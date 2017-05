Những lời người vợ nào cũng thiết tha mong được nghe từ chồng

"Anh có thể giúp gì cho vợ không?"

Với những câu hỏi thể hiện sự khiêm nhường như thế này, không người vợ nào không cảm giác được an toàn, được yêu thương để chia sẻ nhiều hơn. Cô ấy sẽ cảm giác sẽ dễ dàng hơn khi đề cập đến một vấn đề nào đó. Cô ấy hiểu rằng có người đang sẵn sàng lắng nghe cô ấy. Với phụ nữ, nhiều khi bạn chỉ cần thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, như thế là quá đủ!

“Tối nay đi chơi với đám bạn của anh, em nhé!”

Trên thực tế, một số đàn ông ngay cả khi đã có bạn gái, vẫn thích được tự do một mình đi chơi với bạn bè của họ. Họ có thể để mặc bạn gái ở nhà hoặc đi chơi với bạn của nàng vì họ chỉ muốn dành thời gian vui chơi bên bạn bè của họ. Vì vậy, việc được đề nghị xuất hiện trong những bữa tiệc có những người bạn hoặc người thân của chàng là một cách để phụ nữ cảm thấy mình là một phần quan trọng đối với đàn ông.

Em thực sự là một “món quà giá trị” trong đời anh

Trên thực tế, không một ai hoàn hảo cả. Ai cũng có những sai lầm, khuyết điểm, rủi ro… Và vợ bạn cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng là một người chồng tốt và tâm lí, hãy luôn để cô ấy hiểu rằng, cô ấy đã, đang và mãi mãi có giá trị với suốt cuộc đời anh.

Trong vai trò làm mẹ, nếu bạn nói những câu này, chắc chắn vợ sẽ cảm động

- "Lần đầu làm mẹ ai cũng mắc phải sai sót chứ không phải chỉ mình em đâu!": Lần đầu tiên làm mẹ chắc hẳn cô ấy sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, ví dụ sau khi cho em bé bú xong mẹ quên cho bé ợ hơi và đặt bé xuống giường ngủ ngay khiến bé bị sặc sữa. Lúc này, hơn ai hết cô ấy vô cùng bối rối và lo lắng.

Và người chồng - dù cũng như cô ấy - thiếu kinh nghiệm chăm con nhưng hãy bình tĩnh, trấn an và nhẹ nhàng nhắc nhở vợ chú ý cho những lần sau, thay vì trách móc "Sao em có thể bất cẩn như thế, lỡ con có chuyện gì thì làm sao!" hay "Sao em đoảng thế, có mỗi việc trông con mà làm cũng không xong". Điều này sẽ khiến cô ấy tự tin hơn với vai trò làm mẹ của mình.

- "Nếu quá mệt mỏi, em hãy dựa vào anh đây này!" Do thay đổi hormone cộng với việc phải chăm con vất vả khiến phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, lo lắng, bất an và hay cáu giận vô cớ. Những lúc này, anh xã hãy luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên, an ủi và làm chỗ dựa cho cô ấy. Điều này sẽ giúp cô ấy bình tĩnh, cân bằng lại cảm xúc của mình và làm tốt vai trò của người mẹ hơn. Tuyệt đối không được trách mắng hay to tiếng với cô ấy dù cô ấy có sai cỡ nào đi nữa nhé!

- "Em là một người mẹ tuyệt vời!": Bạn phải hiểu rằng, dù rất cố gắng nhưng vì là lần đầu tiên sinh con nên việc vợ bạn thiếu kinh nghiệm chăm con là điều đương nhiên. Do đó, khi cô ấy làm được điều gì tốt cho con, hãy dành cho vợ bạn lời khen để động viên, khích lệ cô ấy học hỏi nhiều hơn nữa. Câu nói này giúp cô ấy có thêm năng lượng trong hành trình làm mẹ đầy cam go và thử thách của mình.

