Nữ sinh mang bầu (1): Thiếu hiểu biết và quan hệ bừa bãi

Vượt cạn một mình, sinh con xong liền vứt bỏ

Mới đây, thi thể trẻ sơ sinh khoảng 4kg trong một túi nylon trong thùng rác và bị rác phủ kín được phát hiện ở Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội khiến những người phát hiện không khỏi bàng hoàng và thương xót. Đau đớn hơn khi biết người mẹ sinh con rồi vứt bỏ trong thùng rác lại chính là một nữ sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Nữ sinh Lương Thị Hà My, 20 tuổi.

Cách đó không lâu, một nữ sinh đang học lớp 10 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình bỗng nhiên đẻ con tại trường. Nữ sinh này sau sinh đã bỏ con ở nhà vệ sinh vì sợ mọi người phát hiện.

Gần một năm trước, sự việc nữ sinh Đinh Thị V.A - sinh viên năm cuối Đại học Văn hóa Hà Nội (quê huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống đất dẫn đến cháu bé tử vong đã gây rúng động dư luận vì sự nhẫn tâm của những nữ sinh mang bầu. Hay nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội khi đang thực tập ở một bệnh viện bất ngờ chuyển dạ. Nữ sinh này đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 để đẻ rồi nhẫn tâm vứt đi đứa con sơ sinh còn nguyên dây rốn của mình.

Thai nhi bị vứt bỏ vào thùng rác sau khi mới sinh được phát hiện ở Văn Chương, Hà Nội. Ảnh TL

Mang bầu khi vẫn còn đi học giờ đã không còn là chuyện lạ. Điều đau xót là rất nhiều những đứa trẻ được sinh ra từ "bà mẹ bất đắc dĩ" này đã bị vứt bỏ nhẫn tâm ngay sau đó. Tại sao một người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày có thể đang tâm vứt bỏ đứa con của mình như vậy?

Vì sao với những nữ sinh đã có học thức, nhận biết nhất định mà lại gây ra hành vi tàn ác với núm ruột của mình? Nhìn nhận về nhiều vụ việc khiến dư luận kinh hãi về những hành vi vứt bỏ con mới đẻ của mình, chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thanh Vân (Trung tâm tư vấn tâm lý Phúc Ngân) cho rằng, một thực tế hiện nay mà chúng ta cần nhìn nhận là khá nhiều trẻ phát triển mất cân bằng giữa tâm lý và sinh lý. Các chế độ ăn uống và yếu tố thực phẩm kích thích cơ thể phát triển hệ sinh dục và tuyến hoocmon tình dục sớm trước khi tâm lý phát triển.

Về mặt thể xác, đứa trẻ đã sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục nhưng về mặt tâm lý thì chúng chưa được chuẩn bị và sẵn sàng cho việc đó. Yếu tố này cộng thêm các chất xúc tác là: xu hướng xã hội, nguồn thông tin về tình dục tràn lan dẫn đến việc quan hệ tình dục thiếu hiểu biết, thiếu an toàn. Thiếu hiểu biết lại còn quan hệ bừa bãi và hệ quả xảy ra là chúng lo sợ, bối rối không biết phải làm gì để giải quyết hậu quả và những tình huống đau lòng đã xảy ra.

"Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ và giải quyết một vấn đề nào đó. Điều đó do cách mà người đó được giáo dục, do cách mà người đó tiếp nhận các thông tin, quan niệm, suy nghĩ… Một trong những điều tác động đến hành vi của một người khi sinh con ngoài ý muốn là tâm lý của người mẹ đó tại thời điểm đó. Nếu họ đủ bình tình và minh mẫn, họ sẽ lựa chọn một giải pháp tích cực. Ngược lại, nếu họ ở trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, họ sẽ lựa chọn một giải pháp tiêu cực. Dù thế nào những hành động tàn ác như vậy cũng khó chấp nhận" – chuyên gia tâm lý Thanh Vân cho hay.

Vi phạm pháp luật mà không hay

Chuyên gia tâm Trịnh Trung Hòa cho rằng, đã thiếu hiểu biết nhưng vẫn quan hệ bừa bãi là thực trạng của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Có những bạn trẻ nghĩ quan hệ lần đầu hay xuất tinh ra ngoài không thể mang thai, nhưng dù dùng biện pháp, xác xuất mang thai là vẫn có.

Mang thai ngoài ý muốn khi chưa sẵn sàng, sợ lộ mà "vượt cạn" một mình như nhiều trường hợp trên là rất nguy hiểm. Về sau dễ vô sinh mà tính mạng cũng rất nguy hiểm khi tự đẻ. Đau lòng hơn nữa là hành động của những nữ sinh sẵn sàng vứt bỏ đi núm ruột của mình. Dù bất cứ lí do nào thì đó cũng là điều hết sức sai lầm mà còn vi phạm pháp luật.

Ở đây những "người mẹ bất đắc dĩ" này là những người có trình độ, hiểu biết, nhận thức được việc mang thai đến 8-9 tháng sinh ra một đứa con mà lại giết hại như vậy thì đó là một tội ác, vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm. Đừng vì buông thả lại còn kém hiểu biết mà sống gấp, rồi tàn nhẫn với chính đứa con của mình.

Dưới góc độ pháp luật, theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), bé sơ sinh, sinh ra còn sống thì được xác định là con người và được pháp luật bảo vệ. Người mẹ lại vứt bỏ dẫn đến bé tử vong, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của phát luật. Trong trường hợp do tập tục lạc hậu, tình trạng quẫn bách, người mẹ vứt bé sơ sinh vào thùng rác dẫn tới tử vong, người mẹ sẽ phạm tội giết con mới đẻ.

Tại Khoản 1 của Điều 24 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người mẹ nào bị ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong vòng 7 ngày tuổi sẽ bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Cơ quan công an sẽ chứng minh đứa con còn sống do hai nguyên nhân, tư tưởng lạc hậu mà giết con hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Phương Thuận