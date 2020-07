Mẹ chồng không thích người châu Á, 8X miền Tây dùng chiêu mẹ liền mua nhà, mua xe cho

5 năm cùng chồng sang Úc định cư, hiện nay vợ chồng chị Oanh (32 tuổi, Long An) đã có một gia đình nhỏ với một bé trai, một bé gái và một căn nhà của riêng mình. Chị ở nhà giữ con còn ông xã một tay lo hết chuyện trong nhà. Hàng ngày, chị cùng tụi nhỏ ra mảnh vườn trước nhà vừa trồng cây vừa giáo dục được các con tình yêu với thiên nhiên.

Tổ ấm nhỏ của chị Oanh tại Úc.

Chị Oanh và anh Shane Tess có cơ duyên gặp nhau vào năm 2014 qua "bà mai" Facebook. Những tưởng chuyện tình trên mạng là chuyện đùa nhưng không ngờ nó lại trở thành hiện thực sau hơn 1 năm quen nhau, chị chuyển qua sống và định cư tại Úc cùng anh Shane Tess. Tính đến nay đã hơn 5 năm theo chồng sang Úc, hiện tại tổ ấm nhỏ của chị có một bé trai 4 tuổi và một bé gái gần 2 tuổi. Ngoài ra, chị còn có 2 con lớn là con riêng của chồng đang ở cùng mẹ.

Chị Oanh tâm sự, một mình sinh sống ở nước ngoài với gia đình chồng thực sự chị có chút cô đơn nhưng may mắn chị có gia đình chồng rất biết quan tâm và yêu thương nên cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên thời gian đầu do mẹ chồng không có ấn tượng tốt với người châu Á nên chị cũng lo lắng phần nào khi quyết định yêu và lấy anh Shane Tess.

Mẹ chồng chị từng không thích người châu Á bởi nhiều người nói người châu Á kết hôn với người nước ngoài chủ yếu để định cư, sau đó sẽ ly hôn.

Chị Oanh kể, mẹ chồng chị không thích người châu Á bởi vì bà không có tiếp xúc nhiều, thêm nữa nhiều người nói người châu Á kết hôn với người nước ngoài chủ yếu là để định cư, sau đó sẽ ly hôn. Thế nhưng từ khi 2 vợ chồng chị quen nhau, mẹ thấy được tình cảm của anh dành cho chị, thấy anh thương chị thật lòng, nhiều lần khóc với mẹ nên bà rất muốn gặp xem chị là cô gái như thế nào.

Lần đầu gặp mẹ chồng chị đã rất sợ, chưa kể, tiếng Anh giao tiếp của chị rất yếu nên không biết sẽ nói gì trong lần gặp đầu tiên. Vậy là trước khi qua Úc gặp bố mẹ chồng, chị đã tự tay cắm bình hoa tặng cho mẹ. Nhờ đó, dần dần chiếm được tình cảm của bà cũng như xóa bỏ đi những điều ấn tượng không tốt của bà về người châu Á.

"Chồng mình cũng có một gia đình rồi, cho nên khi anh ấy quen mình thì mẹ cũng không có ý kiến gì. Nhưng lúc đầu thì thái độ không thích lắm. Sau này thấy anh ấy cũng thương mình rất thật lòng nên mẹ không nói gì nữa. Sau khi gặp mình thì bà cũng rất thương. Mình thấy khi mình yêu thương người ta thì người ta sẽ yêu thương lại mình. Thêm phần nữa phụ nữ Việt Nam chắc có lẽ cũng tình cảm cho nên mình lấy được lòng mẹ.

Ấn tượng đầu tiên của mình gặp mẹ là bà rất thân thiện, vui vẻ. Mẹ nấu sẵn một bữa ăn để chào đón và nói chuyện rất vui cho nên mình không có cảm giác sợ nữa. Thật ra người Tây họ rất là cởi mở, mình nghĩ nếu thoải mái, nhiệt tình thì người đối diện cũng sẽ cảm nhận được điều đó và thoải mái thiệt tình lại", chị Oanh chia sẻ bí quyết lấy lòng mẹ chồng.

Đám cưới của vợ chồng chị bố mẹ hỗ trợ rất nhiều.

Không chỉ vậy, chị còn hay thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ chồng, chính vì vậy họ rất yêu thương chị. Trong đám cưới của vợ chồng chị, bố mẹ chồng còn chu đáo chuẩn bị lễ kết hôn, giúp chọn nhà hàng, bố trí buổi lễ và góp một phần chi phí vào trong đó. Mẹ chồng chị còn thường hay mua rất nhiều đồ cho con dâu như nước hoa, kem dưỡng da và giúp đỡ vợ chồng chị rất nhiều về kinh tế khi mua xe, mua nhà.

"Cô dâu Việt hay cô dâu Tây đều như nhau, chỉ cần mình hãy thể hiện tình cảm với bố mẹ, bố mẹ cũng rất yêu thương mình. Sau khi kết hôn, cuối tuần gia đình mình đều qua nhà bố mẹ chơi, chồng mình hay về nhà hơn trước nên ông bà thấy rất vui. Mà hình như số mình cũng là số hưởng vì hai vợ chồng được bố mẹ giúp đỡ rất là nhiều khi mua xe mua nhà", chị Oanh cho hay.

Đến nay đã 5 năm chị Oanh làm dâu Úc nhưng chị Oanh cảm thấy mình không gặp nhiều khó khăn khi sang xứ người làm dâu. Ở Úc, than niên 18-20 tuổi đã ra ngoài ở riêng, được quyền tự do riêng, bố mẹ không xen vào chuyện gia đình của con, mọi chuyện đều sòng phẳng nên cuộc sống làm dâu của chị không gặp nhiều những mâu thuẫn, bất đồng.

Mỗi năm vợ chồng chị chỉ sum họp với gia đình vào ngày Lễ Giáng sinh, cùng mọi người ăn uống. Tuy nhiên do món ăn bên Úc khá đơn giản, mẹ chồng là người chuẩn bị chính, chị chỉ qua phụ một chút nên không gặp nhiều khó khăn với phong tục, tập quán ở nhà chồng. Đặc biệt, mẹ chồng luôn ân cần dạy bảo nên chị không gặp nhiều bỡ ngỡ, từ việc nhà cửa đến chăm con.

Mẹ chồng dạy chị cách chăm con nhàn tênh.

Chị Oanh chia sẻ, chị phải cảm ơn mẹ chồng rất nhiều vì bà dạy rất nhiều cách chăm con khi chị sinh 2 bé. Từ lúc mới sinh, mẹ đã chỉ cách cho chị làm sao để con tự ngủ, tự ăn, tập cho con ngủ phòng riêng. Những điều đó giúp ích cho chị rất nhiều trong quá trình nuôi dạy con được dễ dàng.

"Ông bà nội bây giờ cũng lớn tuổi rồi nên không chăm cháu được. Nhưng mà nhờ mẹ chồng mà hai đứa nhỏ nhà mình tự lập. Mẹ chỉ mình cách cho con ngủ riêng, cách để con tự vào giấc ngủ và tuyệt đối không cho con bú đêm. Điều này giúp cho thời gian lúc mới sinh của mình rất nhẹ nhàng. Bây giờ hai bé nhà mình có tính tự lập rất cao, tự biết ăn không cần mẹ đút, buồn ngủ tự lên giường đi ngủ không cần mẹ dỗ. Đây là một cách dạy rất hay của các bà mẹ phương Tây mà mình học được từ mẹ chồng", chị Oanh chia sẻ.

Đối với chị Oanh, mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra xung đột khi ở chung. Tuy nhiên, chị làm dâu ở bên Tây trong gia đình Tây trường hợp ở chung rất ít nên ít va chạm hơn. Để lấy lòng được mẹ chồng, theo chị, mọi người nên thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn, để ý những điều đơn giản nhất như mẹ thích gì, cần gì và làm vui lòng mẹ bằng những món quà nho nhỏ. Mỗi nàng dâu chỉ cần chịu khó nịnh mẹ chồng một chút, lâu lâu mua món quà nho nhỏ cho mẹ thì mẹ chồng sẽ rất vui. Tình cảm phải thể hiện thì người ta mới biết nên mọi người thể hiện càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ cải thiện được tình cảm mẹ chồng, nàng dâu.

