Sợ vợ đi nuôi trai vì tháng nào cũng 'nộp' sạch lương vẫn kêu thiếu, nhìn bảng thu chi 20 triệu chỉ có cơm, canh, cá, thịt...anh chồng mới im re

Đã không còn là chủ đề mới lạ nhưng cứ mỗi lần nhắc đến phí sinh hoạt hàng tháng là ai nấy đều chán nản. Nhất là trong tình hình ngày nay xăng tăng, ngày mai thịt tăng trong khi lương lậu thì vẫn cố định như thời buổi hiện tại, tính toán sao cho thu chi cân bằng là chị em đã cảm ơn trời đất rồi. Trường hợp được tài khoản N.H chia sẻ mới đây là một ví dụ:



"Lâu nay cứ tưởng vợ cho tiền "trai", cuối tháng vợ ném cho phát như này đau điếng. Hỏi sao cuối tháng đi vay tiền. Chi tiêu tháng 10/2019 có 20 triệu chứ mấy. Cũng chỉ cơm cá thịt (canh, rau, trứng... nhà trồng được), nhu yếu phẩm bình thường chứ không phải sơn hào hải vị gì cả mà không phải ít tiền đâu các ông bố ạ. May là vợ chồng nhà mình không một chút son phấn, nước hoa hay thời trang gì hết mà còn choáng. Vậy nên mình thật sự cảm phục vợ chồng nào thu nhập dưới 10 triệu mà vẫn thu xếp được cuộc sống và con cái đó".

Dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao





Đính kèm với dòng tâm trạng là những bản thống kê chi chít các khoản chi tiêu hàng ngày. Từ những khoản nhỏ nhất là gửi xe, mua mắm muối dưa cà đến các khoản lớn như tiền điện, tiền nộp học cho con... đều được ghi lại vô cùng cụ thể.

"Sương sương" có vài ba khoản ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cố định thôi mà tổng đã lên đến 20 triệu đồng. Những khoản như tiền đóng học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền đi chợ hàng ngày…gần như đã là cố định, chưa hề tính đến việc phát sinh các khoản như ma chay, hiếu hỉ, thăm hỏi, đối nội, đối ngoại; các khoản dự phòng khi ốm đau, bệnh tật cần đi khám bác sĩ, thế nên có thể nói, khoản chi 20 triệu trên là khoản chi trung bình hàng tháng chứ không phải cá biệt gì cả. Thật là một con số hơi "rợn gáy" với những gia đình nào tổng thu nhập chỉ có hơn chục triệu.

Các khoản chi tiêu từng ngày trong tháng được liệt kê rõ ràng



Tuy nhiên, nhìn bảng thống kê chi tiết từng khoản trong cả tháng mới thấy những người phụ nữ trong gia đình quả thật là những "kế toán" tài ba khi có thể tính toán, thu chi sao cho vừa vặn cả tháng. Nếu không tự tay mua sắm, chi tiền chắc hẳn cánh mày râu chẳng thế nào hiểu được nỗi khổ này.

Không ít ông chồng phàn nàn rằng lương hàng tháng đưa hết cho vợ để lo các khoản chi tiêu trong gia đình, chỉ giữ lại một khoản rất nhỏ để chi tiêu cá nhân. Lương của hai vợ chồng gộp lại cũng được một khoản kha khá, nhưng vợ vẫn kêu không đủ. Nếu có góp ý về cách chi tiêu của vợ thì các bà lại nhảy dựng lên, vợ chồng mâu thuẫn, chiến tranh lạnh khiến gia đình mệt mỏi, “cơm không lành, canh không ngọt”.

Hình ảnh về bảng thống kê chi tiêu của cả gia đình trong tháng ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong khi các chị em đều gật gù đồng tình, như thấy mình trong đó, thì các ông chồng thì không khỏi ngạc nhiên.

Từ những khoản nhỏ như tiền gửi xe đến các khoản lớn như nộp tiền học cho con, hay mua thịt cá



Không ít bà vợ chẳng ngần ngại ghim tên chồng mình vào bên dưới phần bình luận để chứng minh những chi phí sinh hoạt bình thường như bất kỳ gia đình nào:

- Nhiều khi cứ bị bố mẹ so sánh, bố mẹ tiêu 3 triệu/ tháng còn thoải mái, chúng mày tiêu hoang nọ kia. Dẫu biết là kinh tế ngày càng khó khăn trong khi cuộc sống có bao nhiêu thứ phải lo nhưng có những khoản như ăn, mặc, ở, tiền bỉm sữa, học hành của con cái chẳng thế nào cắt đi được. Tiền chồng đưa thì có mức cố định rồi, nhiều hôm cứ đến 20 hàng tháng là hoang mang, chẳng may phát sinh một cái đám cưới thôi là lại bị âm tiền ngay. Nhiều lúc chả dám kêu than với chồng sợ lại nghe phàn nàn tiêu hoang phí.

Chỉ có chi phí sinh hoạt hàng ngày mà tổng số tiền đã lên tới ngót nghét 20 triệu đồng



- Tiêu tiền cũng phải cả một trời nghệ thuật của việc suy nghĩ tính toán... Tháng trước mình cũng học mọi người ghi lại toàn các khoản chi tiêu từ 2.000 hành, 3.000 gửi xe đến tiền triệu. Cuối tháng tổng kết mới thấy sợ lương hai vợ chồng 11 triệu mà tiêu hết những 17 triệu đồng. Mong các ông chồng thấy bảng chi tiêu này mà thông cảm cho các bà vợ, cứ bảo sao tháng nào cũng phải nghe ca thán hết tiền.

Theo Dung (SHTT)