhưng tôi biết phải ra về ngay. Chúng tôi như hai que diêm ấy, rất dễ cháy. Có một điều gì đó rất thiết tha và nồng nàn đã trào dâng trong hai chúng tôi và có thể đẩy chúng tôi vượt ngưỡng.

Và chúng tôi lại ngồi với nhau bên bể bơi Hoa Lư. Đó là lần thứ bao nhiêu chúng tôi ngồi với nhau tôi không nhớ nữa. Vẫn là cái ghế đá nơi tôi thấy Trang đứng khóc và vẫn là khoảng cách tôi cố giữ giữa Trang và tôi, mỗi người ngồi ở một đầu ghế. “Hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Em đề nghị anh ngồi ra xa, đó là lần gặp nhau thứ hai. Bây giờ đã là lần thứ mấy trăm rồi mà anh vẫn ngồi xa thế, đúng là nhớ dai”. Trang chủ động ngồi sát bên tôi và nắm bàn tay tôi. Tôi âu yếm vuốt ve cái bàn tay nhiều năng lượng ấy. Bỗng nhiên Trang òa khóc nức nở. Tôi hoảng hốt và lúng túng, không hiểu chuyện gì và không biết phải làm gì. Bây giờ nếu có một chiếc khăn mỏng thì tốt quá, nhưng tôi không có.

Tôi đưa bàn tay lau nước mắt cho Trang. Em nắm chặt cổ tay tôi: “Kệ em. Ôm em đi. Thế. Đàn ông các anh sao mà ngốc thế”. Trang cũng ôm tôi bằng cả hai tay. Em tin cậy ngả đầu lên vai tôi và thì thầm: “Phải gần bốn tháng nữa, em mới mãn tang chồng. Đến lúc đó em sẽ xóa bỏ điều cấm. Nhưng phải gần bốn tháng nữa cơ, anh đợi em nhé!”. Gần bốn tháng nữa. Với tôi khoảng thời gian đó dài như một nửa đời người. Nhưng tôi còn có Trang để chờ đợi và hi vọng. Rồi bốn tháng cũng trôi qua. Trang đến điểm hẹn với mùi nước hoa rất quyến rũ. Tôi sẽ đưa em đến thiên đường của trái tim và đó là tình yêu. “Em nhắm mắt lại và đưa bàn tay cho anh”. Trang ngoan ngoãn làm theo. Tôi lồng vào ngón tay áp út của Trang một chiếc nhẫn. “Anh chuẩn bị cái nhẫn này từ bao giờ?”. “Từ cái hôm anh trông thấy em đứng khóc”. Trang bá cổ tôi, ngửa mặt hướng đôi môi về phía tôi. Nước mắt em bỗng trào ra…

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng