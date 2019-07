Luật sư cũng sốc với gã chồng đòi 90% tài sản trị giá hàng trăm tỷ khi ly hôn

Dù vẫn biết, cuộc sống luôn có những ngã rẽ, nhưng chị Thu lại không thể ngờ được rằng, có ngày người chồng mà gia đình chị hết sức tin tưởng lại trở mặt như vậy. Thu đắng cay nhận ra rằng, khi bố chị hết giá trị lợi dụng, cũng là lúc con người thật của Minh mới lộ rõ.

Gần 3 năm trôi qua, nhưng vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn giữa chị Nguyễn Hoài Thu (39 tuổi, Hải Phòng) và Nguyễn Quang Minh (42 tuổi, Nghệ An) vẫn chưa kết thúc. Ngay từ khi viết đơn ly hôn, chị Thu vốn không muốn tranh chấp tài sản với chồng.

Chị đã đồng ý với thỏa thuận chia 70-30 với Minh, trong đó 70% thuộc về gã, chị chỉ lấy phần nhỏ. Nhưng lòng tham của gã đàn ông này không dừng lại. Sau khi chấm dứt ly hôn, Minh lại làm đơn ra tòa yêu cầu đòi 90% tài sản của nhà vợ thuộc về mình.

Minh là gà đãn ông khéo léo, ranh ma. Cách đây gần 15 năm, chị Thu gặp gã qua một người bạn. Khi ấy, Minh chỉ là một gã thợ xây tầm thường. Nhờ tài ăn nói của mình, Minh đã tán đổ chị Thu – một cô gái có gia thế giàu có gần nhất nhì Thành phố Hoa phượng đỏ.

Sau 2 lần đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ chị Thu đồng ý cho cưới. Chị Thu là con duy nhất trong nhà nên sau cưới, Minh ở rể. Ông Quang - bố chị Thu là một nhà đầu tư bất động sản, thấy Minh nhanh nhẹn, ông đã hướng con rể đi học thêm về kinh tế.

Học xong cao đẳng, Minh được ông Quang tin cậy rao việc. Quả thực, Minh khéo miệng nên rất được việc. Nhiều dự án, hợp đồng khi qua tay gã đều xuôi chèo mát mái. Ông Quang hoàn toàn tin tưởng con rể. Ông cất nhắc Minh nên làm tổng giám đốc công ty, thậm chí còn cho Minh đứng tên trong rất nhiều sổ đỏ, giấy tờ để tiện giao dịch làm ăn.

Vợ chồng chị Thu có với nhau 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Minh đối xử với vợ cũng ngọt ngào, chỉ có điều, suốt bao năm đi ở rể, Minh chưa bao giờ đưa vợ con về thăm nhà nội. Thỉnh thoảng Minh đi công tác rồi rẽ về quê ít ngày rồi ra ngay.

Chị Thu là cử nhân trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau khi lấy chồng, chị chuyên tâm vào chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng chị cũng giúp chồng thảo hợp đồng, hoặc đi tiếp khách cùng Minh. Chị cũng như ông Quang, tin tưởng Minh tuyệt đối.

Cho đến một ngày đầu năm 2016, khi ông Quang không may bị tai biến, nằm liệt giường thì Minh bỗng trở mặt. Ban đầu Minh tìm mọi lý do để gây sự với vợ, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dần dần Minh cấm vợ ra ngoài, rồi đánh chị Thu như cơm bữa. Thậm chí, có lần gã còn nhốt chị trong nhà suốt một tuần trời, đến mức, chị phải nhờ con trai gọi điện cho ông an đến giải cứu.

Cũng thời gian này, Minh mới công khai mình đã có vợ trước khi cưới chị Thu. Vợ con Minh đang sinh sống ở Nghệ An. Sau khi lấy chị Thu, tháng nào Minh cũng gửi rất nhiều tiền về cho vợ con. Không những vậy, trong thời gian sống với “vợ hai”, Minh cũng qua lại với người phụ nữ khác và có chung với cô ta một đứa con trai.

Không những đánh đập vợ, Minh còn ngang nhiên dẫn cô bồ về nhà chị Thu sống cùng. Sự tráo trở của chồng khiến chị Thu sốc, chết đi sống lại không biết bao lần.

Mâu thuẫn không thể hàn gắn, hai người thuận tình ly hôn. Về 2 đứa con, Minh đồng ý để vợ nuôi dưỡng, nhưng về tài sản ban đầu hai người thỏa thuận sẽ chia đôi. Nhưng trước ngày ra tòa, Minh lại đổi ý, gã đòi 70% trong khối tài sản hàng trăm tỷ của bố mẹ chị Thu.

Minh đắc trí cho rằng, tất cả các giấy tờ đều do gã đứng tên. Vì thế, có ra tòa thì gã cũng chắc chắn sẽ thắng. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Minh nên chị Thu gật đầu với yêu cầu này gã. Thế nhưng lòng tham của Minh vẫn không dừng lại với con số này.

Gã đánh đập chị Thu đòi phải chia cho hắn tới 90% khối tài sản. Thấy Minh đòi hỏi quá đáng, chị Thu đã tìm tới luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) để được tư vấn.

“Chúng tôi đã theo đuổi vụ tranh chấp này suốt 3 năm trời. Có nhiều điểm bất lợi cho chị Thu khi gần như toàn bộ tài sản gần như đứng hết tên của Minh.

Tôi đã gặp nhiều gã trai đào mỏ, nhưng đây là lần đầu thấy một kẻ lật mặt, vong ân bội nghĩa đến vậy. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giúp chị Thu trong vụ kiện này”, luật sư Thái nói.

