Sở hữu 5 điểm này, vợ sẽ bị chồng bỏ ngay lập tức

Thường xuyên làm "bục" sĩ diện của chồng



Bạn liên hồi kể về những tật xấu của chồng, những chuyện riêng tư đáng lẽ chỉ nên tâm sự “ở chốn 2 người” cho tất cả mọi người biết. Bạn lớn tiếng, cao giọng với anh ấy khi có mặt người khác, bạn tỏ thái độ khó chịu và bắt anh ấy làm theo ý bạn ở chốn đông người. Bạn không giới thiệu anh ấy trong những cuộc gặp mặt với bạn bè của bạn,… Đó chính là những sai lầm rất lớn mà bạn cần sữa chữa ngay bởi đàn ông thật sự rất coi trọng sĩ diện của bản thân.

So sánh chồng với những người đàn ông khác

Đây có lẽ là điều mà nhiều phụ nữ mắc phải, dù nhiều hay ít, công khai hay âm thầm so sánh. So sánh này sẽ khiến chồng bạn cảm thấy tổn thương, bị coi thường và bị trách móc. Trước người đàn ông khác chồng bạn thường cảm thấy không an toàn và sợ thua kém. Nếu như bạn lấy ưu điểm của người đàn ông khác so sánh với chồng mình sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy lo lắng, bất an, đánh mất đi sự tự tin vốn có. Bởi thế, đây là điểm mà phụ nữ cần cố gắng tránh tối đa.

Ảnh minh họa.

Ghen tuông vô lý

Bản chất của đàn ông là thích tự do. Nhưng nhiều phụ nữ khi đã kết hôn thì xem anh ấy như một vật sở hữu. Mọi động tĩnh của anh ấy đều phải báo cáo với bạn. Chỉ một chút nghi ngờ nào đó là bạn sẵn sàng làm ầm lên, thậm chí tìm đến tận đối tượng khả nghi để “vạch mặt”.

Việc ghen tuông vô lý của vợ sẽ khiến đàn ông có cảm giác như mình đang bị tù giam lỏng. Họ sẽ không muốn ở bên một người mà đi đâu, làm gì cũng phải trình báo, kiểm soát họ mọi lúc mọi nơi.

Không biết tranh cãi

Phụ nữ thường tranh cãi theo cảm xúc, tập trung vào tiểu tiết hơn là theo lý trí và các vấn đề tổng thể. Vì điều này mâu thuẫn thường không bao giờ được giải quyết khi cả hai không kiềm chế được cảm xúc để lắng nghe nửa còn lại.

Để tránh điều này, là vợ, bạn hãy tập trung cùng nhau giải quyết các vấn đề. Cố gắng thảo luận mọi việc trước khi nó bị đẩy tới đỉnh điểm mâu thuẫn. Khi có cuộc trò chuyện quan trọng, hãy chạm vào bạn đời để khiến họ cảm thấy thoải mái. Nhớ một nguyên tắc: Người này nói, người kia nghe.

Trong cuộc cãi vã, nếu quá nóng giận, hãy rời khỏi phòng, dù chỉ trong nửa phút. Khi bạn bình tĩnh lại, việc trò chuyện sẽ hiệu quả hơn

Coi thường chồng/gia đình chồng

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, gia đình chỉ có thể hạnh phúc nếu như cả hai vợ chồng đều nhận rõ và hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Trong trách nhiệm đó bao gồm cả những trách nhiệm đối với gia đình đôi bên.

Coi thường không chỉ gây đổ vỡ trong hôn nhân mà còn khiến người kia bị tổn thương. Phải đối mặt với những lời chì chiết, miệt thị từ chính bạn đời, chồng/vợ bạn không thể sống một cuộc sống bình thường và bị dằn vặt bởi cảm giác thấp kém, thiếu tự tin.

Phương Nghi (t/h)