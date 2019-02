Làm gì khi chồng bị “kẻ thứ 3” nhòm ngó?

Ảnh minh họa

Cảm thấy hạnh phúc bị đe dọa bởi cái nhìn lén của “kẻ thứ 3”

Mới đây, một người vợ tâm sự trên báo rằng, vợ chồng chị đang rất hạnh phúc nhưng khi phát hiện thấy một người phụ nữ có hai con sống độc thân luôn nhìn lén chồng mình thì chị vô cùng lo lắng. Cuộc sống của chị kể từ lúc đó đã mất đi sự bình yên. “Tôi không biết chồng có thích cô ta không vì chưa phát hiện sự thay đổi trong cách cư xử của anh với mình”, người phụ nữ này viết.

Chị chia sẻ, vợ chồng tôi khá hòa hợp trong mọi lĩnh vực. “Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn, bởi thường uống bia, trò chuyện và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Chồng tôi luôn yêu thương chiều chuộng, sẵn sàng đi cùng hàng tiếng đồng hồ chỉ để vợ mua được đôi giày ưng ý. Suốt 7 năm từ ngày cưới nhau đến bây giờ, tình yêu của anh đối với tôi không hề thay đổi. Mỗi buổi sáng thức dậy, lúc nào anh cũng cùng tôi chuẩn bị bữa sáng sau đó đưa tôi đi làm. Anh luôn ôm chặt tôi mỗi tối, nên chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng gì về tình yêu chồng dành cho mình. Thế nhưng…

Đợt tất niên vừa rồi, tôi phát hiện có người thích anh. Cô ta đã có chồng và hai con. Tôi không biết chồng tôi có thích cô ta không, vì chưa phát hiện sự thay đổi trong cách cư xử của anh. Tôi và cô ta khác nhau về phong cách. Phong cách cô ta giống chồng tôi. Tôi sợ điều này có thể khiến họ hợp nhau. Chồng tôi vẫn thể hiện tình cảm với vợ, chăm sóc tôi từng miếng ăn. Chúng tôi không có con vì cả hai đều không thích sinh con. Tôi cảm thấy bất an khi hạnh phúc gia đình mình đang bị đe dọa”.

Tránh ghen tuông biến các bà vợ thành kẻ xấu xí

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài Tư vấn tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), trên thực tế những cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc bỗng dưng một trong hai người trở nên bất an vì cảm thấy hạnh phúc bị đe dọa bởi một “người thứ 3” là không hề hiếm trong đời sống. Nguyên nhân dẫn đến nỗi bất an này thực chất không phải do “người thứ 3” mà là do chính bởi suy nghĩ của người trong cuộc. Họ đang hạnh phúc và lo sợ mất nó. Đây là một dạng tâm tham đắm, không muốn những điều tốt đẹp mà mình đang có bị mất đi. Chính tâm tham này làm cho người vợ đau khổ, là lý do gốc rễ khiến chị trở nên sợ hãi, bất an. Nếu chị nhận thức được bản chất cuộc đời là vô thường, chấp nhận nó và có tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi sự đến và đi thì chị sẽ không rơi vào tâm trạng bất an như vậy.

Bởi thực tế, chúng ta chưa thể biết người phụ nữ kia có thích chồng chị ấy hay không. Và giả sử, ngay cả khi người phụ nữ đó thích chồng chị ấy thì cô ta cũng không làm được gì nếu người chồng thực sự yêu thương vợ, trân quý giá trị gia đình và những thứ anh đang có. Đôi khi sự bất an của người vợ lại chính là nguyên nhân dẫn đến những biến động không báo trước về sau.

Sự bất an lo lắng có thể sẽ khiến người vợ có những hành động làm tổn thương người chồng, làm cho người chồng trở nên mệt mỏi, khó chịu. Sự bất an cũng có thể khiến một người đang hết sức minh mẫn trở nên lầm lạc, họ có những ý nghĩ, lời nói và hành động không những làm tổn thương người khác mà còn làm giảm đi giá trị của mình, làm cho mình mất đi sự hấp dẫn tự nhiên vốn có.

Và vì thế, mọi thứ không tốt đẹp có thể sẽ diễn ra đúng như những gì họ đã lo lắng, nghi ngại. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ không phải là do “người thứ 3” kia mà là do chính tâm thế của người trong cuộc thiếu đi sự vững vàng, minh mẫn.

Khi rơi vào tình trạng tâm lý bất an như trường hợp người vợ kể trên, chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa khuyên rằng, người trong cuộc cần để ý và tránh những cách ứng xử thiếu sáng suốt như nghi ngờ, ghen tuông, giận hờn vô cớ. Nghi ngờ có thể dẫn đến ghen tuông. Và khi đã ghen tuông thì bạn sẽ trở nên hẹp hòi, xấu xí và có những suy nghĩ hết sức hồ đồ, vô căn cứ. Bạn có thể ghen bóng, ghen gió trước mặt chồng khiến cho người chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự việc đó nếu lặp đi lặp lại, bạn có thể biến mình thành một “kẻ tâm thần” trong mắt chồng.

Ghen tuông cũng sẽ khiến cho bạn thấy người phụ nữ kia là một người đáng ghét. Khi bạn ghét một người, chưa biết người kia có trở nên xấu xí hơn trong mắt chồng bạn hay không nhưng chắc chắn một điều rằng, bạn sẽ trở nên xấu xí trong mắt chồng.

Cách ứng xử thông minh nhất là hãy tôn trọng người khác, cả chồng mình cùng tình cảm của những người phụ nữ được coi là thứ 3 kia. Giả sử người phụ nữ kia thích chồng mình thật thì cách ứng xử thông minh sẽ là: tôn trọng tình cảm của người phụ nữ kia và tự hào rằng mình có một người chồng tuyệt vời. Tôn trọng theo cách: cảm ơn chị đã có những tình cảm tốt đẹp với chồng tôi, anh ấy là người xứng đáng được nhận những tình cảm tốt đẹp đó. Tôi rất tự hào vì đã được làm vợ một người đàn ông như vậy.

Ứng xử theo tâm thế như vậy, bạn vừa cho người phụ nữ kia biết vị trí của họ, khẳng định vị trí của mình vừa khiến cho người chồng cảm thấy được vợ trân trọng, tin tưởng, yêu thương. Không người đàn ông trưởng thành nào dại dột đến mức đánh mất đi người vợ vừa thông minh, vừa tinh tế, vừa tự tin và đầy quyến rũ như vậy. Đây là cách hành xử đẹp đẽ, khôn ngoan để người chồng không mất đi các mối quan hệ giao tế với bên ngoài, điều đó càng khiến cho người chồng đã yêu vợ sẽ càng yêu hơn.

Ngân Khánh