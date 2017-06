Liệu phụ nữ Việt có dám như phụ nữ Nhật, yêu cầu chồng kiếm mỗi tháng nhiêu đây tiền?

Trong một số cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, dường như đàn ông Nhật không dám nghĩ hoặc lười kết hôn vì sợ rằng không kiếm đủ tiền nuôi vợ. Theo khảo sát, tỉ lệ nam giới Nhật Bản từ 20 - 29 tuổi muốn kết hôn đã giảm mạnh. Nhiều người nói rằng lý do là thu nhập của họ không đáp ứng được kỳ vọng của phần lớn phụ nữ. Không chỉ nam giới, cuộc khảo sát còn thực hiện đối với nữ giới và cho thấy tỷ lệ muốn lấy chồng giảm hẳn so với với những năm trước với lý do người chồng không thể kiếm đủ tiền như họ mong muốn.

​Đàn ông Nhật không dám cưới vợ vì sợ không kiếm đủ tiền nuôi vợ (Ảnh: Internet)

Một báo cáo của công ty bảo hiểm nhân thọ Meji Yassuda cho biết: “Hơn một nửa phụ nữ độc thân muốn người chồng của mình phải kiếm được ít nhất 4 triệu yên/năm (hơn 840 triệu đồng), tính ra mỗi tháng các đấng mày râu phải bỏ túi tối thiểu là 70 triệu đồng”. Với tiêu chuẩn này thì chỉ có khoảng 15,2% đàn ông độc thân đạt được, còn lại đa số khiến cho họ cảm thấy khá áp lực khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Vì sao phụ nữ Nhật cần tiêu chuẩn này?

Ở Nhật, việc làm vợ làm mẹ thực sự được coi là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Người mẹ muốn cống hiến 100% sức lực với việc chăm con cái, quan tâm đến việc học và chăm lo cho gia đình. Và đây cũng là điều mà họ luôn tự hào về bản thân. Để có thể toàn tâm làm chuyện đó, họ buộc phải cần có một người chồng vững mạnh về tài chính.

​Việc làm mẹ và nội trợ là thiên chức thiêng liêng của phụ nữ Nhật (Ảnh: Internet)

Có thể bạn không biết, phụ nữ Nhật Bản chính là là người nắm tay hòm chìa khóa trong gia đình. Người chồng sẽ đưa hết tiền cho vợ nắm giữ và chỉ nhận một phần để sinh hoạt tiêu vặt. Và họ thực sự là người nắm quyền trong gia đình, họ tự lập quỹ đen để chi tiêu cá nhân khi đôi khi tự nuông chiều bản thân, cũng như chăm lo cho gia đình.

Theo Tri Thức Trẻ