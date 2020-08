Lấy phó giám đốc người Pháp, cô gái Việt ngày nào cũng đòi về nước

Sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, chị Nguyễn Hạnh (31 tuổi) chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với người nước ngoài. Vậy mà ông trời run rủi, se duyên để cho chị và anh Bastien (32 tuổi, Pháp) là phó giám đốc công ty tổ chức sự kiện gặp nhau. Gần 4 năm qua Pháp, giờ đây chị Nguyễn Hạnh đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã và con trai Lucas nay 1,5 tuổi. Mặc dù hiện tại chỉ ở nhà chăm con nhưng công việc làm youtube từ khi nghỉ dịch COVID-19 cũng mang đến cho chị nhiều niềm vui nơi xứ người.

Tổ ấm nhỏ của chị Hạnh ở Pháp.

Chị Hạnh và anh Bastien gặp nhau vào những ngày tháng 6/2015. Khi ấy chị làm nhân viên trong một nhà hàng còn anh Bastien qua Việt Nam du lịch, là khách đến ăn sáng ở nhà hàng chị làm.

Chị Hạnh kể, lần đó anh Bastien trên đường từ Sài Gòn đi xe buýt đêm ra Nha Trang có ăn bánh mì tại điểm xe dừng bị đau bụng nên khi đến Nha Trang anh rất cẩn thận. Đi ăn ở đâu anh cũng hỏi han kỹ lưỡng. Buổi tối ở Nha Trang, anh có đến ăn ở nhà hàng chị làm với một người bạn Úc nhưng vì chị chuyên làm ca sáng nên không gặp. Mãi đến sáng hôm sau, khi anh ngủ dậy trễ không biết đi ăn ở đâu nên đã quay lại nhà hàng chị làm

Hôm đó, anh Bastien gọi cơm tấm với nước cam nhưng anh khiến chị khó chịu, không thích khi liên tục hỏi nước cam tươi không, trong khi chị đã khẳng định với anh rằng cam tươi rất nhiều lần. Thậm chí, chị còn phải gọi anh vào quầy bar và làm trước mặt để anh tin tưởng.

"Anh hỏi mình 3 lần xem nước cam tươi không khiến mình thấy không thích từ đầu. Mình kêu anh vô quầy bar làm trước mặt luôn, sau đó anh uống hẳn 3 ly. Lúc tính tiền anh cố tình đem vô trong để đứng nói chuyện với mình. Anh hỏi thăm qua lại nói đi đến những thành phố này, mình thấy không tiện hướng nên chỉ anh hướng đi ra để không đi vòng vòng vì mình đi du lịch hết Việt Nam rồi. Trước khi về, anh nói mình "Có thể cho anh số điện thoại để ra phía Bắc hỏi nếu không biết" vì 6h tối anh đi xe buýt ra Hội An, mình cũng rất thoải mái mà cho số", chị Hạnh chia sẻ.

Anh Bastien thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chị Hạnh cho biết, ấn tượng lần đầu tiên gặp của chị về anh Bastien là anh rất hiền lành, thật thà. Còn anh Bastien dường như đã cảm nắng chị Hạnh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, từ khi ánh mắt vô tình chạm phải chị. Anh cứ tìm cớ để được nói chuyện, làm quen và xin liên lạc của chị. Thậm chí, biết chị tan làm lúc 2h chiều, trong khi chờ xe buýt đi Hội An vào 6h tối, anh đã chủ động nhắn tin hẹn gặp chị với cái cớ không biết đi đâu trong khi chờ xe.

"2h chiều mình làm việc xong thấy tin nhắn của anh nên trả lời. Anh gọi lại hỏi mình có thể đi uống nước và nói chuyện với anh được không vì anh không biết đi đâu trong khi chờ xe đi Hội An. Mình nghĩ dù sao anh cũng đi tối nay nên ok đi uống nước. Cả 2 vô quán cafe gần chỗ mình làm, ngồi nói chuyện. Anh cứ hỏi thăm rồi chống cằm ngồi nghe mình nói say mê. Trên đường đi cứ rảnh rỗi nhắn tin cho mình", chị Hạnh nhớ lại.

Đối với chị Hạnh, chị chỉ xem anh Bastien như một người bạn vì khi anh về nước cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Nào ngờ sau khi về nước, anh Bastien vẫn tìm cách liên lạc với chị qua Whatsapp rồi gọi, nhắn tin nói chuyện mỗi ngày. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và cưới một anh chàng ngoại quốc nhưng ông trời run rủi, tình cảm của chị cứ lớn dần sau mỗi ngày trò chuyện với anh.

Mưa dầm thấm lâu, chị yêu anh lúc nào chẳng hay, chị yêu sự thật thà dù anh không phải là tuýp người lãng mạn. Tuy nhiên yêu một chàng trai ngoại quốc, cách xa mình nửa vòng trái đất với phong tục tập quán khác nhau, chưa kể chị không biết nhiều về gia đình, nhà cửa của anh, chị lo rằng cứ quen vậy không cưới lại tốn thời gian, trong khi tuổi thanh xuân của người con gái chỉ có thì.

Vậy là sau khi anh bảo lãnh để chị xin visa du lịch Pháp thất bại, chị đã thẳng thắn nói với anh rằng mình không muốn thanh xuân để chờ trong vô vọng, nếu anh chịu kết hôn thì tiếp tục, còn không cả 2 nên dừng lại.

Nghe lời đề nghị của chị, anh Bastien đã xin 3 ngày để suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau anh đã đưa ra quyết định sẽ về Việt Nam kết hôn với chị. Vậy là 3 tháng sau anh về Việt Nam phỏng vấn, 3 tháng sau nữa anh về làm đăng ký kết hôn với chị để chị có visa qua Pháp luôn. Và đúng như dự định, tháng 10/2016 anh đưa chị qua Pháp sinh sống, thay vì trước đó lên kế hoạch đưa chị qua du lịch.

Noel đầu tiên gặp ba mẹ chồng của chị.

Chia sẻ về ngày gia mắt gia đình 2 bên, chị Hạnh cho biết, anh Bastien rất được gia đình chị yêu quý. Mọi người thích anh vì vẻ ngoài hiền lành, vui vẻ, nhất là vẻ đẹp trai của anh. Còn chị Hạnh cũng được gia đình chồng vô cùng thương và quan tâm trong lần về ra mắt đầu tiên vào dịp Noel. Thậm chí, mọi người còn chu đáo hỏi sở thích của chị để chuẩn bị quà trước trong ngày này. Đám cưới của anh chị diễn ra ngày 9/3/2018 ở Việt Nam sau khi chị qua Pháp được nửa năm. Chị cùng chồng và 6 người trong gia đình chồng đã về Việt Nam tổ chức đám cưới.

Đám cưới của chị được tổ chức vào năm 2018.

Nói về cuộc sống những ngày mới qua Pháp và cuộc sống sau hôn nhân, chị Hạnh cho biết, thời gian đầu chị chưa quen và chưa biết tiếng nên cảm thấy chán nản. Chị hay giận hờn vu vơ đòi về Việt Nam. Sau này khi được đi học tiếng miễn phí rồi đi làm nên chị cũng vui vẻ hơn.

Mặc dù ông xã không thuộc tuýp lãng mạn nhưng sự thật thà và yêu thương vợ con khiến chị cảm thấy được an ủi khi lấy chồng xứ người. Ngày lễ tình nhân hay sinh nhật, dù đi làm xa hay gần anh cũng không quên đặt hoa tặng chị. Sáng nào trước khi đi làm và khi về nhà anh cũng hôn chị rồi hỏi han ân cần về một ngày. Kể cả khi chị sinh xong tính tình khó chịu hay nhăn nhó anh cũng không bao giờ lớn tiếng với chị. Chị thích ăn gì anh cũng cố gắng mua bằng được.

Anh còn phụ giúp làm hết công việc nhà khiến những ngày cuối tuần chị muốn lau nhà cũng phải kêu chồng đi ra ngoài với con trai. "Vợ chồng mình lúc trước không cãi nhau, khi sinh Lucas ra thỉnh thoảng cũng không đồng quan điểm về việc chăm sóc con, nhưng bây giờ thì Lucas lớn rồi nên khỏe hơn nhiều, không có gì mâu thuẫn hết".

Bé Lucas sinh năm 2019 là trái ngọt hạnh phúc của anh chị.

Tiết lộ về những tật xấu của chồng sau kết hôn, chị Hạnh cho biết, ông xã có tật xấu bầy bừa, mỗi lần nấu ăn là khu bếp sẽ tanh bành dù đã dọn dẹp. Không chỉ vậy, anh còn mặc đồ ngủ 3 đêm không giặt.

"Đồ ngủ của anh mặc 3 đêm mình đem đi giặt thì anh nói "sao mới 3 đêm à". Mình nói lần sau không tự lấy giặt nữa, anh lại năn nỉ kêu lần sau mình lấy giặt cho anh đi... Nghỉ dịch COVID-19 ở nhà 3 tháng, anh tải game chơi. Khi vợ không thích toàn chơi lén khiến mỗi lần bị phát hiện mình phải bật cười. Khi quay lại công việc anh dừng luôn. Đi làm anh được gọi là sếp nhưng về nhà toàn kêu mình là sếp không à", chị Hạnh cười chia sẻ cuộc sống hôn nhân.

Không chỉ có ông xã, chị Hạnh còn được bố mẹ chồng vô cùng quan tâm. Khi đi sinh bé Lucas, bố mẹ chồng chị xuống ở cùng một tuần, lo giặt quần áo của mẹ con chị và anh Bastien, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, xem trong nhà thiếu gì để mua.

Đến nay sau 4 năm kết hôn, chị đã hòa nhập được với cuộc sống ở Pháp. Chị cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc với cuộc sống ở đây. Mỗi ngày thức dậy và kết thúc đều bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào của chồng.

Theo Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn