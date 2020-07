'Phần lớn cầu hôn nơi công cộng là a dua theo phong trào, làm lố'

Ngày 11/7, trên diễn đàn mạng dành cho giới trẻ đăng tải đoạn video một nam thanh niên mang hoa, nhẫn quỳ gối xuống vỉa hè để cầu hôn bạn gái.

Đến cuối clip, cô gái miễn cưỡng nhận bó hoa từ chàng trai còn chiếc nhẫn thì một mực không nhận. Lúc này, nam chính đã tỏ ra khá mất bình tĩnh, vứt chiếc nhẫn xuống vỉa hè rồi quay lưng bỏ đi.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người tại quán trà chanh trên đường Đỗ Đức Dục (Hà Nội). Ban đầu, có một số người vỗ tay hô hào cổ vũ, nhưng sau đó thấy tình cảnh không vui, mọi người đã khá im ắng, chỉ còn râm ran bàn tán.

'Đừng ép đối phương vào chân tường'

Nói về màn cầu hôn này, bạn Ngọc Minh (ĐH Luật Hà Nội) cho rằng: “Mình thấy màn cầu hôn rất dễ thương, bạn nam thật dũng cảm khi dám công khai cho mọi người biết”.

Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến không tán thành với cách làm của chàng trai.

"Tất cả đều rất bình thường cho đến khi nam chính thả cái nhẫn xuống đất, mất hết cả sự chân thành lẫn sự tôn trọng dành cho bạn nữ. Chưa được thì có thể làm lại, nhưng làm hỏng rồi thì hết cơ hội", là ý kiến của bạn Hạnh Nhung (19 tuổi, Hưng Yên).

Nam chính bỏ đi và để lại chiếc nhẫn khi cầu hôn thất bại. Ảnh cắt từ clip.

Thành Nam (22 tuổi, Hà Nội) cho hay: "Đủ tự tin đứng ở chỗ đông người cầu hôn thì càng phải can đảm hơn khi đối diện với lời từ chối. Đáng ra anh này phải tìm hiểu, thăm dò xem chị kia có đồng ý không, phải chắc chắn đến 80% thì mới nên cầu hôn công khai".

Cùng ý kiến, bạn Nguyễn Thanh Tâm (sinh viên năm cuối, ĐH Sân khấu Điện ảnh) chia sẻ: “Mình nghĩ đôi trẻ này mới quen nhau nên chàng trai mới bị từ chối. Có thể chàng trai đang dùng cách này để 'giữ chân' bạn gái. Cá nhân mình nghĩ cầu hôn có nhiều cách, mình không thích thể hiện kiểu này”.

Khi được hỏi về màn cầu hôn này, nhiều bạn trẻ nói trong tình yêu ai cũng thích lãng mạn, nhưng việc thể hiện sao cho phù hợp rất quan trọng, tránh trường hợp bị “lố” và phản tác dụng.

Minh Phương (26 tuổi, Hà Nội) cho rằng tỏ tình cũng có năm ba bảy cách, quan trọng là để nửa kia hiểu được tình cảm chân thành của mình. Chọn cách tỏ tình thế nào cũng phải nghĩ đến cảm giác của đối phương trước tiên. Nếu như khi tỏ tình đã muốn dồn dép người ta vào chân tường thì làm sao họ tin rằng có thể hạnh phúc khi ở cạnh bạn.

Tỏ tình không cần quá phô trương

Cũng tương tự như màn cầu hôn tại quá trà chanh, cuối năm 2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, chàng trai 28 tuổi đã ôm hoa, bóng bay quỳ gối tỏ tình với "người trong mộng". Người này còn nhờ sự trợ giúp của rất đông bạn bè trong công ty để thêm phần tự tin. Tuy nhiên, cô gái đã trả lại bó hoa và tìm cách bỏ đi.

Cách đây không lâu, nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ chia sẻ clip ghi lại cảnh nam sinh ôm bó hoa hồng và gấu bông màu cam khá to đến tìm gặp bạn nữ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, chàng trai vào tận lớp tìm "người trong mộng" để trao quà, song cô gái tỏ ra tức giận, liên tục quát mắng, xua đuổi và tìm cách thoát khỏi anh. Sau một hồi kiên nhẫn theo sau và không được bạn gái chấp nhận, nam chính tức giận ném bó hoa, gấu bông từ trên tầng 4 xuống đất rồi bỏ đi.

Chàng trai công khai tỏ tình với "người trong mộng" ở phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh chụp màn hình.





Theo Tiến sĩ Lý Tùng Hiếu (khoa Văn hóa học, ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP HCM), tỏ tình công khai là khác biệt với quan điểm, suy nghĩ của văn hoá Việt Nam. Vì vậy, nó có thể gây dị ứng cho nhiều người.

“Người phương Tây vẫn thượng tôn chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, nhưng không để sự tự do của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Khi hiện tượng này du nhập vào Việt Nam, đôi lúc nó lại thành trò lố. Đó là do nhiều bạn trẻ không biết những nguyên tắc và ý nghĩa của cách bày tỏ tình cảm ở phương Tây. Vì không biết rõ nên nhiều người lạm dụng nó một cách lệch lạc, đặc biệt là giới trẻ nơi đô thị”, tiến sĩ Hiếu phân tích.

Cũng theo tiến sĩ Lý Tùng Hiếu việc bày tỏ tình cảm nơi công cộng không có gì đáng nói nhưng người thực hiện phải biết cách tính toán, cân nhắc sao cho phù hợp với bối cảnh. Nếu làm cho đối tượng ngại ngùng, thậm chí là bực bội thì bạn sẽ không đạt được mục đích và phản tác dụng.

Ngoài ra, thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa bổ sung lý do nhiều bạn trẻ ngày nay thích tỏ tình nơi công cộng vì tâm lý thích thể hiện, thích chạy đua theo phong trào. Điều này dễ trở thành trò lố.

Phân tích kỹ hơn về tâm lý những người chọn cách tỏ tình nơi công cộng, thạc sĩ Hoa cho hay nhiều người nghĩ phải tỏ tình thật hoành tráng thì mới bày tỏ được tình cảm to lớn của mình dành cho đối phương.

“Như vậy là sai lầm bởi vì cái to lớn đó chỉ là hình thức. Điều quan trọng phải là nội dung lời tỏ tình. Hơn nữa, tâm lý bạn nữ dễ ngại ngùng khi đón nhận lời tỏ tình giữa chốn đông người. Bởi vậy, phần lớn họ sẽ không thoải mái, thậm chí tức giận. Từ đó, sẽ xảy ra một vài trường hợp các bạn nữ 'nhận đại' lời tỏ tình để tránh gây chú ý. Vài trường hợp khác có thể từ chối luôn vì cảm thấy quá tức giận. Đẩy đối phương vào trạng thái bị động như thế là sai lầm và chắc chắn không đạt được mục đích tỏ tình”, bà Hoa nói.

Theo Kiều Trang

Zing