Những lý do khiến chị em ngoại tình

Trên thực tế nhiều người đã tìm đến mối quan hệ ngoài luồng bởi cách suy nghĩ “ông ăn chả thì bà ăn nem”. Ngoại tình bởi lý do vì “ông ăn nem, nên tôi cũng phải ăn chả” chủ yếu xẩy ra ở phụ nữ.

Xét về logic bình đẳng, kiểu có đi có lại thì việc ngoại tình xuất phát từ lý do trên có vẻ như là hợp lý. Bởi “tôi và ông là 2 kẻ bình đẳng trong hôn nhân. Ông đi ra ngoài được tại sao tôi lại không. Ông mà không chuyên chính làm sao đòi hỏi được sự chuyên chính nơi tôi. Nhiều chị em đã có lối suy nghĩ như thế nên họ đã ngoại tình khi biết chồng không chung thủy.

Thế nhưng để “đạt” được sự bình đẳng đó thì cả hai vợ chồng đã vô tình bỏ quên “gia đình” của mình. Gia đình đó là “tổ ấm” của hai người, là “tổ ấm” của những đứa con.

Sở dĩ “gia đình” của những người chồng người vợ đó bị chính họ bỏ quên là vì cả hai chỉ nghĩ đến cá nhân mình, đến ý thích của mình. Nói cách khác là họ đều là những kẻ “vô trách nhiệm” với gia đình.

Lối suy nghĩ “ông ăn chả thì bà phải ăn nem” sẽ dẫn chị em phụ nữ đi đến con đường ngoại tình, cũng là cách đóng lại cánh cửa cuối cùng của hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ thường ngoại tình vì bị bỏ rơi, bị cô đơn hoặc bị chồng làm tổn thương. Ảnh minh họa

Ngoài lý do “ông ăn chả, bà ăn nem” thì phụ nữ thường ngoại tình bởi 2 nguyên nhân sau:

1. Vấp phải cám dỗ trong những ngày cô đơn: Với suy nghĩ phức tạp hơn, trong cuộc sống phụ nữ thường gặp nhiều cám dỗ hơn nam giới. Nhất là khi đang rơi vào trạng thái cô đơn, thất tình, vướng mắc trong chuyện tình cảm… người phụ nữ thường không thể kiểm soát nổi bản thân.

2. Quá nhiều áp lực: Vấn đề này thường gặp ở những phụ nữ là cánh tay phải của gia đình, lo về kinh tế cho cả gia đình. Lo chuyện nhà cửa, nuôi sống con cái và gia đình nội ngoại hai bên… khiến họ đối mặt với áp lực lớn dẫn đến “say nắng” nếu gặp phải người đàn ông trong mơ. Bước vào cuộc tình này, họ muốn tìm lại cảm giác yêu đương, quên đi thực tế.

Phụ nữ khôn ngoan thì hãy tránh xa “cánh cửa” ngoại tình

Không chỉ Đạo Phật mà cả Đạo Thiên chúa hay những tôn giáo khác đều xem hành vi ngoại tình là nguyên nhân mang đến sự bất hạnh cho con người. Giáo lý nhà Phật coi hành vi ngoại tình là thuộc vào hành vi tà dâm. Chữ tà dâm được hiểu một cách thô sơ nhất đó là những hoạt động tình dục không chân chính, không hợp pháp. Hiểu sâu hơn thì ngay kể cả ngoại tình trong tâm tưởng, tức là chỉ mới có ý muốn quan hệ tình dục với một người không phải là vợ hay chồng mình thì đều được xem là tà dâm.

Người có hành vi tà dâm thường phải chịu quả báo nặng nề, phải gánh lấy những khổ đau oan trái khó giãy bày, giải thoát. Nếu từ trong đau khổ mà nhận ra phải quấy, biết cách “quay đầu là bờ”, cố gắng tu tâm tích đức thì có thể hóa giải được nghiệp quả. Ngược lại, nếu tiếp tục dấn sâu vào thì đó chính là con đường dẫn tới thoái đọa địa ngục không xa. Nhìn những cái chết bất đắc kỳ tử do tà dâm mang đến chính là ví dụ cho thấy sự thoái đọa đi xuống địa ngục.

Tuy nhiên do không hiểu đạo lý này nên nhiều người đã mù quáng đi vào con đường ngoại tình mà không hay biết hậu họa tai hại của nó. Do nghĩ sai về tự do, về bình đẳng nên khi gặp những điều bất như ý trong đời sống hôn nhân, thay vì tìm cách để giải quyết thì nhiều người tìm đến ngoại tình như một liều thuốc để xoa dịu nỗi bất an khó chịu. Tìm đến người đàn ông khác để được xoa dịu nỗi đau bị chồng hoặc vợ phản bội là một trong những kiểu phản ứng thiếu sáng suốt đó.

Do vậy, nếu đứng trước bi kịch bị chồng phản bội, người phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm cách tháo gỡ kéo chồng ra khỏi vũng lầy tội lỗi đó. Còn nếu thấy chồng không còn xứng đáng là chồng là cha trong gia đình thì thẳng thắn giải quyết vấn đề bằng việc ly hôn. Chỉ khi đã ly hôn, đã sống cuộc đời độc thân thì khi đó mới nên bắt đầu một cuộc tình mới.

Hãy xác định một con đường đi sáng suốt cho đời mình. Không nên vì thấy chồng tội lỗi mà mình cũng tội lỗi theo. Bởi cuộc đời mình như thế nào là do nhân quả của chính mình tạo nên. Xác định rằng, mình sống tốt là sống cho chính bản thân mình đầu tiên, sau đó mới đến con cái mình. Tránh xa cạm bẫy ngoại tình chính là tránh được 1 trong “12 cánh cửa dẫn đến bại vong” của kiếp người như trong Kinh Phật để lại.

Ngân Khánh