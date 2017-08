Phụ nữ ơi, đừng tưởng đàn ông khờ khạo!

Ở chỗ tôi ở vừa xảy ra một vụ đánh ghen. Đây không phải là lần đầu người đàn bà ấy đi đánh ghen. Theo như bà nói thì chồng bà xưa vốn hiền lành, yêu vợ, thương con lắm. Từ khi ông ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh, đi đâu cũng có gái “bu” vào. Chồng mình ngoan mà thiên hạ nó hư, bà không làm căng thì có ngày con bà mất bố.

Bao lần bà bị tổ trưởng dân phố nhắc nhở vì tội gây rối, bao lần bị mời lên trụ sở công an phường vì bị tố “xâm phạm quyền tự do thân thể người khác” và tội “cố ý gây thương tích”. Ấy thế nhưng bà vẫn luôn nói: “Chồng tôi, tôi không giữ thì ai giữ cho tôi?”.

Chồng bà, theo như lời đồn thì cũng có tính lả lơi, gặp đàn bà con gái cũng hay vờn hoa ghẹo bướm. Cái miệng khéo ăn khéo nói của ông, nay thêm chút hào phóng của kẻ có tiền cũng “cua” được vài nàng. Những mối quan hệ cũng chỉ là trai gái chơi bời chứ không phải cặp kè hay bao bồ nhí gì. Mỗi lần vợ ông nghe tai tiếng với cô nào về tra hỏi ông, ông đều bảo là người ta cứ “sáp” vào ông chứ ông có vợ đẹp con khôn, thèm gì mấy người không chính chuyên đàng hoàng đó. Mười lần như một, ông nói, vợ ông tin, tất nhiên là cũng có dăm câu dọa dẫm, dỗi hờn.

Có một điều lạ là khi đàn ông phát hiện vợ mình ngoại tình, việc đầu tiên anh ta làm là lôi vợ mình ra chửi, ra đánh. Rồi sau đó tùy theo mức độ, hoàn cảnh và tính cách mỗi người mà họ quyết định chia tay hay tha thứ. Còn đàn bà khi phát hiện chồng mình ngoại tình, việc đầu tiên là đi tìm tình địch để “giã” một trận cho chừa cái tội cướp chồng. Có người thì đi một mình, có người rủ cả anh em bạn bè, có người mang theo cả con đi đánh ghen. Chưa cần biết là chồng mình theo gái hay gái theo chồng mình, cứ đánh tình địch một trận cho hả hê cái đã, bất chấp sau đó hậu quả nhiều khi rất “đắng lòng”.

Đa số các bà vợ có chồng ngoại tình đều cho rằng chồng mình bị người ta dụ dỗ, lôi kéo, gài bẫy, bỏ bùa... Nói chung, chồng mình tính vốn nghiêm túc, chồng mình hư là do đàn bà thiên hạ tất, kiểu “không có phụ nữ lăng loàn thì làm sao có đàn ông hư hỏng”. Và rồi bao nhiêu tội nợ, bao nhiêu uất ức họ đổ lên đầu tình địch hết.

Sáng nay, tôi đọc thông tin về một vụ đánh ghen ở Vĩnh Long. Theo đó người mẹ và hai đứa con vì nghi ngờ một phụ nữ ở cùng địa phương có quan hệ tình cảm với chồng mình nên đã đi tìm tình địch để nói chuyện. Sau khi gặp mặt, ba mẹ con đã hành hung đối phương, sau đó còn lột quần áo tình địch giữa chốn đông người. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 12%, còn ba mẹ con đã bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Một người đàn ông lăng nhăng, nhưng đau khổ lại do hai người đàn bà gánh chịu, thậm chí còn liên lụy cả những đứa con. Những vụ án như thế đã từng diễn ra rất nhiều, những người chồng vẫn vô can mặc vợ và nhân tình giành nhau phân thắng bại.

Các bà vợ lúc nào cũng “ngây thơ” cho rằng chồng mình bị người ta dụ dỗ, lừa gạt. Nhưng xin thưa, đàn ông đâu phải là trẻ con mà dễ bị lừa phỉnh, cũng đâu phải là lũ bò ngu ngơ để đàn bà con gái xỏ mũi vào mà dắt được thế. Nếu đàn ông mà đứng đắn, nghiêm túc, thủy chung, thì người ta có mời cũng quay lưng mà đi chứ đừng nói đến chuyện hở tý ra là say mưa, say nắng. Mối quan hệ bất chính có được là do hai người tạo nên, là “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”. Nhưng các bà vợ thì thà tin là chồng mình bị dụ dỗ, bị giăng bẫy còn hơn là tin chồng mình đã thay lòng đổi dạ phản bội vợ con.

Đừng thắc mắc vì sao đàn ông cho phép mình dễ dãi với những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Bởi họ biết, dù họ có sai đi chăng nữa thì vợ họ cũng chỉ khóc lóc, oán trách đôi câu rồi sẽ lại sẵn sàng tha thứ, mở rộng cửa đón họ về nhà. Và chỉ cần họ cứ cố sống cố chết đổ lỗi cho người thứ ba kia thì ngay lập tức họ sẽ biến thành nạn nhân đáng thương trong mắt các bà vợ theo kiểu “anh khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm”, hễ sểnh ra là bị người ta “giật” mất.

Vậy nên đàn ông ham vui thì cứ ham vui, bao tội nợ đã có vợ và nhân tình gánh chịu. Rốt cuộc, vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà.

Theo Lê Giang/Dân Trí