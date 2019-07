Câu chuyện ngoại tình sau đây vừa được chia sẻ trong một nhóm kín trên mạng xã hội cách đây ít ngày. Người chia sẻ là một người vợ trẻ. Chúng tôi xin đăng đầy đủ nội dung dòng tâm sự này. Người vợ viết: Mình lấy chồng được được 15 năm, có 2 con gái. Cuộc sống được xem như tạm ổn, hai vợ chồng có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng rồi mọi chuyện nó đến một cách không ngờ.

Chồng mình chuyển nơi làm việc mới là một công trường xây dựng. Tại đây, chồng mình gặp lại cô bồ mà chồng mình quen cách đây 6 năm. Hồi đó, cả chồng mình và cô gái đó đều nói họ là bạn vàng của nhau.

Đợt nghỉ tết vừa rồi về nhà 10 ngày mà 1 ngày chồng mình và cô bạn đó gọi cho nhau trên dưới chục lần, khiến cho mình từ một người phụ nữ không biết ghen cũng phải nổi điên. Vợ chồng mình cãi nhau trong suốt 10 ngày nghỉ tết đó.

Sau đó mình quyết định đi làm ở công trường mà chồng mình đang công tác để giữ cha cho hai đứa con của mình. Sau đợt nghỉ tết đó mình nộp hồ sơ xin việc luôn. Chồng mình phải trở lại công ty trước mình. Lúc chồng mình đi, mình dặn không được vào nhà cô bạn đó nhưng chồng mình không thèm nghe mình, vẫn vào nhà cô gái đó và ở lại đó 2 ngày. Chồng mình thân thiết với cô gái đó đến mức mặc quần đùi, cởi trần ngay trong nhà cô ta. Chính cô bạn của chồng mình kể lại cho mình nghe chuyện này khi mình vào công ty.

Thời gian đầu mình nghĩ có lẽ do mình đa nghi và hay ghen quá. Nhưng cái kim trong bọc cũng lòi ra. Nhiều người ở công ty đều nói bắt gặp chúng nó ở nhà tắm tập thể và ở phòng của mình. Lúc đó người trong công ty gọi điện cho mình, bảo mình về mà chứng kiến, nhưng mình tặc lưỡi cho qua để giữ thể diện và không làm ầm ĩ lên.

Rồi thời gian cũng trôi đi. Mình vào công ty được 4 tháng cũng quen một người nhỏ hơn mình 4 tuổi. Mình đã rất dại dột là đã về quê người đó và ghé vào nhà người đó chơi. Anh em gia đình người đó bắt gặp được chuyện của bọn mình nên đã đánh người đó. Bọn mình ra đi trong đêm hôm đó luôn.

Mình biết khi tâm sự điều này, chị em sẽ rất tức giận mà chửi mình. Nhưng thực sự bây giờ mình vô cùng bế tắc, rất cần đến lời khuyên sáng suốt của người ngoài cuộc là chị em trong nhóm. Giờ giữa mình và người đó đã có một "giọt máu" được hơn 1 tháng. Nếu mình đưa cả hai đứa con theo mình thì 2 đứa con mình sẽ bị thất học? Nhưng nếu để lại cả hai đứa con cho nhà nội thì mình coi như mất con? Mấy ngày nay mình cho 2 con đi chơi, nhìn 2 đứa mà đau lòng lắm giống như ngày tận thế của mình vậy. Xin chị em cho mình một lời khuyên”.

Nhìn từ câu chuyện trên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 cho rằng, bi kịch của gia đình này bắt đầu từ khi người chồng có tình cảm bất thường với người phụ nữ khác. Từ việc theo chồng để “giữ cha cho con”, giữa những cơn bão lòng, chị vợ lại ngã vào vòng tay của một người đàn ông trẻ hơn mình 4 tuổi. Và rồi cuộc tình vụng trộm đó đã để lại một "giọt máu" trong cơ thể người phụ nữ đó. Kết cục là gia đình trở nên tan hoang mà số phận mỗi thành viên trong gia đình họ không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Xét theo tính chất sự việc thì bi kịch gia đình từ ngoại tình ở mỗi gia đình là không giống nhau. Nhưng xét theo nhân quả thì hành vi ngoại tình đều có chung một cái kết đó là mang lại sự bất hạnh cho hơn một gia đình. Sau ngoại tình, có người ly hôn, có người không. Nhưng dù ly hôn hay không ly hôn thì gia đình đó cũng đã không còn giữ được cái ấm áp nguyên sơ ban đầu. Hạnh phúc nếu có thể được cứu vãn cũng chỉ như những chiếc áo được vá lại mà thôi.

Nỗi đau do ngoại tình gây ra, dù là do đàn ông hay phụ nữ thì đều khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương nặng nề, không có nỗi đau nào “nhẹ” hơn nỗi đau nào. Tuy nhiên, khi phụ nữ ngoại tình thì tổn thất cho gia đình thường nặng nề hơn bởi rất nhiều lý do. Nhưng một sự thật đáng báo động là tỷ lệ phụ nữ có gia đình ngoại tình ngày càng tăng.

Có những khảo sát nhỏ cho thấy, 70% nam giới thừa nhận họ đã từng phản bội bạn đời. Tỷ lệ này ở phụ nữ cũng là 60%. Khảo sát khác thì cho kết quả tương đương 10%-20% ở cả nam và nữ. Càng ngày con số này càng tiến lại gần nhau. Một nghiên cứu mới tại Trường ĐH Indiana cho thấy 20% người từng phản bội bạn đời ở cả hai giới.

Đàn ông cũng có quan điểm khác phụ nữ về chuyện quan hệ ngoài hôn nhân. Họ có thể sử dụng bất cứ phương cách nào và quan hệ với một người mà họ chọn ra, không nhất thiết phải có tình cảm. Trong khi đó, phụ nữ lại có xu hướng tìm kiếm quan hệ tình cảm thực sự chứ không chỉ đơn thuần thể xác. Họ mong muốn tìm kiếm sự quan tâm mà họ không có trong hôn nhân hiện tại. Chuyện ngoại tình của phụ nữ thường không tự chủ và hiếm khi được tính toán sẵn. Nhưng cũng chính vì thế mà nó khá nguy hiểm vì họ luôn nghĩ chuyện ấy là thật chứ không đùa.

Tất nhiên dù là đàn ông hay phụ nữ ngoại tình đều khiến cho gia đình họ gặp rắc rối lớn. Thực sự đây là vấn đề hết sức đáng buồn, xuất phát từ nguồn cơn là những khó khăn trục trặc trong đời sống tình cảm vợ chồng. Bởi vậy theo các chuyên gia, khi nhận thấy mối quan hệ tình cảm vợ chồng có sự trục trặc, bạn nên tách mình ra để hiểu rõ mình hơn và tìm hiểu luật hôn nhân gia đình để quyết định xem việc ly hôn có phù hợp với bạn và bạn đời hay không. Ngoại tình luôn là một vấn đề “đại kỵ” bạn không nên bước chân vào.

Ngân Khánh