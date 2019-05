Tấm ảnh được khui ra từ trong gầm giường và 'màn che mắt' ngoạn mục của cả họ nhà bạn trai

Yêu nhau gần 1 năm, Hòa quyết định về ra mắt nhà bạn trai sau khi đã từ chối cả tá lời mời từ anh. Không ai như cô, bạn trai thiết tha, mong mỏi rủ về diện kiến phụ huynh mà hết lần này tới lần khác bị cô từ chối. Cơ bản cô nghĩ, một khi chưa có kế hoạch cho đám cưới, thì cô muốn chuyện yêu đương chỉ là của 2 người mà thôi.

Vì khoảng cách khá xa nên Hòa dự định ngủ lại nhà bạn trai 1 đêm. Cô khá hồi hộp cho lần gặp mặt đầu tiên này. Song mọi dự diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của Hòa. Cả nhà bạn trai, thậm chí họ hàng nhà anh gần đấy, đều coi cô như công chúa mà chiều chuộng!

Cô về tới nhà người yêu là gần tối. Cơm nước thịnh soạn đã sẵn sàng. Thậm chí nước tắm mẹ bạn trai còn chuẩn bị trước cho cô. Bố mẹ chàng vô cùng dễ mến, cởi mở và nhẹ nhàng. Ăn cơm xong mẹ chàng bắt Hòa ngồi nghỉ ngơi để bà rửa bát, cô có tranh kiểu gì vẫn chả ăn thua. Phòng ngủ được mẹ chàng thu dọn đâu ra đấy, chăn gối thơm phức và trong phòng đầy ắp đồ ăn vặt, hoa quả cho Hòa ăn đêm kẻo đói.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, anh em họ hàng nhà chàng gần đó cũng tới chơi. Ai cũng tươi cười, một mực khen ngợi và lấy lòng Hòa. Là trung tâm của mọi người, nhận sự quan tâm, yêu quý, Hòa ngỡ như mình đang nằm mơ. Ừ thì bố mẹ bạn trai vì chàng chọn Hòa mà quý cô đã đành, sao những ánh mắt săm soi của dòng họ nhà bạn trai trong truyền thuyết mà hội chị em hay kháo nhau Hòa cũng chẳng được chứng kiến vậy?

Trưa hôm ấy ở nhà bạn trai Hòa làm mấy mâm cơm, mọi người cùng ăn trưa cho vui. Hòa không được xuống bếp, trái lại còn có mấy anh em họ trạc tuổi cô của chàng ngồi "hầu chuyện" mình, việc nấu nướng đã có mẹ chàng và các cô dì lo. Hòa đâm phát ngại, sáng nay lúc cô dậy mẹ chàng đã nấu bữa sáng xong xuôi, nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy rồi, nhưng cô muốn đứng dậy mà chẳng ai cho cô làm gì.

Ăn uống xong cũng không ai cho Hòa rửa bát, dọn dẹp, cứ đẩy cô đi nghỉ ngơi để chiều còn lên thành phố mai đi làm lại. Cô còn liếc thấy mẹ bạn trai đang chuẩn bị cả đống đồ để cô với anh mang đi. Hòa ngượng vô cùng, đành lén lấy cây chổi quét qua nhà cửa.

Đẩy cửa phòng bạn trai ra, dù anh ít ở vì chỉ khi về nhà mới dùng đến, nhưng Hòa vẫn quét dọn. Khi khua chiếc chổi vào gầm giường, Hòa kéo ra được một vật. Đó là một tấm ảnh. Cô ngắm một hồi thì giật mình kinh hãi. Ảnh chụp một đứa bé trai trạc 2,3 tuổi. Quan trọng là thằng bé giống bạn trai của cô như đúc!

Ảnh minh họa

Cô bần thần một lúc lâu, quyết định gọi chàng vào phòng nói chuyện thẳng thắn. Cô giơ tấm ảnh ra trước mắt chàng, buộc chàng phải nói sự thật, không thương lượng. Đoán biết không thể tiếp tục lừa dối cô, chàng đành thú nhận.

Hóa ra chàng đã từng ly hôn, cách đây 4 năm. Trong ảnh là con trai chàng, năm nay thằng bé cũng 6 tuổi rồi. Vợ chồng chàng ở thành phố làm việc, chỉ về quê thăm bố mẹ. Tấm ảnh này có lẽ được mang về trong 1 dịp nào đó và rơi xuống gầm giường không ai hay. Điều đáng nói là lí do ly hôn của chàng với vợ cũ. Trong 1 lần cãi vã, đúng lúc đang ở quê với bố mẹ chàng, chàng đánh vợ khiến chị ấy va vào tường tới chấn động não, phải nằm viện một thời gian. Sau khi ra viện, chị ấy kiên quyết đòi ly hôn và giành nuôi con. Tiếng xấu đồn xa, đó cũng là lí do khiến chàng khó bề đến với ai khác, bởi ai dám cưới một người đánh vợ tới nhập viện, dù chàng luôn to giọng thanh minh chỉ vô tình.

Chàng từng quen biết kha khá người, nhưng hễ họ biết quá khứ của chàng, ai cũng bỏ chạy chẳng ngoảnh đầu lại. Khi yêu Hòa, chàng giấu nhẹm mọi chuyện. Vì trước chàng kết hôn khá sớm, nên giờ mới có 30 tuổi đầu, Hòa không hề nghi ngờ gì. Chàng yêu chiều Hòa vô cùng, gia đình chàng cũng nâng niu Hòa vô hạn, chung quy lí do chính là như vậy chứ chả phải thật tình thương cô.

Biết rõ mọi chuyện, Hòa đành lắc đầu cười khổ. Lừa dối không thành thật ngay từ đầu, cùng với sự kiện đánh vợ cũ kia, cô chỉ đành giống các đối tượng trước của chàng, chạy cho nhanh thôi.

Theo Giang Phạm (Helino)