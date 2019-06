Tây Ninh: Bé gái 11 tuổi bị đồng nghiệp của bố mẹ đột nhập chòi, dâm ô

Ngày 28/6, Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Trung Đức (sinh năm 1993, ngụ ấp Đồng Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Đào Trung Đức.

Gia đình anh Hải (sinh năm 1983, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) cạo mủ cao su thuê cho nhà ông Q. Vào khoảng 19h ngày 23/6, anh Hải cùng vợ và con gái là cháu H. (sinh năm 2008) đi đến ngủ tại chòi rẫy cao su của ông chủ để chờ đến đêm khuya đi cạo mủ cao su.

Đến khoảng 2h ngày 24/6, vợ chồng anh Hải đi cạo mủ cao su, để cháu H. ngủ một mình tại chòi rẫy. Một lúc sau, H. bị một thanh niên lẻn vào sờ vào những vùng nhạy cảm nên cháu thức giấc kêu la. Người thanh niên bịt miệng khống chế H. và kêu cháu cho tiếp tục sờ vào vùng nhạy cảm. Cháu H. không đồng ý nên người thanh niên bỏ đi. Cháu H. bật đèn lên nhìn thấy mặt người thanh niên.

Một lúc sau thì người thanh niên đó quay trở lại, cháu H. hoảng sợ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị người này nắm áo kéo lại và khống chế không cho nói sự việc với gia đình. Khi anh Hải và vợ xong công việc trở về thì cháu H. cho biết sự việc nên gia đình báo Công an xã Suối Ngô.

Nhận được tin báo, Công an xã phối hợp Công an huyện Tân Châu tiến hành điều tra và truy bắt được kẻ dâm ô là Đào Trung Đức.

Tại cơ quan điều tra, qua thử nhanh, công an phát hiện Đức dương tính với ma tuý. Đức cũng thừa nhận hành vi của mình và cho biết do gia đình Đức cùng cạo mủ cao su thuê cho ông Q. Phòng của Đức ở gần phòng ngủ của anh Hải nên biết khi đi cạo mủ, anh Hải thường để con gái ở lại một mình trong phòng. Do đó, Đức đã lẻn vào giở trò đồi bại.

Được biết, Đức có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

