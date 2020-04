Người cũ gõ cửa lúc nửa đêm và mảnh giấy 8 chữ để lại: Bài học "tuyệt đối đừng quên" cho phụ nữ khi quá khứ hỏi thăm!

Ồ hóa ra mình vốn rất quan trọng với anh ấy nhưng anh ấy trước đó đã chẳng nhận ra thôi. Hoặc hóa ra, cô nàng mà xưa kia anh ta chạy theo thực chất chỉ là một phút bốc đồng để anh nhận ra tình yêu đậm sâu này là thực. Cũng có khi là anh ta không tồi như mình tưởng, bằng chứng là tình cảm bao lâu vẫn còn...

Nhưng bạn ơi, hiện thực nghiệt ngã hơn bạn tưởng rất nhiều. Những lý do sau mới đích thực là lý do cho việc anh ta lại gõ cửa bạn ngày hôm nay, đặc biệt là buổi đêm nữa.

Bạn tình tốt nhất lúc trống vắng chính là... tình cũ

P. vốn nghĩ nếu có ngày nào H. quay lại nhất định cô sẽ tha thứ. Đã 3 năm trôi qua nhưng hình bóng H. đã bao giờ phôi pha trong cô đâu. Ai cũng có thể sai lầm, kể cả cách H. quả quyết dứt áo ra đi: "Anh uống say quá T. lỡ có bầu rồi. Thực sự với em đây là 1 sự cố. Anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng bây giờ nhà người ta bắt đền, anh phải chịu trách nhiệm".

Đúng đó chỉ là 1 sự cố và số trời không sắp xếp để P. đến với H. Vì thế P. gạt nước mắt hé cửa nhìn đám xe hoành tráng nhà bạn trai đi qua cửa trong lễ đón dâu hôm ấy.

Đến bây giờ là 3 năm, P. vẫn không thể quên H. bởi H. đôi lúc vẫn nhắn tin thống thiết: "Anh không có hạnh phúc, anh vẫn không thể quên em". Nhưng rồi cuộc sống cũng trôi đi. 3 năm sau, H. đến gõ cửa và thổn thức như thế. H. có hơi men, có lẽ khi say người ta thật thà nhất.

Họ ập vào nhau như thế xóa hết những hờn ghen xưa kia, cả những thù oán này nọ. "Anh rất tiếc yêu em mà không thể mặc cho em chiếc váy cô dâu", H. nói thế. Còn P. thì hạnh phúc, cảm giác yêu đương vẫn như ngày nào.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy H. đâu, trên bàn có 1 mảnh giấy: "Xin lỗi em, hôm qua anh say quá". P. nhấc máy gọi, nhưng H. không thưa. Cô thất thần đến gần ngôi nhà bề thế H. đang ở.

Và cô thấy bóng vợ chồng H, vợ H. đang mang mang thai lớn, có sự giằng xé, thanh minh: "Ai bảo hôm qua anh đuổi em ra khỏi nhà, em cứ ghen tuông lung tung thôi. Hôm qua anh chẳng biết đi đâu. Anh về nhà mẹ thôi mà, không tin em cứ hỏi mẹ xem. Thôi đừng giận anh nữa mà con buồn đó".

P. cay đắng, muôn đời cô vẫn luôn là kẻ khờ khạo, bỗng chốc cô đã thành " tình một đêm " của người cũ, một món ăn miễn phí cho anh chàng lúc cơ nhỡ vì bị vợ đuổi, vì sinh lý có thể đang không có nơi giải quyết.

Bí mật của chồng cũ "không rủ cũng tới"

Linh chia tay chồng vì khoản nợ cuối cùng là 1,3 tỷ mang về: "Em ơi cứu vớt đời anh". Linh không có sức nào mà cáng đáng thêm lần nào nữa, lần này Linh mạnh tay nợ của ai người đó trả, cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc.

Chính vì thế, mà tuy chia tay nhưng thực ra Linh cũng không quá thù hận chồng cũ. Nhưng dù sao, đến giọt nước tràn ly này là 10 năm của 1 người vợ tần tảo làm đến đâu, lo liệu trả nợ cho chồng. Vì cố gắng níu giữ 1 gia đình nên Linh cố, nhưng sức tàn lực kiệt, nhưng khoản nợ đập vào mặt khiến Linh có lẽ mất đi vài năm tuổi thọ mỗi lần.

2 năm sau, chồng cũ Linh gõ cửa "Anh không thể nào quên vợ, anh đã bỏ hẳn cờ bạc và hối cải rồi", vì những kí ức cũ đã nguôi ngoai, vì tình cảm cũng vẫn còn, anh ta lại còn là bố của 2 đứa con mình nên Linh đã xao lòng. Lúc đó Linh đã có người theo đuổi, 1 người đàn ông hơn hẳn chồng cũ về mọi mặt, nhưng Linh chưa nhận lời.

Lúc này đứng giữa 1 bên là người mới, 1 bên là bố của các con mình, Linh lại quên chuyện xưa. Cô tạm gật đầu cho thử thách quay lại. Trong lúc âu yếm chồng Linh thủ thỉ: "Em và con là tất cả của anh. Nên lỡ có chuyện gì em vẫn tha thứ cho anh nhé". Linh tắt ngấm nụ cười: "Chuyện gì là chuyện gì?'. Chồng Linh cười xòa: "Anh đùa, không có chuyện gì đâu".

Thế nhưng mấy hôm sau lúc Linh đi làm, bị mấy người đàn ông chặn lại đề nghị nói chuyện. Họ nói rằng chồng Linh hiện đang nợ 8 tỷ và bọn họ biết anh ta đang ở cùng cô. Khôn hồn thì bỏ tiền ra cứu chồng nếu không mạng anh ta không yên ổn, con Linh cũng không có cửa tới trường nữa. Linh suýt ngã.

Thì ra thế, những lời ngon ngọt kia hóa ra chỉ là ngụy biện. Anh ta tìm đến với Linh là để kiếm 1 chỗ trú ẩn và lại muốn vợ cũ dang rộng vòng tay che chở cho anh ta như ngày nào. Yêu thương chỉ là cái cớ, được nói ra trong phút tuyệt vọng mà thôi.

Cũng may Linh chưa nghe lời rủ rê của chồng cũ mà đi đăng kí kết hôn lại không lại mất công ra tòa lần nữa. Nhưng nỗi đau cũ lại hiện về, đau hơn cả hôm ấy...

Phụ nữ dù mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng đừng vội... "mở cửa"

Có ai bảo phụ nữ tổn thương thì 4 phần do đàn ông, còn 6 phần do sự nhu nhược yếu đuối của chính họ. Bởi quyết định của bạn lựa chọn người đàn ông này hay không, cho anh ta cơ hội quay lại hay không, sống với anh ta bao lâu.... đều là do bạn lựa chọn cơ mà.

Đàn bà cũng thật là một giống loài kỳ lạ. Đã từng đau đớn như thế mà vẫn còn nhớ thương, vẫn có thể quên luôn được đớn đau khi người cũ gõ cửa, dù thời gian ấy có là bao lâu.

Miễn là đàn ông nói ngọt ngào, miễn họ thốt ra những lời có vẻ sâu xa, nhưng đằng sau đó là tình dục miễn phí, là những sự bạc nhược đường cùng, đến mức thấy chẳng còn chỗ nào hơn và anh ta lại nhớ đến tình cũ để... trú chân. Nhưng phụ nữ thì cứ mắt nhắm mắt mở và... mở cửa.

Không có tình yêu nào phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Đừng yêu lại người đàn ông đã bỏ đi, cùng đừng yêu lại người đàn ông bạn đã vứt đi. Thay đổi một người đàn ông là chuyện tương đối hoang đường. Và tình yêu bị bạc đãi, ngược đãi sau bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên cũng càng hoang đường nốt.

Nếu bạn chấp nhận thử thách để chịu đau thêm 1 lần nữa thì cứ việc mở cửa. Còn không, nếu trái tim bạn cho rằng, đây có thể là thật, tình cảm ấy vẫn có thể là thật và cũng không loại trừ cũng có ngoại lệ. Hãy thử thách lại lần nữa, anh ta phải chinh phục bạn lần nữa, phải đẩy nó lên một cấp độ khó hơn, đủ tin mới gật đầu.

Đừng vội vàng kéo nhau lên giường chỉ vì xưa kia chúng ta vẫn làm như thế, để rồi sau đó ngậm đắng nuốt cay thêm lần nữa rồi ôm vết thương lòng vì chẳng bao giờ còn tin vào đàn ông nữa. Trong khi đàn ông lừa bạn vẫn chỉ là... 1 người.

Phụ nữ có thể dại, có thể mù quáng, có thể yêu đuối, nhưng đừng cho phép mình yếu đuối, bạc nhược đến hơn 2 lần vì cùng 1 lý do, cùng 1 người. Đừng lấp đầy trái tim mình bằng bóng hình người cũ, như thế đâu có chỗ cho người mới tốt hơn bước vào. Bạn có thể đau thêm 1 lần nữa, nhưng đau lần nữa vẫn vì lý do cũ thì thật là ngu ngốc đấy!

Phụ nữ hãy nhớ trái tim mình là một ngôi nhà, không phải là chỗ nghỉ trọ ven đường. Hãy lựa chọn người bước vào thật kỹ và người cũ tuyệt nhiên càng phải lựa kỹ.

