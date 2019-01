Lo ngay ngáy khi sống cùng mẹ chồng cẩu thả

Kết hôn với con trai duy nhất trong gia đình, Thu Hương hiểu rằng mình phải sống chung với mẹ chồng là một điều đương nhiên. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý với rất nhiều những tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên cuộc sống chung với người mẹ chồng mà trong mắt cô là "cẩu thả" lại trở nên ngột ngạt đến vậy.

"Mẹ chồng mình là dược sĩ mà chủ quan kinh khủng. Bà cẩu thả lắm. Mấy hôm trời lạnh mình đã quấn khăn ủ ấm cho cháu rồi, để bà bế một lúc là lại giở hết cả khăn ra, mình đang cho con bú thì giằng ra bảo kệ cho nó chơi đã. Đã vậy hôm nọ còn mua than hoa với bếp lò về để sưởi nữa chứ. Bà làm cho cả nhà khét lẹt lên, đến người lớn còn thấy khó chịu. Mình đã cố tình cho cháu vào phòng ngủ bà nó còn bê cả cái bếp lò vào phòng ngủ của bọn mình. Mình đưa cả báo cho bà đọc rằng không nên đốt than đốt lửa để sưởi vì khói than sẽ ra nhiều khí cacbonic, nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng là không, chỉ có than đá thôi. Mẹ chồng mình bảo thủ kinh khủng", Hương ngao ngán kể về mẹ chồng.

Ảnh minh họa.

Để bớt đi những nỗ lo thường trực, Thu Hương tìm giải pháp là thuê giúp việc để giúp bà quen với nếp sinh hoạt đang có của gia đình. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn.

"Mình thuê giúp việc để hỗ trợ mình việc nhà. Và cũng là để mẹ chồng sẽ bớt việc mà bớt đi những khó chịu trong mình. Nhưng mình cứ dạy giúp việc theo cách sinh hoạt của mình, khi họ quen rồi thì cũng là lúc mẹ chồng lên. Bà lại chính là người làm đảo lộn tất cả. Bà bắt giúp việc phải thay đổi theo ý bà. Từ đó mình càng cằn nhằn thì chồng mình cũng không chịu nổi. Hai vợ chồng đâm ra bực tức nhau".

Rồi cũng đến ngày Thu Hương phải đi làm. Cô vừa đi làm vừa mang trong mình nỗi lo canh cánh khi phải gửi con cho mẹ chồng cẩu thả chăm. "Tan giờ làm mà chẳng muốn về nhà, vì biết về là lại thấy một căn phòng lộn xộn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bếp thì ướt lép nhép, đồ đạc thì bị xáo trộn đảo lộn ko theo ý mình gì cả. Ngày nào cũng vậy, 6h30 tối mới về đến nhà, lại mất gần tiếng đồng hồ dọn dẹp lau chùi, rồi mới đi nấu cơm, con thì lèo nhèo dưới chân, ấm ức ko biết nói với ai lại trút cả xuống đầu con bé con. Mẹ chồng mình thì cẩu thả lại hay tự ái. Bà bày ra mình có muốn dọn cũng phải đợi bà về mới dám dọn không bà tự ái. Phận làm dâu có dám chê mẹ chồng câu nào đâu, cứ phải cặm cụi một mình thôi", Thu Hương buồn rầu kể.

Trường hợp mà Thu Hương gặp phải là điển hình cho một trong rất nhiều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gặp phải trong quá trình chung sống. Thực tế cho thấy, mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu ở gia đình nào cũng có, dù ít dù nhiều. Xung đột văn hóa giữa gia đình nhà mẹ đẻ và gia đình chồng cũng là điều dễ hiểu. Để có sự hài hòa trong gia đình, cần thiết phải có sự nín nhịn và thông hiểu của cả hai. Và quan trọng là vai trò của người chồng khi làm gạch nối cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người phụ nữ trong gia đình.

Phương Nghi (t/h)