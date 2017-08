Nhiều người chồng phải trả giá đắt vì những điều tưởng "vô hình" trong hôn nhân

Vô tâm

Đàn bà lấy phải người chồng vô tâm, cả đời lủi thủi với những cô đơn. Không phải là tiền bạc, là giàu sang hay vật chất gì, mà là cảm giác được yêu thương và trân trọng dù có thế nào. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu hết mong muốn giản đơn ấy của đàn bà. Thậm chí có những người chồng chẳng thiết tha muốn hiểu, như quá nuông chiều những sự vô tâm. Đàn bà vì vậy mà xót xa, mà hờn tủi, mà lủi thủi cả một đời...

Điều đáng trách nhất của đàn ông chính là luôn tỏ ra họ quá bận rộn để nhớ những điều cần thiết nhất. Thật ra, sẽ không có người đàn ông nào bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày để hỏi han vợ mình.

Bạn có vợ, bạn là một người đàn ông may mắn, vì vậy đừng bỏ quên vợ. Đừng viện cớ quá bận rộn mà quên không gọi điện, nhắn tin hay nhận ra vợ vừa có mặt ở gần bạn. Lần tới khi nhìn thấy vợ, hãy ôm cô ấy vào lòng và nói yêu nàng. Hãy để vợ biết nàng là mối ưu tiên hàng đầu của bạn bằng cách đặt cô ấy lên trên công việc, sở thích tụ tập với các chiến hữu hay xem TV, chơi game. Khi ở nhà, hãy ngồi trò chuyện với vợ, kể cho cô ấy nghe một ngày của bạn, những suy nghĩ, lo lắng và cả những chuyện buồn cười bạn trải qua.

Ỷ lại

Một ông chồng ỷ lại, lúc nào cũng coi vợ như người máy, có thể làm được mọi thứ và cung cấp mọi điều, không sớm thì muộn, người vợ đó cũng chán chồng.

Phụ nữ có rất nhiều áp lực và công việc phải làm trong cuộc sống. Đôi khi đàn ông thấy phụ nữ đảm đang và nắm được mọi cái trong nhà nên ỷ lại vào cô ấy, coi vợ như một người máy, một cửa hàng mà bất cứ thứ gì anh ta thích đều “hô” một tiếng là vợ phục vụ. Cách sống đó sẽ giết chết tình cảm vợ chồng.

Phụ nữ không ngại hi sinh nhưng họ muốn chồng hiểu và tôn trọng mình. Cô ấy có thể vất vả vì chồng cả ngày nhưng mỗi tối chồng nên dành thời gian trò chuyện, xoa bóp vai cho vợ mình. Một người luôn phải hi sinh và một người coi chuyện hi sinh của đối phương là hiển nhiên sẽ không thể nào hạnh phúc.

Hay nổi nóng

La hét vợ là hành động khó chấp nhận và cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Đánh vợ lại càng đáng phê phán. Nổi trận lôi đình, mắng mỏ vợ, ném đồ đạc và đe dọa... đều là các hình thức bạo hành.

Một số phụ nữ so sánh việc chung sống với một người đàn ông nóng tính giống như sống chung với một ngọn núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng chực tuôn trào mà không báo trước. Đôi khi chỉ một bất đồng nhỏ cũng có thể ném người vợ ra khỏi sự cân bằng và làm hỏng một ngày hoàn hảo của cả gia đình.

Là đàn ông, bạn cần học cách kiểm soát tâm trạng để có cách phản ứng bình tĩnh, với sự yêu thương. Khi bạn làm vậy, vợ sẽ cảm thấy an toàn và luôn được yêu thương khi ở bên bạn.

Chỉ coi mẹ là nhất

Đây thực là điều mà không ít bà vợ gặp phải. Nó là nguyên nhân âm ỉ nhưng dữ dội khiến không ít cặp đôi phải ly hôn.

Hãy để ý mà xem, khi bạn hiểu mẹ nhưng cũng che chở cho vợ, người khác sẽ nói bạn khéo léo vì cũng không vì bênh vợ mà bạn này nọ với mẹ. Còn, nếu bạn chỉ bênh mẹ, hàng xóm sẽ dị nghị bạn là người này, người kia, là đàn ông bám váy mẹ và đối xử tệ bạc với vợ mình.

Mẹ có thể thông cảm và hiểu được, cũng dễ dàng tha thứ khi bạn bênh vực vợ. Nhưng đổi lại, vợ sẽ cảm thấy vô cùng bị tổn thương nếu không khi nào nhận được một câu bênh vực của chồng. Và tình cảm khi đã rạn nứt đó thì khó lòng mà hàn gắn. Tình mẫu tử có thể vì chuyện gì đi chăng nữa cũng không xa cách. Còn tình vợ chồng thì…

Chúng ta cần một đối tác lâu dài và đáng tin cậy trong việc dạy dỗ con cái và xây dựng tổ ấm trong suốt quãng đời còn lại. Bởi thế người vợ của chúng ta cần phải cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Chúng ta cũng có trách nhiệm nêu gương cho con cái mình một ví dụ về cách người chồng chăm sóc, yêu thương và bảo vệ vợ mình.

Cô ấy mới chính là "nữ hoàng" trong nhà bạn. Mẹ của bạn hay con cái đều không chia sẻ với bạn mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời này. Chỉ có bạn và người vợ hiện tại của mình là đi cùng nhau trên cuộc hành trình này, cùng nhau đưa ra quyết định, cùng nhau hành động, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

Phương Nghi (t/h)